Ember Lab heeft voor Kena: Bridge of Spirits duidelijk inspiratie gehaald uit verschillende games en dat is helemaal niet erg, zolang het maar goed wordt verwerkt. De game is een ouderwetse action-adventure met vleugjes Zelda in de quests, Pikmin in de verschillende mechanics en zelfs Dark Souls in de gevechten. Verwacht ook geen enorme innovatie, maar een meer dan functionele game. Al moet er wel gezegd worden dat Kena misschien iets té ouderwets aanvoelt.

De wereld van Kena ziet er behoorlijk open uit, maar eigenlijk is de game behoorlijk lineair. Je hebt wel de vrijheid om in de grote open stukken te zoeken naar bijvoorbeeld schatkisten en Rot-wezentjes, maar de missies hebben een hele duidelijke volgorde. Dat is stiekem erg verfrissend in een tijd waarin alle games extreem groot en honderden uren lang moeten zijn, zonder daarvoor de content te hebben om het boeiend te houden. Het is alleen jammer dat de lineaire aanpak een beetje doorschiet. Als je bijvoorbeeld van een klif afspringt om een klein beetje af te snijden, val je zonder uitzondering dood. Het maakt niet uit of je vanaf tweehonderd meter of twintig meter springt met een goed getimede double-jump, het resultaat is altijd hetzelfde.

Het vechtsysteem lijkt in grote lijnen op alle andere systemen van de afgelopen 15 jaar. Er is een lichte en zware aanval met je staf, een schild om aanvallen te blokkeren en je kunt ontwijken. Vrij in het begin van de game speel je een boog vrij en wat andere speciale krachten in combinatie met de Rot. Het werkt allemaal prima en voor negentig procent is het vechten in Kena: Bridge of Spirits een genot. Er zitten echter nog wat haken en ogen aan sommige secties, vooral in een hogere moeilijkheidsgraad.

Er zijn bijvoorbeeld een aantal vijanden en een baas die van een afstand op je schieten en tegelijkertijd erg snel door het speelveld teleporteren, waardoor je ze constant uit het oog verliest. De camera is zo traag met draaien, dat je steeds verrast wordt met aanvallen buiten je blikveld. Wat ook niet helpt is dat er totaal geen indicatoren zijn die aangeven dat er een projectiel onderweg is. Om een wat eerlijker gevecht te hebben had ik graag één van de twee tekortkomingen opgelost willen zien.