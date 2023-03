Het ritme van originaliteit

Wie houdt er nu niet van een leuke verrassing op z’n tijd? Of het nu een leuk cadeau is voor je verjaardag, een onverwacht gastoptreden bij een concert of een hele goede game die niemand aan zag komen. Microsoft toonde tijdens de Developer Direct van eind januari ineens Hi-Fi Rush. Een nieuwe titel die direct na de presentatie verkrijgbaar was én meteen op Game Pass verschijnt.

De studio verantwoordelijk voor Hi-Fi Rush is misschien nog verrassender dan de surprise release van de game zelf. Tango Gameworks heeft zich tot op heden vooral beziggehouden met het gegriezel van The Evil Within en Ghostwire: Tokyo. Een kleurrijke ritmische actiegame met flink wat platforming-elementen is dan niet iets wat je snel van deze Japanse studio verwacht. Blijkbaar is de studio wel goed in het maken van iets compleet anders, want Hi-Fi Rush is een van de verrassingen van het prille nieuwe jaar.

IJzeren vuist

Je speelt als Chai, een positieve, simpele gozer die mee wil doen aan een programma om zichzelf te verbeteren. Dit programma biedt de mogelijkheid om slechtwerkende lichaamsdelen te vervangen voor een metalen exemplaar. Hiervoor moet hij naar Vandelay Industries, een enorm bedrijf ter grote van een behoorlijke stad met een megalomane eigenaar. De ingreep wordt gedaan, hij krijgt z’n metalen arm en als onverwachte upgrade ook een muziekspeler in zijn borst. Voor onduidelijke redenen wordt Chai na de ingreep opgejaagd door de beveiliging, omdat hij een defect zou zijn. Jij probeert als Chai te ontsnappen en komt onderweg een aantal personen tegen, die om andere redenen een appeltje te schillen hebben met Vandelay Industries.

Het is het beginpunt voor een flinterdun, maar wel vermakelijk plot met leuke personages. Verwacht geen hoogstaande spanning met plottwists, slimme verhaalvertelling en emotionele momenten. Je kunt zelf wel een beetje invullen hoe het verhaal gaat van een man die het opneemt tegen een groot en slecht bedrijf. Dit plot is meer bedoeld als een vehikel om Chai van punt A naar punt B te krijgen, dan wat anders. Hi-Fi Rush is helemaal niet gemaakt voor een meeslepend verhaal, maar voor puur plezier maken met de echte sterren van de game: de gameplay en het design.

Ritmisch rammen

Hi-Fi Rush speel je op de beat van de muziek en Tango Gameworks heeft er alles aan gedaan om het ritme over te brengen aan de speler. De hele wereld om je heen beweegt op de muziek tot in de kleinste details. Zelfs de vijanden bewegen en vallen op het ritme aan. Het vechtsysteem zit in essentie simpel in elkaar. Je hebt een lichte aanval, zware aanval, een block-knop en je kunt aanvallen ontwijken. In het eerste uur van de game word je ook prettig begeleid door alle tutorials. De nieuwe trucjes stapelen zich snel op en na een aantal uur heb je tig manieren om het gevecht met de robots aan te gaan. De combat van Hi-Fi Rush is best te vergelijken met games als Bayonetta en Devil May Cry, alleen doe je lijpe combo’s op de beat van de muziek.

Het geheel werkt vloeiend en hoe beter je bent in het ritme houden, hoe sterker je aanvallen zijn. Naarmate je in de game vordert speel je nieuwe aanvallen en combo’s vrij. De balans tussen al deze aanvallen is goed en dit zorgt voor een hoog expressiegehalte. Buiten de gevechten om blijft in het ritme blijven een vereiste. Er zijn flink wat (2D) platformstukken waarbij de timing van een sprong het verschil kan zijn van leven en dood. Ook loont het om buiten het gebaande pad om goed te zoeken naar verstopte levels en upgrades.

De echte rockster

Het verhaal is vermakelijk en het vechten is meer dan prima, maar de echte ster van Hi-Fi Rush is het audiovisuele design. Ik vond het heel lastig om de controller weg te leggen, omdat deze wereld bij mij alle juiste snaren raakt. Allereerst met de muziek. Het is lekker uptempo met veel eigen werk van de studio, dat ondanks soms lange speelsessies niet snel in herhaling valt. Verder wordt de muziek aangevuld met een paar bangers van bekende artiesten die je vooral hoort tijdens baasgevechten. De game opent met Lonely Boy van de Black Keys en verder kom je nog hits van bands als Nine Inch Nails en The Prodigy tegen.

Visueel is Hi-Fi Rush een plaatje. De kleuren spatten van je scherm af in deze tekenfilmstijl en het ontwerp van bijna alle levels is memorabel. De verschillende personages die je tegenkomt hebben allemaal een eigen flair. Vooral jouw partner in crime Peppermint en haar band met de mechanische kat 808 is leuk bedacht.

Als klap op de vuurpijl is dit verrassende concert van Tango Gameworks ook nog een koopje. Als je Game Pass hebt ben je sowieso al een gelukkig mens, want daar is Hi-Fi Rush meteen op verschenen. Koop je toch liever de game om deze in je eigen digitale catalogus te hebben dan kost het je slechts drie tientjes. Voor een game waar je ongeveer een uurtje of twaalf voor nodig hebt om uit te spelen, is het een hele mooie deal.