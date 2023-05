Strategie was nog nooit zo toegankelijk!

Word een legende en red de wereld van de Piglins in het nieuwe avontuur van Mojang. Minecraft Legends is het derde spel dat wordt uitgebracht in de Minecraft-wereld. Het blokkerige avontuur gaat verder in de vorm van een RTS. Is het een groot succes of zal het spel snel vergeten worden?

Minecraft Dungeons was een simpele dungeon crawler met het Minecraft-logo erop geplakt, dat niks speciaals deed als het op het Minecraft-idee aankomt. Kan Minecraft Legends zich hierin wel onderscheiden?

Op pad met je Diamond Sword

Dit avontuur is een ‘third person co-op real time strategy’, waarin je met je personage (die je kan aanpassen via skins) de strijd aangaat tegen de computergestuurde Piglins en online mensen. Dit doe je samen met je rijdier, de redelijk nieuwe allay’s en je magische luit. Binnen dit genre is de gameplay gemakkelijk op te pikken, waardoor Minecraft Legends lekker toegankelijk is.

De spelformule is namelijk simpel. Het is een kwestie van verkennen, grondstoffen verzamelen, verschillende basissen bouwen, deze basissen versterken met upgrades en de aanval inzetten met verschillende troepen. Dat is natuurlijk de basis voor elk strategiespel, maar veel meer dan dat komt er ook niet echt bij kijken. Er zijn weliswaar unieke troepen en gebouwen die op een speciale manier ontgrendeld moeten worden, maar een grote impact op de speelstijl hebben ze niet echt.

Een uniek aspect is het speelbare personage. In plaats van het traditionele van bovenaf kijken en aansturen, zit je nu zelf in de actie om allay’s en troepen te commanderen. Leuk voor de vorm, al voegt het niet veel toe. Het personage heeft misschien een Diamond Sword, maar heel dodelijk is dat niet.

Daarnaast ga je snel dood als je in een vijandelijke menigte staat. Er zit dus niks anders op dan blijven aansturen van een afstandje en af en toe het afgedwaalde varkentje slaan. Het probleem wat deze speelstijl wel met zich brengt, is dat je snel je troepen over het hoofd ziet en ze dus kwijtraakt in het slagveld. Gelukkig kan je wel iedereen naar je toe teleporteren door middel van een recall bij één van de gebouwen waar je troepen maakt.

De gameplay is dus erg simplistisch, maar het vermaakt wel. De combinatie van het geluid en het uiterlijk zorgt ervoor dat elk gesloopt gebouw en afgeslacht leger een satisfying gevoel geeft. Minecraft Legends is daarom ook behoorlijk ontspannend, gezien er niet veel bij komt kijken en je dus zonder na te denken alsnog een lekker potje uit kunt spelen. Als je meer strategische diepgang zoekt – het soort waar je brein van gaat kraken – dan is dit niet jouw spel. Waar bijvoorbeeld Minecraft ‘easy to learn, hard to master’ is, blijkt Minecraft legends alleen ‘easy to learn’ en vrijwel geen ‘hard to master’.

De vijand van mijn vijand is mijn vriend

Het verhaal van Minecraft Legends speelt zich af op een vreedzaam eiland dat wordt aangevallen door de Piglins vanuit The Nether. Overal staan portalen waar de biggenmensen hun kampen opzetten en klaarstaan om lieflijke dorpjes over te nemen. De held die je speelt wordt uit diens Minecraft-wereld gehaald, omdat deze de uitverkorene is om de aanval af te slaan en de Piglins te verdrijven.

Voor het eerst in de Minecraft-geschiedenis staan de Zombies, Skeletons en Creepers klaar om onze held te helpen met deze aanval, omdat het varkensvolk ook hen bedreigt. Een keer niet opgeblazen worden door een Creeper blijkt een aangename verrassing. Na elke grote gebeurtenis, zoals een basis vernietigen of een dorp bevrijden, wordt er een filmpje afgespeeld om je bij de les te houden. Het zijn leuke, korte filmpjes, die niet te afleidend zijn en je goed op de hoogte houden.

