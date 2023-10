In Galaxy Grove’s sfeervolle voxelwereld reis je eersteklas

Studio-aanvoerder Joost van Dongen speelde al ruim een decennium met het idee van Station to Station, vertelde hij recentelijk in een interview. Maar de juiste tijd om de game te bouwen diende zich pas later aan. Als solo-ontwikkelaar is hij er uiteindelijk aan begonnen. Een paar jaar later presenteert hij, ondertussen samen met zijn team Galaxy Grove, Station to Station.

Met de mooie werelden die bestaan uit voxels en de puzzelgameplay waarbij je alle tijd van de wereld hebt om de oplossing te overdenken, lijkt Station to Station de perfecte feelgood-indie van de herfst. Of dat ook zo is, lees je in deze review!

Stationnetjes bouwen in de weide

De premisse van Station to Station is niet ingewikkeld, maar wel heel bevredigend. In elk landschap worden verschillende soorten gebouwen en nederzettingen geplaatst; aan jou de taak om deze aan elkaar te verbinden met spoorlijnen, zodat de steden bevoorraad kunnen worden. Molens hebben graan nodig om meel te produceren en de bakkerij maakt van dat meel weer brood. Dan zijn boerderij, windmolen, bakkerij en stad dus al aan elkaar verbonden. Nadat je een bepaald aantal panden aan elkaar geschakeld hebt, ontgrendel je steeds weer nieuwe gebouwen.

Om je vooruit te helpen tijdens moeilijke passages krijg je Action Cards toebedeeld. Net als de gebouwen worden deze Action Cards uitgespreid over het level. Het is alsof je steeds een booster pack openmaakt. Het is helemaal aan jou wanneer je deze wilt gebruiken, maar als je ze tactisch inzet, kan het je veel geld schelen of zelfs meer opleveren. Zo zijn er kaarten waarmee spoorlijnen of bruggen goedkoper worden, maar ook kaarten die extra stevige goederentreinen of luxe eersteklas passagierstreinen mogelijk maken.

Bij elke spoorlijn die je wilt bouwen, krijg je verschillende opties te zien. Je kunt dan ook nog bepaalde ankerpunten op de lijn verschuiven om hem wat korter te maken of om bochten goed te sturen. In sommige gevallen staan de bouwopties in de weg als je je track nog wilt verleggen net voor het bouwen, maar meestal is hier wel omheen te klikken.

Diepgang door puzzels en uitdagingen

Gaandeweg neemt de game je mee door vijf verschillende werelden, elk met een eigen thema. In de ene wereld moet je strategisch bruggen plaatsen om over ravijnen te kunnen transporteren, in de ander hak je bomen om plaats te maken voor spoorlijnen. Daarnaast vervoer je na een tijdje niet alleen meer vracht, maar komen er ook passagierstreinen met eigen regels. Ook de gebouwen, die bij de thema’s aansluiten, worden steeds uitgebreider en zijn na verloop van tijd soms zelfs in te vullen door de speler zelf.

Omdat je bij de meeste bouwplaatsen nog niet kunt zien wat er in aanbouw is, kun je daar niet op anticiperen. Je kunt ze dan dus nog geen (tussen)station geven en dat maakt het moeilijker om er later nog een trein naartoe te leiden. Dat is soms jammer, gezien je spoorlijnen en stations niet kunt slopen om opnieuw te bouwen. Zijn alle vier de sporen van een station bijvoorbeeld bezet? Dan moet je een tweede station aan je stad bouwen.

Wil je de levels halen en meteen door? Prima. Maar als je net dat beetje extra uitdaging zoekt, dan zijn er de Star Challenges en Fund Challenges. De Star Challenges zijn steeds anders, terwijl de Fund Challenges je veelal vragen een bepaalde som geld over te houden op het einde van het level. Als je het geheel juist makkelijker wilt maken, dan kun je het geld helemaal uitzetten en stressvrij spoorwegen aanleggen. Dit alles voegt een welkome laag diepgang toe aan Station to Station en maakt dat je de game op je eigen manier kunt spelen.

Gaandeweg zie je de spelwereld steeds meer opbloeien.

Een heerlijke, warme wereld

Wat Station to Station ontzettend uitnodigend maakt, zijn de sfeervolle speelwerelden die de game je voorschotelt. Of ja, eigenlijk moet je het leven er zelf in blazen, maar wat geeft dat toch een immens gevoel van voldoening. Met elke winstgevende connectie die je maakt, wordt de wereld wat kleurrijker. Ook de soundtrack past zich aan op de stappen die je zet; hoe meer je bouwt, des te uitgebreider de muziek wordt. Je begint in een stille wereld, maar gaandeweg wordt de symfonie steeds voller en komen er meer instrumenten in de mix.

Mooi detail: alle treinen zijn gebaseerd op echte treinen van voor 1900. Deze klassiekers zijn te zien in de devlog die Galaxy Grove recentelijk deelde. Het zou mooi zijn als je de informatie over de locomotieven in de game ook nog ergens terug kon vinden, maar de devlog is een leuke pagina om erbij te houden tijdens het spelen. Wil je een van de treinen in het echt zien? Dan kun je langs het Spoorwegmuseum in Utrecht. Daar is de Grote Groene — tevens het boegbeeld van Station to Station — een van de pronkstukken.

In de levels kun je de treinmodellen in ieder geval op je gemak bewonderen, mede door het feit dat je na een level zo lang kunt blijven plakken als je wilt. Als je inzoomt, kun je de locomotieven ook horen. Dat geldt overigens ook voor de rest van de spelwereld; kom je bijvoorbeeld dicht bij een stadje, dan kun je de kerkklokken en inwoners horen. Bij een boerderij hoor je het vee. Ik neem mijn conducteurspet af voor het gedetailleerde en rustgevende audio-ontwerp, waar eigenlijk niks op aan te merken is.

Vrije modus

In de vrije modus of ‘custom game’ kun je zelf de setting van een level kiezen voordat je eraan begint. De modus staat los van de vijf werelden met al ontworpen levels, maar gebruikt er wel de onderdelen van. Zo kun je selecteren wat voor soort industrie je wilt, hoe hoog de kliffen zijn en hoe groot het gebied wordt. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de game zo moeilijk of makkelijk te zetten als je wilt door met de prijzen te schuiven.

Doordat er geen losse uitdagingen zijn zoals in het hoofdspel voelt de vrije modus ook echt als extra. Hier kun je verder als je de game verder hebt uitgespeeld of om wat tactieken uit te proberen. Ook is het gewoonweg leuk om te zien wat de game voor wereld oprakelt met de instellingen die je voorlegt.

Full steam ahead met de post-launch updates

Met vijf werelden en een vrije modus heeft Station to Station diens eindbestemming nog niet bereikt. Integendeel, het team van Galaxy Grove heeft nog een flinke roadmap bekendgemaakt voor de komende tijd. Zo kun je in november een compleet nieuwe wereld met eigen industrie verwachten. December brengt ons nieuwe levels en updates aan de vrije modus. Daarnaast wordt een fotomodus aan de game toegevoegd, zodat je de pittoreske dorpjes en klassieke treinen kunt vastleggen.

Voor volgend jaar staan er nog meer updates op de planning, waarvan de inhoud nog niet precies bekend is. Er zal in ieder geval genoeg te doen zijn in deze gemoedelijke puzzelgame, zelfs na de (met recht succesvolle) launch. Al met al is deze verrukkelijke indie een puik debuut van Galaxy Grove!

Station to Station is nu verkrijgbaar op pc.