Mafia 2 The Definitive Edition

Wat tien jaar geleden al ijzersterk naar voren kwam, is nu nog steeds zo: het verhaal. We maken kennis met Vito Scaletta, een jongen die van alles probeert om hogerop te komen. Uiteindelijk sluit hij zich bij het leger aan en vecht tegen de Italianen in de tweede wereldoorlog. Daarna komt hij terug naar Empire Bay en klimt hij langzaam samen met zijn maat Joe hogerop in de Falcone-familie. Ook al is de game tien jaar oud, het verhaal voelt nergens stoffig of verouderd aan.

Het draait vooral om de personages. Ze hebben allemaal hun eigen beweegredenen en je snapt waarom ze doen wat ze doen. Zo blijkt een goede vriend van Vito niet helemaal eerlijk te zijn geweest over zijn verleden en dit verleden haalt hem uiteindelijk in. Daarbij doen de stemacteurs ook een duit in het zakje en brengen ze op realistische wijze de gangsters tot leven. De open wereld van Empire Bay ademt sfeer uit qua vormgeving maar voelt voor de rest wel erg leeg aan. Denk aan een New York-achtige omgeving met hoge gebouwen en soms smalle straten. Ook de havens en de sloppenwijken voelen aan alsof ze flink wat hebben meegemaakt. Naast de missies zijn er wat collectables, maar je bent vooral bezig met het verhaal. De missies bestaan vrijwel altijd uit het rijden van punt a naar punt b en daar een paar mensen voor hun harses schieten. Buiten deze missies is er gewoonweg niks te beleven. Het verhaal heb je dan ook in een uurtje of twaalf uitgespeeld. De bijgevoegde uitbreidingen voegen daar nog zo’n acht uur aan toe.