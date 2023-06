Op naar Hollywood in de DLC van Horizon Forbidden West

Ruim een jaar na de release van Horizon Forbidden West mogen we Guerrilla’s bekroonde spelwereld wederom betreden, ditmaal voor de verhalende uitbreiding Burning Shores. Na de gebeurtenissen van Forbidden West reist Aloy af naar een nieuw deel van de kaart om een achtergebleven lid van Far Zenith op te jagen. Burning Shores bevat nieuwe machines, locaties, bondgenoten en vijanden die je in pak ‘m beet acht tot tien uur allemaal ontdekt.

Deze DLC brengt ons naar het ‘voormalige’ Hollywood, dat een instabiel en gevaarlijk schiereiland is geworden door de vulkanische activiteit. Nu Burning Shores twee maanden uit is, is het een mooi moment om de spoilers in te duiken. We zullen onder andere kijken wat de DLC zal betekenen voor de Horizon-franchise, waarvoor recentelijk een derde deel werd aangekondigd.

Let op: Spoilers! Deze review bevat spoilers over het einde van Horizon Forbidden West en over delen van de uitbreiding Burning Shores.

Sylens

De DLC speelt zich pas af nadat Aloy het grote gevecht met Tilda aangegaan is, dus je kunt de Burning Shores alleen starten als je de hoofdgame uitgespeeld hebt. Sylens neemt contact met je op door middel van de Focus en geeft je de opdracht af te reizen naar het gebied dat voorheen Los Angeles was.

Het is wat vreemd en emotioneel om de stem van de onlangs overleden Lance Reddick weer terug te horen in de game. Dat roept overigens ook meteen de vraag op wat er met Sylens zal gebeuren in de derde Horizon-game. Daarover is door Guerrilla Games nog geen uitspraak gedaan. Overigens heeft Reddick recentelijk wel een eigen digitaal monument gekregen in de Burning Shores. Je kunt hem op de Hollywood Walk of Fame van weleer terugvinden.

Nadat met Sylens is besproken wat er moet gebeuren, vertrekt Aloy op de al bijna vertrouwde Sunwing. Wanneer ze bijna uit de lucht geschoten wordt en een noodlanding moet maken, begint pas te blijken dat het echt foute boel is.

Reddicks digitale monument, dat Guerrilla Games eerder deze maand onthulde.

Quen aan de horizon

Na een noodlanding op het strand ontmoeten we Seyka, een Quen. In Forbidden West is deze stam al geïntroduceerd en leerden we Diviner Alva kennen. Toen werd ook duidelijk dat ze een deel van de stam tijdens de zeereis uit het oog verloren zijn. Deze verloren Quen hebben zich op de Burning Shores gevestigd. Helaas blijkt een deel van hen nu alsnog zoek; Seyka heeft een Focus gestolen om haar zus en de andere missende Quen terug te vinden. In plaats daarvan vindt ze de hulpvaardige Aloy en besluiten ze samen verder te zoeken.

Dat leidt tot problemen met de rest van de stam. Niet alleen heeft Seyka een voor hen heilige Focus meegenomen, maar ze werkt ook nog eens samen met een buitenstaander. Gelukkig vinden zowel Seyka als Aloy dat ze in hun recht staan, en halen ze de leiders van de stam over om hen de zoektocht aan te laten gaan. Het groepje Quen blijkt door toedoen van ex-Far Zenith-lid Walter Londra vermist te zijn, en dat leidt de twee avonturiers over de gehele Burning Shores.

In de meeste missies in de hoofdgame gaat Aloy alleen op pad, en bij enkele belangrijke main of sidequests neemt ze een bondgenoot mee. Dat is in deze DLC wel anders: Aloy en Seyka zijn vrijwel de hele tijd samen en groeien langzaam naar elkaar toe. Tijdens het reizen of vechten komt de dialoog soms wat onhandig uit, maar over het algemeen voelen de conversaties passend. Bij het zoeken naar clues spreken Aloy en Seyka bijvoorbeeld over hun afkomst en hoe dat hun leven heeft beïnvloed, en over wat Seyka’s zus voor haar betekent. De groei tussen de twee komt niet altijd even makkelijk, maar komt daardoor juist nog natuurlijker over; we weten ondertussen dat Aloy nieuwe mensen moeizaam vertrouwt, en ook Seyka lijkt soms dingen achter te houden. Door het verhaal heen worden deze verhalende dialogen prettig afgewisseld met de gameplay.

