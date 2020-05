Die missies in Gears Tactics zijn wel een stukkie anders dan wat je van Gears of War gewend bent. Oké, er moeten nog steeds hordes aan Locust doormidden gezaagd worden, maar de insteek is net wat anders. Zoals de naam al doet vermoeden, heeft Splash Damage het shooter-model ingewisseld voor een tactische turn-based strategy game. Om beurten verplaats je jouw Gears om ze aanvallen uit te laten voeren op de vijand, waarna zij hetzelfde mogen doen op jouw troepen. Het DNA van de shooter is echter niet verdwenen uit de game.

Waar games als XCom je vooral uitdagen om het rustig aan te doen en logisch na te denken over je stappen, wil Gears Tactics je pushen om zo snel mogelijk vooruit te werken. Stilzitten kan dan ook dodelijk zijn in Gears Tactics. Je beschutting wordt regelmatig aan flarden geschoten, en net als in de hoofdtitels is de AI redelijk agressief. Locust komen op je afgerend en ze zijn niet bang om plots over een muurtje te springen en een shotgun in je gezicht te duwen. De game biedt je tal van middelen om hier tegenop te boksen. Hier komen de tactische beslissingen om de hoek kijken.

Soldaten hebben standaard drie actiepunten om te gebruiken. Bewegen kost je een actiepunt (afhankelijk van de afstand meerdere), schieten kost je een punt en herladen kost je een punt. Het is aan jou om iedere ronde te bepalen hoe je jouw troepen wilt gebruiken: laat je jouw soldaat dichter bij de vijand bewegen om één schot te lossen, of bewaar je de afstand en neem je drie schoten, met minder kans de vijand te raken? Het maakt de game lekker dynamisch en zorgt ervoor dat je altijd moet blijven opletten. Een beurt vliegt voorbij en door de snelle flow voelt het alsof je nooit lang vast zit in een enkel level.