Etherdiscipline in een notendop

Een bootvaart in een ruwe storm diep in ijzige wateren. Je volgt een noodsignaal, wat je naar een streng bevroren eiland leidt. Aldaar vind je een verlaten pretpark — althans, zo lijkt het. Dit kán alleen maar de setting zijn van een gloednieuwe We Were Here-game. In We Were Here Expeditions: The FriendShip worden teamwork, vertrouwen en communicatie opnieuw op de proef gesteld.

De We Were Here-games zijn instant klassiekers als het aankomt op communicatie en teamwork. In wat voor chaotische situatie je ook gegooid wordt of wat voor obstakel je ook voor je kiezen krijgt, de enige manier om alles te overwinnen is door samen te werken. Alleen gezamenlijk kun je een weg banen om de menige mysteries in het ijzige tafereel te ontrafelen.

Misschien vraag je je af of je niet eerst je vriendschap moet testen, voordat je jezelf in de kerker van een ondergesneeuwd kasteel opsluit. Is die vriend met wie je de uitdaging aangaat nou echt wel zo betrouwbaar? Met We Were Here Expeditions: The FriendShip geeft ontwikkelaar Total Mayhem Games een snelle test om dat te bepalen.

We Were Here Expeditions: The FriendShip is tot 13 oktober gratis te claimen op Steam.

We Were Here, maar dan net wat anders

De opzet van We Were Here Expeditions: The FriendShip zal veel mensen bekend voorkomen. Jullie komen met z’n tweeën aan op een ondergesneeuwd eiland, met daarop een verlaten pretpark. In tegenstelling tot eerdere titels gaat het in deze We Were Here niet om een ontsnapping of een mysterie. Dit pretpark is gemaakt om je vriendschap te testen. Zodanig dient het eigenlijk als prequel voor de hele serie.

De test krijgt de vorm van een boot, die je aan de hand van puzzels kunt oplossen. Hoe beter jullie met elkaar samen kunnen werken, hoe hoger de score en dus ook hoe beter en mooier de boot wordt. Vandaar ook de titel.

Klein, maar fijn

De puzzels zelf zijn klassieke We Were Here-materie. Met behulp van een portofoon moet je goed aan elkaar kunnen beschrijven wat je ziet en wat de ander moet doen om de puzzel op te lossen. Natuurlijk geldt wel de etherdiscipline. Slechts één stem kan tegelijkertijd de porto bedienen. Daardoor komt er een leuke extra uitdagende laag bij de proeven – je kunt immers niet tegelijkertijd coördineren. Mochten beide spelers er alsnog niet uitkomen, kun je altijd een hint inzetten.

Een vriendschapstest hoeft niet lang te duren. Je krijgt slechts drie puzzels om op te lossen. De game is zo lastig als je ‘m zelf maakt. Als je simpelweg de puzzels op wil lossen, kan je het in een uurtje makkelijk doen. Als je voor de hoogste scores gaat, kan het aanzienlijk langer duren. De hoogste score krijgen is best wel een uitdaging. Je kunt de puzzels wel steeds opnieuw proberen om die topscore te bepalen, dus dat voegt een leuke laag aan herspeelbaarheid toe. De puzzels zijn steeds weer nét anders, dus denk maar niet dat je de oplossing van tevoren in huis hebt!

Sneeuwpret

Hoe klein het spel ook mag zijn, de sfeer is net zo goed als bij de andere games in de We Were Here-serie. De poppen en stemmen zorgen voor een creepy sfeer, maar in tegenstelling tot We Were Here Forever voelt dit spel aanzienlijk meer mysterieus, in plaats van vooral onheilspellend.

De muziek speelt daar een belangrijke rol in. In plaats van de treiterende en plagende tegenstander in de andere We Were Here Games in dit spel is dit spel aanzienlijk relaxter en serener. De muziek is sereen in plaats van gespannen, wat goed past bij de meer casual sfeer van deze We Were Here-titel.