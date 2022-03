Gran Turismo 7 (PS4)

Polyphony Digital koppelt auto’s het liefst aan klassieke muziek, om zo de schoonheid van de voertuigen die centraal staan in hun game te benadrukken. Dat begint al bij het installeren van de game van ruim 100GB. Je kunt tijdens de installatie een kleine minigame spelen waarin je op de muziek rondjes in klassieke wagens rijdt. Rij in een Alpine op klassieke muziek over een legendarisch circuit of in een oude Nissan over een Japanse autoweg dwars door Tokyo terwijl er hiphop door de speakers schalt. De toon is meteen gezet. Dit is geen game voor arcadebarbarbaren, Gran Turismo 7 is bedoeld voor de echte connaisseur.

In deze game is het niet de bedoeling dat je zo snel mogelijk in een zo groot mogelijke asobak computergestuurde tegenstanders van de wegduwt omdat je te beroerd bent om het rempedaal in te drukken. Nee, in Gran Turismo 7 ga je zelfs met je net aangeschafte middenklasse hatchback eerst naar de ‘scape’ film-modus om je nieuwe aanwinst van alle kanten te kunnen bewonderen. En nu hoor ik je denken: allemaal leuk, maar dan gaan we daarna wel lekker scheuren op een circuit, toch? Fout. De echte autoliefhebber gaat eerst langs het koffiezaakje van Luca om daar verder te filosoferen over de vorm van spatborden en de romantiek van dashboardleer. Natuurlijk komen we niet alleen bij Luca voor de koffie en de filosofie. De beste man heeft ook leuke uitdagingen om nieuwe kunstobjecten op de kop te tikken.

Voordat je banden het asfalt van een circuit raken ben je als je alle gesprekken en introfilmpjes doorloopt een goed halfuur verder en precies deze eerste dertig minuten geven goed weer wat de game wil overbrengen: autoliefhebberij gaat niet over de snelste rondetijden, het gaat om de passie en liefde voor de automobiel en alles wat daarbij komt kijken.