Te land, ter zee en in de lucht

Tijdens het ontdekken van het gebied valt op dat een aantal elementen afwezig is; er is bijvoorbeeld geen Tallneck en het aantal sidequests is gering. Toen ik de sidequest The Splinter Within startte, viel de uitdaging wel erg zwaar en voelde het gevecht ongebalanceerd aan. Daarna ben ik dus maar snel teruggekeerd naar de resterende delen van de main quest.

In het gebied komen we wel nieuwe machines tegen zoals de Bilegut en de bijbehorende Stingspawn. Deze zijn uitdagend en leuk om te bevechten; je moet goed kijken waar je loopt, zodat je niet te veel Stingspawn activeert. Dat geeft an sich al een extra uitdaging.

Gelukkig krijg je redelijk vroeg in de uitbreiding nog een toevoeging aan je arsenaal, en wel eentje van de Far Zenith. Deze Specter Gauntlet is ontzettend handig voor geconcentreerde aanvallen. Ook speel je later in het verhaal ook nog een extra mount vrij, zodat Aloy en Seyka zich op land, in de lucht én in het water kunnen bewegen. Je zou bijna zeggen dat het daardoor snel overpowered voelt, maar omdat vechten vanuit de mount toch niet handig is, valt dat heel erg mee. Daarnaast voegt het verhaaltechnisch wél veel toe.

Aloy en Sekya komen er, na het gebied uitgekamd te hebben, achter dat Londra zich in een verlaten pretpark schuilhoudt. Tijd om de strijd aan te gaan.

De combinatie van stealth-gameplay met een gevecht dat zowel uitdaging als dynamiek biedt, maakt duidelijk dat Guerrilla het beste voor het laatst bewaard heeft.

Een zinderend slot

Het zowat vergane pretpark is een mooie backdrop voor alle gebeurtenissen die ons te wachten staan. De gebouwen, attracties en velden bieden genoeg ruimte voor datapunten en lore, terwijl de vulkaan die erboven uittorent je constant herinnert aan de slechterik die je daar te wachten staat. Toch sleept het verhaal zich op dit punt enigszins voort en duurt het door het zoeken naar clues even voor het slot zich écht aandient.

Wanneer het slotstuk van start gaat, overrompelt het je met actie. Welter Londra en de Metal Devil die hij bestuurt, zijn de gezamenlijke eindbaas. De combinatie van een stuk stealth-gameplay waarbij je je adem inhoudt met een gevecht dat zowel uitdaging als vermakelijke dynamiek biedt, maakt duidelijk dat Guerrilla het beste voor het laatst bewaard heeft.

“What happens in the Burning Shores…”

Nadat Aloy en Seyka samen Londra verslagen hebben, nemen ze nog even de tijd om elkaar te spreken. Voor Aloy is de strijd hier gestreden en wordt het tijd om terug te keren naar haar groep bondgenoten. Maar voordat ze dat doet, is er iets dat Seyka niet onbesproken wil laten. Het is niet de eerste keer in de franchise dat er met Aloy geflirt wordt, maar wél de eerste keer dat je de mogelijkheid hebt om er positief op in te gaan. Zoals we eerder al eens in belangrijke gesprekken zagen, krijg je ook hier drie opties om Aloy op de opmerking te laten reageren.

De keuze om dit in een DLC te doen is opvallend, want niet iedereen die in de toekomst de derde game speelt, zal deze DLC ook opgepakt hebben. Dat betekent dat het moeilijk is om Seyka eventueel terug te laten komen, en dat ook Aloys seksualiteit en de mogelijkheid tot romance onbekend is bij een groot deel van de spelers. Toch is het een welkome keuze – eentje die bovendien aansluit bij Aloys reis tot nu toe én bij de gebeurtenissen in de Burning Shores. De gulden middenweg hier is dat Aloy kan zeggen dat ze er nog niet klaar voor is, maar uiteindelijk voelen alledrie de opties passend aan. Dat komt mede door het prettige en geloofwaardige acteerwerk van Ashly Burch en Kylie Liya Page.

Wanneer het tijd is om te gaan, reist Aloy terug naar de thuisbasis. Aldaar spreekt ze met Sylens over de toekomst. De gevaarlijke AI Nemesis, waarvoor zelfs Londra op de vlucht was, lijkt het hoofdonderwerp te worden van de derde game. Het moge dus duidelijk zijn dat dat een toekomst is waarin ons nog genoeg gevechten te wachten zullen staan.

Horizon Forbidden West: Burning Shores is nu exclusief beschikbaar voor PlayStation 5.