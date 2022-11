Muzikale feesten, Japanse vrolijkheid en kramp in je vingers. Bandai Namco brengt het zoveelste deel uit van Taiko no Tatsujin, met protagonist Don-Chan in een nieuw avontuur: Taiko no Tatsuijn: Rhythm Festival voor de Nintendo Switch!

Het is alweer het derde deel van Taiko no Tatsuijn voor de Nintendo Switch en voor mij het eerste dat ik speel. Goed om erbij te vermelden is dat de game voor deze review is gespeeld zonder drums, die je er los bij kunt kopen. Dat neemt niet weg dat je ook zonder drums een meer dan goede indruk krijgt van de game. De drums zullen het waarschijnlijk net even afmaken, zoals de gitaar bij Guitar Hero.

Drum naar glory

Over Guitar Hero gesproken, in essentie lijken de Taiko no Tatsuijn-games erg op het concept van Guitar Hero. Je pakt een nummer en probeert vervolgens op de maat de juiste drum te gebruiken. Timing is hierbij van groot belang, want hoe meer drums je raakt en perfect timet, hoe hoger de score. Tel daarbij op dat je keuze hebt uit 70 nummers, waaronder Japanse popnummers, Anime-titelnummers en bekende gamenummers, en je hebt een waar feestje om op te drummen! De nummers zijn klassiek Japans, normaal gesproken ben ik geen fan van Japanse muziek, maar door de vrolijke noot en feestelijke stemming heb ik toch genoten van de nummers.”omheen kunnen.

De game maakt niet echt gebruik van een story mode. Wel kun je per liedje en bijbehorende moeilijkheidsgraad ervaringspunten verdienen, zodat je levels omhoog gaat bij je Rewards Map. Per level ontvang je verschillende bonussen, zoals muntjes die je kunt uitgeven in de shop, outfits, of cutscenes waarin de verhaallijn van Rhythm Festival steeds verder wordt verduidelijkt.

Je hebt als speler de optie om een Taiko Music Pass te verkrijgen, waardoor je meer dan 500 nummers extra krijgt om mee te drummen. Ik hoor je denken: 500 nummers? Ja! Meer dan 500 nummers extra, bovenop de 70 die je al krijgt als je de game aanschaft. De enige keerzijde is dat je maandelijks tussen de 4-5 euro moet betalen om te Pass te mogen gebruiken. Wel krijg je de optie de eerste zeven dagen de Pass gratis te proberen. Een leuke toevoeging van Bandai, wat ervoor kan zorgen dat je nog langer het spel gaat spelen. Ik vraag me echter af of gebruikers zich voor een langere tijd blijven binden aan de Taiko Music Pass. Op den duur zul je toch doorgaan naar een ander spel en heb je met 70 nummers uit de standaard editie genoeg materiaal om weer eens flink te gaan drummen. Zelf speelde ik veel anime- en game-titelnummers en heb ik daar de maximale score proberen te halen.

Geschiedenislesje

Even een korte geschiedenis van de Taiko no Tatsuijn-gameserie. Deze dateert al van 2001. Destijds kon je Taiko no Tatsuijn alleen spelen in arcadehallen in Japan. In 2002 kwam de eerste console-versie uit voor de PlayStation 2 (destijds alleen te koop in Japan) en in 2004 kwam de game dan internationaal voor het eerst op de markt. Met meer dan 30 versies voor zowel consoles als arcades is Taiko no Tatsuijn al ruim twee decennia populair in zijn genre er zijn namelijk al meer dan tien miljoen Taiko-games zijn verkocht. In 2010 werd ook de eerste mobiele versie gelanceerd, dus sindsdien kun je ook op je werk stiekem even Don-Chan aan het werk zetten

Met meer dan 30 versies voor zowel consoles als arcades is Taiko no Tatsuijn al ruim twee decennia lang heerser in zijn genre.

Veel verschillende game-opties

Zoals al eerder beschreven is Rhythm Festival in essentie geen vernieuwde game. De controllers en het uiterlijk werken hetzelfde als in zijn voorgangers, echter richt Bandai zich dit jaar ook op de online wereld. De online versie voelt eigenlijk net zo soepel aan als de offline versie en je merkt, ondanks dat je tegenstander (hoogstwaarschijnlijk) uit Japan komt, amper tot geen vertraging tijdens een battle. Daarnaast vind je best snel een tegenstander en geeft de optie om online te levels omhoog te gaan je extra motivatie om de beste te zijn.

Naast de nieuwe online ervaring geeft Rhythm Festival je de optie om in de Taiko-modus extra missies uit te voeren. Je kunt tegen de computer drum battles spelen in de modus Great Toy Drum War, of je kunt een band starten in de modus Don Chan Band. Met name de modus Don Chan Band maakt Rhythm Festival toch veelzijdiger dan alleen een drum-game. Je kunt namelijk met maximaal drie medespelers andere instrumenten bespelen, zoals een gitaar, en je kunt nummers op andere melodieuze manieren voltooien.