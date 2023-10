…die dit jaar door niemand wordt gespeeld

De afgelopen jaren heeft Electronic Arts niet de beste naam voor zichzelf gemaakt. Grote franchises als Battlefield krijgen matige nieuwe delen vol problemen en microtransacties, nieuwe IP’s vallen bijna allemaal behoorlijk door de mand, en succesvolle live-servicegames zien rap een groot aantal gamers vertrekken door het gebrek aan goede updates. Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel en komt er sporadisch een goede singleplayergame uit, zoals het eerder dit jaar verschenen Star Wars Jedi: Survivor. Het grootste succes komt echter voort uit het EA Originals-programma, waarin kleine studio’s financieel ondersteund worden om games uit te brengen.

Unravel, A Way Out, Wild Hearts en It Takes Two zijn allemaal hele goede titels uit het EA Originals-programma. Die laatste is zelfs op de Game Awards gekroond tot Game of the Year in 2021. Immortals of Aveum is het nieuwste project dat verschijnt met het EA Originals-label. Deze magische shooter is gemaakt door Ascendant Studios, een onafhankelijke triple-A-studio met ervaren ontwikkelaars die onder meer aan Call of Duty hebben gewerkt. Het verhaal is geschreven door Michael Kirkbride, de man achter de legendarische verhalen in de Elder Scrolls-franchise. Aardig wat bagage die resulteert in een prima game met helaas de slechtste timing ooit: hij kwam uit in het krankzinnige gamejaar 2023.

Magie is alles

In Immortals of Aveum speel je als Jak, een straatschoffie die probeert te overleven in de armste buurt van Lucium. Hij bezit een heel klein beetje magie, waarmee hij klusjes doet om geld te verdienen. Als dat niet genoeg oplevert is stelen altijd plan B. De wereld is overigens geen leuke plek, want er is een eeuwige oorlog aan de gang tussen verschillende rijken om de controle te winnen over de magie in Aveum. De Everwar is letterlijk al eeuwig bezig en gaat steeds tussen verschillende landen of steden. Nu ligt de stad van Jak onder vuur. In de openingsscène worden al zijn vrienden bruut van de aardbodem geveegd. Jak wordt begrijpelijk pissig en vernietigt een peloton aan vijandelijke troepen met nieuwe magische krachten die zijn ontgrendeld door het verlies van zijn vrienden.

De meeste magiërs (Magnus) op het strijdveld hebben controle over één van de magische kleuren: rood, groen of blauw. Jak blijkt echter een Triarch te zijn: een zeldzame en erg krachtige battlemage die controle heeft over alle drie de kleuren. In de lange oorlog tegen het vijandige Rasharn zijn er weinig goede soldaten over, dus het duurt niet lang voordat Jak wordt gerekruteerd.

Hit-or-miss in lore en wereld

Wat rest is een behoorlijk voorspelbaar, maar uiteindelijk vermakelijk verhaal met een boodschap voor de gamers in de echte wereld. Immortals of Aveum gaat geen originaliteitsprijs winnen met het narratief. Wat wel indrukwekkend is, is de uitgebreide lore in de game.

De wereld van Aveum is gedetailleerd, van de verschillende rijken in de wereld tot het ontstaan van de verschillende soorten magie en de kleinste nuances in het denken van de volkeren. Het loont om de verschillende collectables door te lezen, want er zit een goed uitgewerkte wereld vol potentie in verstopt. Het lijkt mij heel tof om een boek of een animatieserie te zien die zich afspeelt in Aveum.

Wat wel een dealbreaker kan zijn voor sommigen is de humoristische toon in de game. Hoewel de personages de gebeurtenissen in Aveum serieus nemen, is de interactie tussen personen in cutscenes vergelijkbaar met een Marvel-film. Veel bijdehante opmerkingen en gekibbel op momenten waar een serieuze toon gepaster was geweest. Vooral Jak maakt zich eraan schuldig en dat zorgde toch voor wat irritaties en de nodige facepalms tijdens het spelen. Het merendeel van de tijd werkte de toon wél, al was de balans soms zoek.

Spell of Duty

In de intro is al aangehaald dat een aantal mensen in het team van Ascendant Studios in het verleden aan Call of Duty heeft gewerkt. Het is duidelijk te merken dat deze ontwikkelaars zich hebben gestort op de gameplay, want Immortals of Aveum is in essentie een first-person shooter zonder vuurwapens. In plaats daarvan gebruik je Sigils om de drie kleuren magie af te vuren, compleet met statistieken als rate of fire en magazine size. Blauwe magie is vergelijkbaar met rifles, rode magie is je shotgun en groen staat voor de verschillende machinegeweren. Het vechtsysteem is solide en laat er ook geen onduidelijkheid over bestaan dat Immortals of Aveum meer lijkt op een shooter als Destiny dan op Hogwarts Legacy.

