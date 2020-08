Het verhaal van Horizon Zero Dawn: Complete Edition is identiek aan het verhaal van het origineel. Je speelt als Aloy, een meisje dat schijnbaar moederloos geboren is. Aloy wordt opgevoed door een outcast van de Nora-stam, Rost. Rost traint Aloy om te kunnen overleven in de wildernis. Deze wildernis kent vele gevaren, waarvan het grootste gevaar de robots zijn die er leven. Deze machines zijn extreem gevaarlijk en werken samen om elkaar te beschermen. Word je gespot, dan heb je binnen de kortste keren een kudde machines achter je aan.

Tijdens de training wordt Aloy steeds nieuwsgieriger naar waarom ze verbannen is uit de Nora-stam en met Rost buiten het dorp moet leven en wie haar moeder is. Tijdens een van haar avonturen in de wildernis valt Aloy in een ravijn. Dit ravijn komt uit in een grot die iets wegheeft van een laboratorium of fabriek. Hier vindt Aloy een holografisch hulpmiddel dat haar informatie geeft over de topografie van de wereld en de vijandige machines. Natuurlijk vindt Aloy ook dit interessant en wil ze hier meer van weten.

Dat is dan ook waar het verhaal verder om gaat. Jij bestuurt Aloy en gaat op onderzoek uit naar haar verleden en toekomst. Daarbij bevind je je in een open wereld, waarin je kunt gaan en staan waar je wilt. Wat de game meteen tijdens de training al goed duidelijk maakt, is dat je de machines niet moet onderschatten. Heb je een Watcher toevallig niet gezien, dan kan deze zomaar een kudde andere machines oproepen om je aan te vallen. Dit blijft een belangrijk mechanic in de game, dus wen er maar aan. Het geeft je in ieder geval het gevoel dat je altijd op je hoede moet zijn en dat is knap voor een open wereld-game. Daarnaast is het verhaal, ook van de zijmissies, goed van opzet; je hebt het gevoel dat je altijd wel iets nuttigs doet. Daarmee blijf je steeds de behoefte houden om toch nog even door te spelen.