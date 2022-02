Voor de personen die het vorige avontuur van de roodharige protagonist Aloy hebben gemist, een kleine resumé. De aarde is rond het jaar 2066 compleet onleefbaar gemaakt en verlost van de mens, door een catastrofe die uiteraard is veroorzaakt door de mens zelf. Vele eeuwen later is de wereld weer aan het herstellen, al ziet deze er drastisch anders uit. De meeste wilde dieren zijn nu machines en de mensen zijn op een of andere manier toch weer terug, al is het wel op een zeer primitieve manier. Een soort prehistorie 2.0.

De normaal zachtaardige machines keren zich door een mysterieuze gebeurtenis ineens tegen de mens en het systeem dat de wereld weer tot leven heeft gewekt lijkt uit te zijn op nog een apocalyps. Dit leek te zijn afgeweerd door de acties van Aloy in Horizon Zero Dawn, maar het gevaar is nog lang niet geweken. Forbidden West speelt zich een paar maanden na Zero Dawn af en de aarde heeft te kampen met grote ecologische rampen: enorme gevaarlijke stormen, giftige begroeiing, ondrinkbaar water en meer gebeurtenissen die niet goed zijn voor de mensheid.

Het verhaal zal een splijtzwam zijn voor de community, want het gaat op een gegeven moment wel echt een hele wilde kant op. Het is scifi tot de max – en dat in een franchise waarin we al te maken hebben met mechanische dieren en een eerdere extinctie door een doorgeslagen leger van killer robots. Er worden nog een paar schepjes bovenop gedaan met het hoofdverhaal en ik was klaar voor dit extreme verhaal. Het duurt wel even voordat dit deel van het verhaal op gang komt. Het hoofdverhaal heeft overigens ook nog wat andere uitdagingen in petto.