Het verhaal zit prima in elkaar en houdt je goed bezig tot het eind. Het jammere is wel dat als je het eenmaal hebt uitgespeeld, het daar ook wel een klein beetje ophoudt met betrekking tot de campaign. Gezien de simpele structuur, is het niet super interessant om er nog eens doorheen te reizen. Er is weliswaar een hogere moeilijkheidsgraad, maar die biedt weinig extra’s op een paar uur langere speelduur na. Of eventuele updates dit zullen verbeteren, valt nog te bezien.

Het uithoudingsvermogen testen

Na het verhaal zijn er nog een paar dingen om je bezig te houden. Dit komt in de vorm van PvP, Lost Legends en Myths. Deze modussen zullen het spel in leven moeten houden lang na de release. Of dat ook het geval gaat zijn, betwijfel ik.

Lost Legends en Myths zijn er om nieuwe content aan het spel toe te voegen. Lost Legends zullen maandelijkse gratis uitdagingen zijn waar je een beloning kan winnen. Het klinkt als een leuk idee, alleen is de uitvoering wat minder. De eerste is bijvoorbeeld een ‘tower defense challenge’ van twintig rondes. Deze horde-simulatie is ongeveer een half uur en nodigt niet bepaald uit voor een tweede speelronde.

Elke maand wat extra content van een half uurtje krijgen, is natuurlijk bar weinig en zal niet veel mensen terughalen naar het spel. Myths daarentegen zijn DLC-pakketten vanuit Mojang, met minigames en uitdagingen gemaakt door de community. Zeker dat laatste sluit goed aan op het concept van Minecraft en kan de levenscyclus van Legends veel goeds brengen. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog onduidelijk. Er is namelijk nog geen gereedschap beschikbaar om bijvoorbeeld zelf spelmodi of levels te creëren.

Het vechten tegen online tegenstanders is de modus om te spelen na het verhaal. Het principe ervan is dat twee teams tot vier personen elkaars toren proberen te vernietigen om zo te winnen. Elk level is anders dan de vorige, waardoor het slagveld keer op keer uniek aanvoelt.

Ook hier zijn onze roze Piglin-vriendjes aanwezig: wie hen verslaat, kan het eigen fort versterken met upgrades. Zeker de eerste twintig minuten van een potje zijn vermakelijk, waarin je de nieuwe wereld verkent en je team in rap tempo sterker wordt. Na die twintig minuten duiken echter wat problemen op, die de ervaring kunnen bemoeilijken.

The bad and the ugly

Communicatie is één van die problemen. Dit komt doordat het er vrijwel niet is. Er is weliswaar een ping-systeem, waarbij spelers bepaalde vijanden of regio’s voor elkaar aan kunnen wijzen, alleen is dit zo minimaal dat het te makkelijk is om het over het hoofd te zien. Zo’n ping valt gewoon niet op, al helemaal niet in het heetst van de strijd. Geen voice- of tekstchat maakt communiceren erg lastig. Deze keuze komt uit het feit dat Minecraft Legends ook kinderen aan moet trekken en Mojang dus een toxische omgeving wil voorkomen. Zo’n keuze is volledig te begrijpen, maar het komt de coöperatieve strategie niet ten goede. Het is erg lastig om strategieën te kunnen bespreken en uit te voeren als je niet kan praten met elkaar. En dat is natuurlijk in dit genre van levensbelang.

Het andere probleem ligt bij de grondstoffen, of eerder de gelimiteerde hoeveelheid daarvan. De meeste strategiespellen staan bekend om hun uitputbare levels, die een extra laag strategie toe kunnen voegen. In de online potjes van Minecraft Legends zijn er echter zo komisch weinig grondstoffen dat het frustratie opwekt.

De uitputbaarheid van grondstoffen hindert niet als je veel beter bent dan de tegenstander of vice versa. Gaat het echter gelijk op, dan zijn alle grondstoffen zo verdwenen met urenlange potjes als gevolg, waardoor niemand nog sterke troepen aan kan maken. Ook helpt het niet dat vrijwel alle eenheden verschrikkelijk duur zijn, waardoor je wel erg zuinig te werk dient te gaan. Het is dan afwachten tot de Piglins een bepaalde sterkte bereiken om basissen te overrompelen. Zelf krijg je immers te weinig materiaal om die klappen uit te delen.