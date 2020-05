Nu we het daar toch over hebben: Milestone geeft spelers de mogelijkheid om een eigen team te maken. Je kiest je motor, geeft hem de kleuren, ontwerpt de pakken van je rijders, kiest je sponsoren en ga zo maar door. Het jammere is dat je dit team niet kunt kiezen in je carrièremodus. Nadat ik dus een half uur had lopen aanrommelen om een toffe motorfiets te ontwerpen met een net motorpak, kon ik er vervolgens niks mee. Racen in een losse Grand Prix is mogelijk, maar je wilt juist met je eigen motor furore maken in de carrièremodus.

Een ander raar punt is de creatie van je eigen coureur. Je kunt hierbij kiezen uit een aantal vooraf ingestelde avatars en kunt daarbij ook meteen de accenten van zijn pak uitzoeken. Tot dusver niks geks. Vervolgens mag je een startnummer en een bijnaam kiezen. Voorheen kon je altijd een nummer en naam ingeven en een lettertype uitkiezen. Dit behoort in MotoGP 20 helaas niet meer tot de mogelijkheden. Je kiest uit een stuk of vijftien vooraf gemaakte namen en nummers. Mocht je toch iets anders willen, dan moet je met de sticker editor aan de slag en moet je zelf op een omslachtige manier maar een bijnaam in elkaar knutselen.