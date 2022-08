Een geweldige smash hit

Sinds het begin van de mensheid is Nintendo de koning van de brawlers met de uiterst succesvolle Super Smash-serie. Er zijn al veel pogingen gedaan om de koning van de troon te stoten, maar stuk voor stuk bijten de uitdagers in het stof. Van verschrikkelijk slechte pogingen als Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends tot redelijk goede projecten als Brawlhalla en Nickelodeon All-Star Brawl. Echter zijn deze games nooit echt van de grond gekomen.

Nu lijkt het eindelijk zo ver! Multiversus is het free-to-play antwoord van Warner Bros. en ontwikkelaar Player First Games op de game van zestig euro van Nintendo. Personages van verschillende franchises van Warner Bros. maken elkaar het leven zuur in de arena. Multiversus demonstreert het feit dat WB een enorm portfolio heeft aan interessante personages en dat het blijkbaar nog steeds heel goede games kan uitbrengen.

De vechters

Multiversus is begonnen met een bescheiden line-up van 17 personages uit veel verschillende franchises. Bugs Bunny van Looney Tunes, Superman en Batman van DC Comics, Finn en Jake van de animatieserie Adventure Time en zelfs Arya uit Game of Thrones zit in de line-up. Het is een karig begin, al worden bij de start van het eerste seizoen van Multiversus – dat ergens in augustus van start moet gaan – wel direct twee nieuwe personages toegevoegd. Rick en Morty uit de serie… je raadt het al, Rick and Morty.

De fanatieke gamers hebben verder nog tientallen andere personages opgespoord in de code van de game. Bij dit soort leaks is een grote korrel zout altijd op z’n plaats, maar als het klopt komen er nog heel veel interessante personages bij. Denk aan Scorpion van Mortal Kombat, Fred Flintstone en zelfs geliefde enorme monsters in de vorm van Godzilla en King Kong. Dit lijkt echter verre toekomstmuziek en we beoordelen de game zoals het er nu bij staat. Zeventien personages plus twee nieuwe deze maand voelt toch als een beetje weinig.

De originele stemacteurs van bijna de hele line-up zijn van stal gehaald. Dit zorgt voor een vrachtlading aan extra charme en nostalgie voor vooral de wat oudere spelers.

De personages die er zijn, hebben echter wel een geweldige behandeling gekregen van Warner Bros. De originele stemacteurs van bijna de hele line-up zijn van stal gehaald. Dit zorgt voor een vrachtlading aan extra charme en nostalgie voor vooral de wat oudere spelers. Kevin Conroy als Batman en Tara Strong als Harley Quinn doen mijn hart sneller kloppen. Qua vechtstijl voelt ieder personage precies zoals je het zou verwachten. Er zijn veel verwijzingen naar het originele medium. Bugs Bunny gewapend met vuurpijlen van het merk Acne, Jake transformeert in allerlei objecten en alle memes rond Shaggy van Scooby Doo zijn omarmd. Player First Studios weet precies waar ze mee bezig zijn.

De strijd

Zoals in de intro al is benoemd: Multiversus is een nieuwe spin op de formule die Super Smash al jarenlang geperfectioneerd heeft. Zet een aantal personages in een arena, in teams of solo, en sla elkaar tot pulp. Hoe meer schade je oploopt, hoe makkelijker het is voor de tegenstander om je uit de arena te slaan. Op papier klinkt het heel simpel, maar dat is het voor veel ontwikkelaars blijkbaar niet geweest. Multiversus heeft een aantal vaste spelvormen waarin je het kan opnemen tegen vrienden, vreemden of AI. Tot nu toe zijn het er drie: Free-for-all, 2v2 en 1v1. Er is ook een mogelijkheid om custom games te maken, maar er valt tot nu toe weinig te variëren. Op dit gebied heb je in Super Smash Bros Ultimate veel meer vrijheid en kan je ook met maximaal acht personen de arena betreden.

Toch is de kleinere schaal geen slechte beslissing van Player First Games. Multiversus is vooral ontwikkeld met samenwerking in het achterhoofd. De 2v2 spelmodus wordt in de game ook aangeprezen als “recommended”. De personages zijn ingedeeld in verschillende klassen, zoals men dat kent van bijvoorbeeld RPG’s en MMO’s. Daarnaast is ieder personage apart te levelen en aan te passen door verschillende perks. Deze perks versterken op het moment dat jouw teamgenoot dezelfde perks activeert. Hierdoor voelt ieder gevecht dat ik heb gehad anders. Je bent op zoek naar het perfecte koppel met de perfecte perks en over het algemeen is de balans erg goed.

