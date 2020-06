Alle kennis die je al had over dungeon crawlers zoals Diablo, Torchlight of Path of Exile gelden in Minecraft: Dungeons ook. De game heeft een isometrisch perspectief dat op je personage gefocust is. Onderweg kom je golven aan vijanden tegen die individueel makkelijk te verslaan zijn, maar in grote aantallen een uitdaging kunnen vormen. Je pakt de monsters aan met wapens en unieke vaardigheden. Heb je deze vijanden in grote hoeveelheden verslagen, dan krijg je loot en XP, waardoor je groter en sterker wordt. Een simpele, maar effectieve gameplay-loop.

Waar deze game afwijkt van andere dungeon crawlers, is het feit dat er geen classes zijn. Er is geen generieke ranger, krijger of magiër; er is maar één type personage. Om toch alle opties te geven, heeft een personage altijd een melee-wapen én een langeafstandswapen. Daarnaast heb je drie ability slots waar je gevonden speciale aanvallen in kunt steken. Vind je een nieuwe ability die je leuker vindt, dan kun je ze op ieder moment uitwisselen.

Levelen doe je ook, maar er is geen sprake van een skill tree zoals bij de meeste dungeon crawlers. Bij het levelen krijg je wel een skill point. Deze kun je dan investeren in je wapens of bepantsering. Deze hebben namelijk neveneffecten die je kunt upgraden met deze skill points. Een wapen kan bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om meer splash-damage te leveren, terwijl een boog een tweede pijl af zou kunnen schieten. Ook hier geldt: heb je een beter wapen gevonden, dan kun je ze wisselen. Je bent je punten dan niet kwijt, want als je het vorige wapen vernietigt, krijg je je punten netjes weer terug.