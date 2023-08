En welke spannende extra’s nog meer?

De Sims 4 Paardenboerderij is precies wat je ervan verwacht: er zijn nu paarden in De Sims 4. Persoonlijk had ik dit pakket al eerder verwacht toen paarden niet meekwamen in het Huisdieren-uitbreidingspakket, maar alas. Landelijk leven was mijn tweede gok, maar ook daar schitterden ze in afwezigheid. Gelukkig weten we allemaal dat drie keer scheepsrecht is, dus laten we maar beginnen. Yeehaw!

De Sims 4 Paardenboerderij is het veertiende uitbreidingspakket van de Sims 4. De keuze om een apart pakket te maken voor paarden in de Sims deed me afvragen wat voor spannende extra’s we dan zouden kunnen verwachten. Die extra’s bestaan vooral uit lucht en cowboylaarzen. Ik zal het uitleggen.

Welkom in spookstad Chestnut Ridge

Met dit nieuwe pakket komt ook een nieuwe wereld naar De Sims 4: Chestnut Ridge. De wereld heeft met haar woestijnachtige uiterlijk wat weg van het Wilde Westen en oogt eigenlijk best mooi. Toch voelt het niet echt nieuw, omdat Oasis Springs en Strangerville al met diezelfde woestijn-uiterlijkheden kwamen. Toch is Chestnut Ridge net iets anders door de steile kliffen en is het duidelijk gericht op de mooie tochten die je met je paard kunt rijden. Van een afstandje heeft het zeker potentie.

En dan ga je inzoomen. Wanneer je de wereld gaat ontdekken kom je er alleen al snel achter dat het vooral uit lege hulzen bestaat. Het Wilde Westen-dorpje bestaat uit niet betreedbare locaties en een supermarkt die ook niet te betreden is (cue the tumbleweed). Als je erop klikt kun je ingrediënten kopen. Ook het grote ‘paardencentrum’ in het midden van de wereld is slechts lucht. Hier kun je met je paarden wedstrijden rijden, maar de locatie zelf is niets meer dan een rabbit hole. Je sim verdwijnt en na een poosje krijg je een pop-up waarin staat welke prijs je hebt gewonnen.

De wereld komt verder nog met leuke easter eggs wanneer je echt goed op onderzoek gaat. Zo kan je sim in een krater in een rots verdwijnen en krijg je een verhaaltje waar je continu moet kiezen tussen twee antwoorden (net zoals wanneer je een vraag krijgt wanneer je sim op werk of op school zit). Een leuk detail, maar toch jammer dat het een hoop lucht is waar je sim voor een poosje in verdwijnt. Het gevolg is dat je het één keer doet en daarna nooit meer. Er valt immers niets meer te ontdekken of te doen.

Enkele horecagelegenheden zijn wel te bezoeken, maar eigenlijk bestaan deze locaties gewoon uit een bar, wc en zitplekken en zijn ze ontworpen met de nieuwe spullen uit het uitbreidingspakket. In dit geval gaat het om een nieuwe grill en een saloondansvloer. Want dat is, naast de paarden, misschien wel de grootste toevoeging van dit pakket: het cowboy-thema.

Red Dead Redemption maar maak het Sims

In Creëer-een-Sim valt het niet te missen: je kunt nu je eigen cowboys maken. Hoeden, cowboylaarzen, holsters, je kunt het zo gek niet bedenken. Wat me wel opvalt is dat er geen enkele ruiterkleding gekozen kan worden. Bij sportkleren zijn er geen paardrijbroeken of paardrijlaarzen. Er zijn überhaupt geen nieuwe kleren die je sims het uiterlijk van een professionele ruiter geven. Je kunt ze alleen aankleden als leden van Arthurs en Van der Linde-bende uit Red Dead Redemption.

