Onderuitgezakt Fifa spelen, dat kon nog nooit zo goed!

Fifa 23 is hier, de allerlaatste Fifa onder EA. Het spel voor de voetbalfan. Maar is het eindelijk een vernieuwing vergeleken met vorig jaar? Of is het Fifa 22 met een nieuw likje verf, zoals zo veel van de voorgangers? Nou heeft het spel veel nieuws te bieden vergeleken met normaal, maar zijn er ook veel valkuilen waar EA opnieuw invalt.

Van je eigen speler opwerken tot je eigen team maken. Fifa heeft het allemaal en altijd wel gehad. Met veel toevoegingen en verbeteringen zal dit het laatste beeld moeten worden dat je krijgt bij Fifa. Werken alle toevoegingen goed? Of had EA beter wat anders kunnen verzinnen?

Hoe voetbal je nu precies?

De kern van Fifa is natuurlijk het voetbal zelf. Dit jaar komt EA met Hypermotion 2.0, een verbetering op de Hypermotion Technology van vorig jaar. Het systeem is gebaseerd op elf-tegen-elf-wedstrijden met professionele spelers die worden opgenomen om een zo realistisch mogelijk voetbalbeeld te geven voor het spel zelf. Hypermotion 2.0 is eigenlijk hetzelfde als vorig jaar, alleen met twee keer zoveel opgenomen wedstrijden om het beeld nog realistischer te maken. Maar voelt het daadwerkelijk wel zo aan?

Kort gezegd: ja, het is nog realistischer dan Fifa 22, wat al de meest realistische editie ooit was. De snelheidsscore is nu nog makkelijker tegen te gaan dan ooit. Een speler met bijvoorbeeld 40 snelheid kan zonder bal een speler met 80 snelheid met bal bijhouden, waardoor je verdediging er niet zomaar kan worden uitgelopen. Maar verder is het redelijk hetzelfde als Fifa 22. De nadruk ligt voornamelijk weer op het opbouwen en het snel tikken. Dat geeft dus soms weer het probleem dat het spel niet altijd goed reageert op jouw input, waardoor een bal die je over de flank wilt spelen bij een tegenstander in het midden verdwijnt omdat de input niet goed werd gelezen. Dit kan soms wel een oneerlijk gevoel geven, al helemaal als je door die fout een counter of zelfs een tegengoal om je oren krijgt. Dit is helaas een probleem dat Fifa altijd wel had, maar nog meer te voelen is in deze nieuwe editie.

Dit jaar is er ook een nieuw type schot in het spel: het krachtschot. Dit schot is als tegenstander te zien wanneer het gebruikt wordt en dat is voor het eerst in Fifa. De naam verklapt al wat voor schot het is, een keihard schot dus. Als het schot genomen wordt is er een kleine opzet om het schot te maken en daarbij zoomt het beeld ook in op de speler die het schot neemt. Hierdoor heb je als tegenstander dus door wat eraan zit te komen en kun je alles op alles zetten om het schot te blokken. Het krachtschot is namelijk zo sterk dat als het op het doel gemikt is, de keeper bijna altijd wel kansloos is. Dit kan soms hopeloze situaties veroorzaken waarin je machteloos toekijkt hoe de tegenstander het schot opzet. Andersom geeft het daarentegen een heerlijk gevoel als je het schot kunt lossen.

Dit jaar is de AI ook aangepakt. De AI reageert nu meer op hoe de wedstrijd verloopt. Mocht de AI achter staan, dan komt er een aanvallende wissel; staat de AI voor in een zware wedstrijd, dan wordt de bus geparkeerd, enzovoorts. Het enige wat hier onder lijdt is het voetbal van de AI zelf. Ik heb genoeg wedstrijden gehad op hoog niveau waar ik met één speler zo door de hele verdediging van de computer kon dribbelen zonder problemen. Dit heb ik nog nooit gehad in eerdere Fifa’s en het geeft een beetje het gevoel dat je op een lager niveau speelt dan dat je daadwerkelijk doet.

Bouw je eigen weg naar succes

De carrière-modus heeft een grote update gehad dit jaar. Met veel nieuwe toevoegingen aan de spelerscarrière en verbeteringen aan de managerscarrière is carrière op het hoogste punt ooit momenteel. De modus was altijd al een grote favoriet bij de spelers, maar er werd nooit veel aan veranderd. Het is daarom een fijn gevoel dat EA luistert en nu dus ook veel toevoegt aan de modus.

De spelerscarrière heeft een hele overhaul gekregen als het aankomt op progressie. Er zijn nu drie kenmerken waarin je personage zich kan specialiseren: Maverick, Virtuoso en Heartbeat. Alle drie de kenmerken staan voor een verschillende specialisatie, waarbij je ook een bonusscore krijgt om dat te kunnen naleven. Maverick is een echte goaltjesdief. Je personage is dan een echte nummer negen en maakt alle kansen af die hij krijgt. De bonussen zijn dan ook voornamelijk afmaken en penalties. Virtuoso is de harde werker van de drie. Je personage is erg kritisch op zichzelf en doet er alles aan om de beste prestatie te geven. De bonussen voor hem zijn dan ook voor het geven van een goede pass, een geweldig afstandsschot en voor de fysieke superioriteit. Heartbeat is de echte teamspeler. Hij doet er alles aan om het team te laten presteren. Voor deze specialisatie gaat dan ook voornamelijk het passen en voorzetten omhoog.

