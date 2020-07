Ghost of Tsushima | Pixel Vault

Helaas voor de samoerai verloopt de verdediging van Tsushima niet geheel volgens plan. De meedogenloze Mongoolse generaal Khotun Khan gebruikt smerige tactieken waarmee hij misbruik maakt van het eergevoel van de samoerai. Het resultaat: het grootste deel van de samoerai-krijgsmacht is verslagen en de leider van de krijgsmacht, tevens de oom en mentor van Jin, heer Shimura, is gevangengenomen door Khotun Khan.

Jin Sakai overleeft de gebeurtenissen dankzij Yuna, een vrouwelijke krijger die zichzelf vooral door het nodige sluipwerk in leven weet te houden. Wanneer hij weer wat bij zinnen is, wordt Jin hierdoor direct met een dilemma geconfronteerd. De lessen van zijn oom Shimura vertellen hem dat een echte samoerai zijn vijand altijd recht in de ogen kijkt en nooit van slinkse tactieken gebruik maakt. Maar is deze wijsheid nog wel te hanteren in de situatie waarin hij is beland?

Yuna confronteert Jin met de keiharde realiteit van de invasie. Het hele eiland is ingenomen door de Mongolen, wat vraagt om aanpassingsvermogen en nieuwe tactieken. Jin wint het in een open gevecht niet in zijn eentje van het hele Mongoolse leger. Om het eiland terug te veroveren en zijn oom te bevrijden, is het van levensbelang om vanuit de schaduw te kunnen opereren. Maar wat zal Shimura denken van deze achterbakse tactieken?