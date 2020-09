Hades speelt zich af in het oude Griekse tijdperk in de onderwereld van Hades. Hierin speel je de rol van Zagreus, het enige nageslacht van de koning van het hiernamaals. Wat je al snel merkt, is dat vaderlief een temperament heeft dat trouw is aan de beschrijvingen uit de Griekse mythologie. Zagreus is het korte lontje van de koning beu en besluit te ontsnappen uit de onderwereld. Hij maakt zijn weg naar de berg Olympus. Hier wachten zijn ooms Zeus en Poseidon en de rest van het Griekse pantheon op hem.

Hades is het hier natuurlijk niet mee eens en hij zet alles op alles om Zagreus thuis te houden: waar hij hoort! Bewapend met zijn trouwe zwaard sluipt Zagreus toch het huis uit. Beetje bij beetje baant hij zich een weg door de krochten van de onderwereld, om zo stapje voor stapje dichterbij de oppervlakte te komen.

Dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. De onderwereld is bezaaid met trouwe dienaren van Hades die stuk voor stuk prima in staat zijn om Zagreus een kopje kleiner te maken. Heb je eenmaal een weg gebaand door Tartarus en heb je de level-baas verslagen? Dan mag je je voeten baden in de lavastromen van Asphodel, gevolgd door een strijd met de krijgers van Elysium. Vervolgens moet je de tempel van Styx schoonvegen om uiteindelijk je vrijheid te verdienen in een gevecht met de laatste eindbaas. Dat klinkt als een hele opgave, maar wees gerust, zover kom je waarschijnlijk de eerste uren spelen nog lang niet.