In de praktijk betekent dit dat je sims dressuur en behendigheid oefenen met hun paard op je eigen boerderij, volledig uitgedost als cowboy. Ik weet het niet hoor, maar volgens mij hadden paarden in het Wilde Westen voornamelijk een functie als vervoermiddel en om te helpen op het land. Gek genoeg kunnen de paarden in Sims 4 alleen getraind worden om mee te doen aan onzichtbare wedstrijden en zorgen ze voor schattige interacties met je sims. Het was dus, vind ik, logischer geweest om spelers de opties te geven om te focussen op het sport-aspect van paardrijden en ze zich ook zo te laten kleden. Paardrijden als nieuwe naschoolse activiteit voor kinderen had bijvoorbeeld ook een leuke toevoeging kunnen zijn.

Paarden kun je, net zoals honden en katten, niet besturen zoals je sims. Wel kun je ze eigenschappen geven die invloed hebben op hoe snel ze zich hechten aan je sims en hoe snel ze nieuwe vaardigheden leren. In Creëer-een-Sim kun je ze eigenlijk net zoals honden en katten creëren. Je kunt ze volledig ondertekenen en volhangen met hoedjes, bloemenslingers en zelfs met een eenhoornhoorn. Puur voor decoratie, de eenhoorns uit Sims 3 zijn nog steeds verleden tijd, helaas.

99 schapen in je broekzak

De nieuwe cowboyspullen zijn allemaal vooral heel bruin en massief. Zelf vind ik dat alles veel op elkaar lijkt. Er zijn een paar nieuwe stoelen die allemaal wat weg hebben van een oude donkerbruine schommelstoel, maar de een met gewoon vier poten, de ander met een ingekerfd hartje en weer een ander met een dekentje. Er zijn zelfs twee precies dezelfde nieuwe kasten. De een is alleen niet iets kleiner dan de andere. Totaal onnodig, want groottes kun je al jaren zelf aanpassen. Het komt op mij wat lui over.

Andere nieuwe voorwerpen zijn schapen en geiten. Huh, denk je nu vast, zei ze nou voorwerpen? Ja, dat zei ik echt. Je kunt schapen en geiten namelijk op dezelfde manier kopen als boeken en boodschappen en ze zijn op dezelfde manier ‘te behandelen’. Je kunt er in één keer maximaal 99 bestellen en ze komen allemaal in je broekzak. Vervolgens kun je ze zelf in de wereld plaatsen en verplaatsen. Daarna crasht je game omdat 99 schapen en geiten toch wel een beetje veel is. Verder kun je ze melken en scheren en zien ze er lief uit.

Gebruiksvoorwerpen zijn nieuwe grills, de saloonpiano en de dansvloer. Handig, want je kunt nu open boerderijdagen organiseren. Bezoekers kunnen die dag al je dieren aaien, geld doneren voor je boerderij en dansen en grillen. Of nectar maken, een nieuwe skill die je je sim kunt laten ontwikkelen. Je sim kan fruit tot nectar stampen, dat in een fles doen en vervolgens in een nectarrek bewaren (lees: wijn maken en opslaan in een wijnkelder). Hoe rijper je nectar, hoe meer geld het oplevert.

En als je het zelf allemaal niet meer redt met je 99 schapen, je wedstrijdpaarden en het maken van nectar, dan kun je nog altijd een boerderijhulp inschakelen. Zelf kun je dit niet worden, want dit pakket komt niet met nieuwe carrièremogelijkheden. Ik had zelf op zijn minst een specialisatie in het dierenarts bestaan verwacht. Helemaal omdat je sims nu, naast ‘dierenliefhebber’, nu ook ‘paardenliefhebber’ kunnen zijn.

Een goed paard maakt nog geen goede ruiter

Dit pakket voelt voor mij als onaf en redelijk chaotisch. Het Wilde Westen-thema had zo goed kunnen uitpakken in bijvoorbeeld een gamepack, maar door het nu te koppelen aan paarden én competitief paardrijden komen beide aspecten niet goed uit de verf. Ik kan me daarom voorstellen dat je als echte paardenliefhebber of ruiter niet gelukkig zal worden met deze uitbreiding en hetzelfde geldt voor iedereen die van zijn sim al jaren een slinkse cowboy had willen maken.