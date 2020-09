Marvel's Avengers | Pixel Vault

Marvel’s Avengers begint heel rustig, de wereld is immers nog op orde. In de rol van een jonge Kamala Khan verken je A-Day, een dag die speciaal is opgezet voor fans van de Avengers. Je kunt de boel op je eigen gemak verkennen en kennismaken met de Avengers die ook op die dag aanwezig zijn. Uiteindelijk vindt er een ceremonie plaats, maar helaas kan deze niet tot het einde doorgaan. Terwijl Tony Stark een speech geeft, ontploft er in de verte iets op de Golden Gate Bridge. Het is dan ook geen verrassing dat de Avengers er meteen op af gaan.

Wat volgt is een kleine tutorial waarbij we even kort kennismaken met alle helden en hun manieren van vechten. Je zit meteen in het verhaal dankzij het uitstekende motion capture en voice over werk. De helden komen natuurlijk over en de emoties druipen van de gezichten. Hoewel de helden uiteindelijk wel de dag redden, moet de regering rekening houden met een fikse lading collateral damage. De reactor van het schip, de Chimera, draait op de substantie Terrigen. Deze reactor ontploft tijdens de gevechten en daarmee krijgt een grote hoeveelheid mensen in de buurt superkrachten en de explosie zelf zorgt dat half San Francisco onbewoonbaar wordt. De Avengers gaan uit elkaar en duiken onder.

We spoelen vijf jaar verder en de wereld staat compleet op de kop. Nog steeds in de schoenen van Kamala Khan, die ook krachten heeft gekregen van de ontploffing, verkennen we deze wereld. Mensen met krachten worden als Inhumans bestempeld en afgevoerd. Het lijkt een beetje op de praktijken uit de tweede wereldoorlog en de shit is dan ook flink aan. Kamala laat het er echter niet bij zitten en wanneer ze bewijs in handen krijgt dat duidelijk maakt dat de Avengers erin zijn geluisd, gaat ze naar hen op zoek.