The Dark Pictures Anthology is bovenal een gameserie die draait om keuzes. De keuzemogelijkheden in House of Ashes zijn realistischer dan in voorgaande games. Meestal zijn empathische of compassievolle keuzes beter voor een goed einde, samen met het vinden van zo veel mogelijk of zelfs alle clues. Gezien de militaire setting van House of Ashes moet je echter ook strategisch zijn in het maken van je keuzes. Laat je die kameraad achter? Vermoord je hem? Heul je met de vijand? De inzet lijkt een stuk hoger.

House of Ashes heeft drie verschillende spelopties: de Theatrical Cut, de Curator’s Cut en de multiplayer. De Theatrical Cut is de eerste versie die je speelt: de main campaign. Nadat je deze voltooid hebt krijg je (als je de pre-order hebt) de Curator’s Cut. Hiermee speel je scènes vanuit het perspectief van een ander personage en kun je dus ook gloednieuwe keuzes maken. Ook krijg je hiermee andere scènes te zien die meer achtergrond of context geven aan eerder gespeelde scenes.

De multiplayer laat jou samen met vrienden het verhaal beleven. Ze kunnen zowel naast je op de bank als online meespelen. Jullie spelen dan niet tegelijk, maar nemen omstebeurt de besturing over. Als je vrienden online meespelen, kunnen jullie elkaars keuzes niet zien. Je weet soms niet eens welk personage je vriend bestuurt. Hierdoor kun je elkaar onwetend in de weg zitten, of misschien express bedriegen. Het neemt een beetje weg van de angstfactor, maar vergroot de vermakelijkheid van het spel.