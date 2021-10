Metroid Dread

We bevinden ons op de planeet ZDR. Hier is sinds tijden nieuw beeldmateriaal van een X-parasiet opgedoken en deze X-parasieten hebben in voorgaande delen voor flink wat problemen gezorgd. Samus is de enige met immuniteit tegen dit virus en daardoor de optimale kandidaat om naar ZDR te gaan. Eenmaal aangekomen wordt Samus compleet ingemaakt door een Chozo. De Chozo is nou net het ras dat Samus Aran van kinds af aan heeft opgevoed en beschermd. Na het gevecht wordt Samus wakker zonder haar speciale krachten. Wat er precies aan de hand is met deze Chozo blijft voor dan nog even een mysterie.

Zoals in alle games uit de franchise, moet je dus weer je speciale krachten verzamelen om bepaalde locaties te bereiken. Gelukkig zit er een flink tempo in het spel, waardoor dit nooit als een zware klus voelt. Zo zijn er de standaard upgrades waarmee je speciale deuren kunt openen of waarmee je net door die smalle opening kunt glippen, maar ook nieuwe vaardigheden zoals over de grond glijden of tegen muren plakken. Dit maakt het teruggaan naar ‘oude’ locaties ook een stuk leuker, want er valt steeds iets nieuws te ontdekken.