Om het maximale uit je personage te halen moet je wel echt voor één specialisatie gaan, aangezien de bonussen zich verdubbelen als je personage zich in één kenmerk specialiseert. Een mix van alles is ook mogelijk, maar niet zo belonend. Je hebt dan wel meer verhogingen bij je statistieken, maar dat wordt wel gelimiteerd tot +1 bij elke statistiek, vergeleken met een volledige verdieping die +8 kan geven aan elke statistiek. Dit zorgt er helaas wel voor dat je soms keuzes moet maken die je misschien niet wilt maken om te zorgen dat je die verdieping houdt.

Wat namelijk ook een nieuwe toevoeging is, is dat je na een wedstrijd of gebeurtenis een keuze kunt maken in hoe je hierop wilt reageren. Je hebt vaak drie keuzes die allemaal invloed hebben op een specialisatie. Dit zorgt er helaas voor dat je de keuzes niet altijd wilt maken. Om bijvoorbeeld een echte negen te blijven, moet je soms keuzes maken waarin je personage laat zien dat hij een hele erge ego heeft. Dit klopt niet altijd met de realiteit als je bijvoorbeeld kijkt naar een Erling Haaland, die een geweldige nummer negen is, maar ook erg bescheiden is.

Bij de managerscarrière zijn er vooral verbeteringen gekomen voor de al bestaande features. Zo krijg je met transfers een rating over hoe je het hebt gedaan, wat fijn is omdat je er goed van kunt leren om zo de perfecte transfer te krijgen. Ook is de fictieve voetbalclub AFC Richmond van de serie Ted Lasso toegevoegd aan de modus, die je nu kunt leiden naar succes als manager.

Samen van straat tot stadion

De grootste toevoeging dit jaar aan Profclubs en VOLTA Football is dat ze beide nu één gedeeld personage krijgen. Dit houdt dus in dat alle progressie van Profclubs ook mee zal gaan naar VOLTA en andersom. Dit zorgt er dus voor dat je alles met je personage kunt en neemt de barrière van VOLTA, die veel spelers hadden, redelijk weg, waardoor er daar ook een grotere playerbase voor komt.

De specialisaties die in de spelerscarrière zijn toegevoegd, worden ook in deze modus toegepast. Alleen zijn er minder keuzes bij de wedstrijden, waardoor het specialiseren nogal een klusje wordt. Dit zorgt er wel voor dat er nu nog meer egoïstische spelers zijn in het spel, aangezien het een soort van wordt aangemoedigd.

Dit jaar is de modus Profclubs/VOLTA de enige zonder cross-play, wat een enorme teleurstelling is wegens dat de andere online modussen het wel hebben. Profclubs heeft al jaren last van een lage playerbase en de cross-play-optie had dit kunnen verhogen doordat er altijd wel fans voor zijn. Waarom EA er niet voor heeft gekozen is echter redelijk onduidelijk.

Zelfde team, ander jaar

De grootste toevoeging aan Ultimate Team dit jaar is de MOMENTS-modus. De modus laat je korte momenten spelen waarin je een opdracht moet voltooien binnen een bepaalde tijd, wat vaak niet langer is dan een paar minuten. Dit is erg fijn voor de speler die soms maar eventjes tijd heeft op een dag. De modus geeft dan ook fijne beloningen om ervoor te zorgen dat het het spelen waard is. Het enige jammere aan de modus is dat je soms veel aan je team moet aanpassen om sommige uitdagingen te kunnen spelen. Dit geeft het gevoel dat het spelen van die uitdagingen het toch niet helemaal waard is, omdat je ook erg bezig bent met het veranderen van je team, wat ook veel tijd kan kosten.

Een andere toevoeging, of eerder verandering, is het nieuwe teamgeest-systeem. Elke speler heeft nu maximaal drie teamgeest-punten vergeleken met de vroegere tien. Spelers hoeven ook niet meer bij elkaar te staan om de teamgeest te krijgen van elkaar. Dit zorgt ervoor dat je veel meer opties hebt als het aankomt op wat voor team je wilt. Ook komt daarbij dat spelers nu een extra positie kunnen hebben waarnaar je kunt wijzigen. Zo kun je dus bijvoorbeeld een middenvelder, die in het echt misschien wel eens in de spits speelt, in de aanval zetten omdat hij misschien wel zo’n extra positie heeft. Dit worden alternatieve posities genoemd en dat is bij elke speler verschillend. Dit zorgt er dus voor dat er veel meer mogelijkheden vrijkomen om je team te bouwen. Het enige nadeel van dit systeem is dat als je iemand op de verkeerde positie zet, er ook gelijk nul teamgeest vanaf komt, wat in vorige edities dus niet zo was. Dus een spits op de rechtsvoor positie zetten om zo nog extra teamgeest te geven werkt helaas niet meer.

Voor de rest is Ultimate Team precies hetzelfde als voorgaande jaren. Het menu ziet er praktisch hetzelfde uit, er worden dezelfde soort speciale kaarten uitgebracht en alle modussen hebben geen enkele verandering gekregen. Dit is erg teleurstellend wegens dat de andere modussen veel toevoegingen hebben gekregen terwijl dit dé modus is van Fifa.