Aldoende leert men

Het vechten in Multiversus is een klassieke kwestie van easy to learn, hard to master. Ieder personage bestuur je op precies dezelfde manier, alleen die aanvallen zijn per karakter heel anders in de uitvoering. In het hele roster zitten bijzonder effectieve combo’s verstopt die je langzaam ontdekt hoe meer tijd je stopt in Multiversus. Het knapste aan de balans in Multiversus is dat elke vechter ook prima in z’n eentje uit de verf komt in een free-for-all-omgeving, ondanks de class van een karakter. Al moet er hier en daar nog wel een beetje getweakt worden, want het is opvallend dat de huidige drie beste spelers allemaal met hetzelfde personage spelen. Bugs Bunny moet eventjes van de steroïden afblijven.

Op technisch aspect laat Multiversus amper steken vallen. Ondanks de enorme hoeveelheid spelers, zijn de servers bijzonder stabiel met maar heel incidenteel wat vertraging. Al heb ik meer het vermoeden dat het soms aan mijn eigen internetverbinding lag. Crossplay tussen alle platformen werkt zo goed als vlekkeloos en het verliezen van de verbinding tijdens een gevecht is amper aan de orde. Het is een verademing dat de release van een online game goed verloopt. Ik hoop dat een aantal uitgevers en ontwikkelaars even aantekeningen maakt.

Is het fair-to-play?

Nu is het tijd voor de olifant in de kamer als het gaat om free-to-play: heeft Multiversus een fatsoenlijk verdienmodel? Het antwoord is geen simpele ja of nee, want het ligt ergens in het midden. Van de zeventien verschillende personages zijn er vier toegankelijk voor iedereen en elke twee weken wordt dit gerouleerd. De rest van de personages kan je vrijspelen door middel van de in-game valuta Gold of je betaalt zeven euro per personage. Geen verrassingen hier, want bijna elke free-to-play game doet het op deze manier. In principe is het hele rooster vrij te spelen zonder een euro uit te geven, maar de uitgifte van Gold is mij iets te traag.

Multiversus gaat ook in seizoenen werken en ieder seizoen krijgt natuurlijk ook een Battle Pass, die ongeveer tien euro kost voor vijftig levels. Voor de open beta periode is er een kleine Battle Pass geweest met vijftien levels en die had een aantal hele toffe skins voor onder andere Jake en Shaggy, inclusief unieke voice lines! Als de Battle Pass voor het eerste seizoen vol zit met dit soort content dan is het zeker je tien euro waard. De progressie voor de Battle Pass is echter intens traag en voelt ook oneerlijk tegenover de betere spelers. Het maakt namelijk niet uit hoe goed je het doet, iedereen in het team krijgt exact dezelfde hoeveelheid XP. Uiteraard krijgt het winnende team wel meer dan het verliezende team.

Dit systeem wordt ook gebruikt voor het verdelen van wel héél weinig Gold en voor het levelen van jezelf en de individuele personages. Er zijn dagelijkse uitdagingen die een speler belonen met grotere hoeveelheden XP voor de Battle Pass, maar deze uitdagingen zijn er niet voor Gold. Uiteindelijk komt het erop neer dat de grind toch iets te groot is en echt goede spelers worden niet beloond voor hun skills. Als men laatstgenoemde oplost, denk ik ook dat de grind direct een stuk minder is en Multiversus wordt ook een stuk bevredigender voor iedereen.

Ten slotte zijn er nog losse cosmetische aankopen zoals skins, emotes en kun je zelfs de stem van de aankondiger vervangen met de stem van één van de vechters. Het is jammer dat het grootste deel alleen te kopen is met keiharde euro’s. Ook ligt de prijs veel te hoog voor veel van deze digitale spullen. Vijftien euro voor een gouden Superman of het originele kostuum van Batman is bijna diefstal. Ook blijf ik er heilig van overtuigd dat spelers uiteindelijk meer uitgeven als alles betaalbaar is. Mensen betalen sneller drie keer vijf euro dan één keer vijftien euro. Ook fijn om te benoemen is dat er (nog) geen timesavers zijn gespot in de shop. Dus je kan (nog) niet betalen voor extra XP om de langzame progressie te versnellen. Dat zorgt toch voor een minder nare smaak in de mond tijdens de heftige grind.