Naast de Sigils heeft Jak nog een heel arsenaal aan hulpmiddelen en spreuken om Immortals of Aveum echt te onderscheiden van een alledaagse shooter. Fury Spells zijn speciale krachtige aanvallen die je kunt afvuren door mana te verbruiken. Denk aan explosies om je heen creëren of een stel magische raketten afvuren. Er is een allesvernietigende ultieme aanval, die je oplaadt door vijanden te vermoorden. Verder zijn er nog een aantal voorwerpen die gevechten meer diepgang geven. Je kunt bijvoorbeeld als Indiana Jones met een magische lasso vijanden naar je toe slepen. Of met een vertraagspreuk bad guys in slow motion toveren.

Over de vijanden in Immortals of Aveum gesproken: ze zijn nogal saai. Je hebt standaard magische soldaten, boogschutters, grote brutes, viervoeters en nog wat andere klassen. “Prima variatie,” hoor ik je al zeggen, maar ze lijken qua design allemaal op elkaar. Alle troepen van Rasharn zijn uitgerust met een glimmend pantser met weinig details. De combat-designers hebben geprobeerd de gevechten wat spannender te maken door een aantal buffs te geven aan de eerder genoemde troepen. Deze corresponderen met de kleuren van jouw magie. Deze buffs worden snel tenietgedaan door de overeenkomstige kleur te gebruiken. Leuk detail, maar het vijandige leger is nog steeds saai om naar te kijken.

Magie manipuleren

Ascendant Studios heeft de soepele combat gecombineerd met wat lichte RPG-elementen. Iedere kleur magie heeft een eigen skilltree en door vijanden te verslaan verdien je skillpoints. De skilltree is zo rechttoe rechtaan als je kunt bedenken, maar doet wat het moet doen. Denk aan een grotere levensbalk, sterkere aanvallen of meer munitie voor je wapenspreuken. Verder is er wat variatie in de verschillende Sigils, die ik eerder heb benoemd. Er zijn een aantal subclasses bij iedere kleur. Denk bijvoorbeeld aan verschillende soorten machinegeweren bij de kleur groen.

Naast de Sigils is er ook bling-bling te vinden, zoals ringen en armbanden. Al deze accessoires hebben invloed op jouw statistieken en je kunt daarin best veel kanten op. Gebruik je alleen maar de blauwe rifle-spreuken, dan zijn er genoeg juwelen te vinden die uitsluitend de blauwe tak van de skilltree een extra boost geven. Het gevolg daarvan is dat je in essentie een levende sniper bent die de meeste vijanden in één of twee schoten om het leven kan brengen. Hoewel je verrassend veel kanten op kunt in Immortals of Aveum, zijn sommige builds duidelijk effectiever dan andere.

Prachtig en potentieel problematisch

Op technisch vlak is Immortals of Aveum wat wisselvallig. Als het gaat over bugs, heb ik er amper een kunnen vinden. Als we het hebben over prestaties en stabiliteit is het een ander verhaal. De game zou op 60 fps moeten draaien op de PlayStation 5, maar bij de (talrijke) drukke gevechten kakt de framerate behoorlijk in. Ook wordt het beeld op sommige momenten wat korrelig, alsof er een enorme dip in resolutie plaatsvindt op onverklaarbare momenten. Er is sinds de release van de game gelukkig een flink aantal patches geïmplementeerd door de ontwikkelaar, die deze problemen hebben verminderd.

Het is in de trailers misschien al opgevallen, maar Immortals of Aveum is een hele mooie game. Het is een van de weinige games dit jaar die tot stand is gekomen in Unreal Engine 5. Op pc is de pracht misschien het mooist, maar op de PlayStation 5 valt het zeker niet tegen. De prachtige vista’s worden begeleid door een bizarre soundtrack vol ups en downs. Op het moment dat je de game start, word je begroet met een bombastisch orkest om flink de hype omhoog te gooien. Ook is de muziek prima tijdens de gevechten, zij het minder luid en dramatisch. De soundtrack wordt ineens erg doorsnee op het moment je door Aveum loopt om te exploreren. Een halfslachtige beat waar zelfs een gemiddelde rapper zijn vingers niet aan wil branden.

Al met al is Immortals of Aveum een prima game met wat haken en ogen. Een strak en goed geregisseerd pakketje van vijftien uur, die je in een paar avondjes uitgespeeld kunt hebben. Het is een lekkere afwisseling van de enorme blockbusters die honderden levensuren eisen. Hoewel dit voor sommigen fijn kan zijn, is dit scenario exact het grootste probleem voor deze game. Het jaar 2023 lijkt het beste jaar voor games ooit te worden. Iedere maand worden er een of twee titels uitgebracht waar de hype groot voor is en als consument moeten er harde keuzes worden gemaakt. Tijd en geld is niet grenzeloos en met slechts “een prima game” die ook nog eens bij een nieuwe IP hoort, sta je meteen met 2-0 achter tegen (bekende) titanen als Baldur’s Gate 3, Starfield, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Marvel’s Spider-Man 2. Immortals of Aveum is een prima game die door bijna niemand gespeeld zal worden en dat is zonde.