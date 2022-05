Review: Switch Sports

Wii Want More!

Nintendo Switch Sports kreeg vanaf de aankondiging met hoge verwachtingen te maken. Als spirituele opvolger van de klassieke spellen Wii Sports en Wii Sports: Resort kreeg het spel de taak de Wii Sports-magie te doen herleven. Weet Switch Sports de magie van zestien jaar geleden terug te brengen?

Bijna vijftien jaar na Wii Sports Resort is het Wii Sports-genre nog altijd iconisch. In mijn preview noemde ik al de herinneringen van Matt die iedereens boxing-carrière dramatisch ten einde liet lopen. Wii Sports was het debuut van de Mii’s, die nog altijd in spellen als Super Smash Bros. Ultimate en Miitopia een prominente plek innemen.

Wii Sports was vooral ook een spel voor de niet-gamers. Het was hét spel dat de Wii neerzette als een console voor het hele gezin. Of je nou uren per week gamede of je nog nooit een console had gezien, Wii Sports was voor een breder publiek dan ooit tevoren. Met Switch Sports lijkt Nintendo opnieuw de hand te reiken naar deze brede doelgroep.

Nieuwkomers en klassiekers voor iedereen

Switch Sports voelt als een gepolijste versie van Wii Sports. Wii Sports was dan ook in essentie een uit de hand gelopen tech demo, dat pas een volwaardig spel werd met Wii Sports Resort. In Switch Sports zijn er zes sporten beschikbaar. Een zevende, golf, wordt aankomende herfst toegevoegd. Drie van deze sporten zijn terugkerende klassiekers, die grotendeels zo werken als ze altijd al deden: bowlen, tennis en chambara (Japans zwaardvechten). Daarnaast zijn er drie nieuwkomers: badminton, voetbal en volleybal.

Het fijne aan al deze sporten is dat ze heel gevoelsmatig zijn opgezet. Er is een korte speluitleg die je kunt volgen voor je het spel begint, maar de spellen spreken allemaal enorm voor zich. Dat zorgt ervoor dat dit spel heel vriendelijk is voor zowel gamers als niet-gamers. In tennis maak je een sla-beweging met de joy-con om de bal te slaan, net als je zou doen met een echte tennisracket. Bij bowlen maak je logischerwijs een rolbeweging.

Deze eenvoud betekent gelukkig niet dat alle spellen per se simpel zijn. Er zijn complexe tactieken en bewegingen die jezelf kunt aanleren om beter te worden en je vrienden of tegenstanders te verslaan. Zo kun je venijnig de bal smashen in volleybal, je schoten een extra effect geven in tennis of jezelf naar de bal lanceren in voetbal om een bal te koppen. Deze extra vaardigheden zijn daarentegen niet nodig om het spel te kunnen spelen en om te kunnen winnen. Als gezinsvriendelijk party-spel maakt Switch Sports slim gebruik van een easy-to-learn, hard-to-master model.

Het moet daarbij wel gezegd worden dat de spellen in Switch Sports meestal met weinig variatie gespeeld kunnen worden. Alhoewel je de hoeveelheid sets in tennis kunt aanpassen, is er geen spoor te bekennen van wilde gamemodussen zoals 100-kegel bowlen, whack-a-mole tennis of showdown-modus voor chambara. Daardoor ben je snel uitgekeken bij iedere sport. Je kunt bowlen met hindernissen in Switch Sports, maar aan echt originele gamemodussen ontbreekt het.

Een gloednieuwe setting: Spocco Square

De inhoud van het spel is vergelijkbaar met de oorspronkelijke Wii Sports-games. Toch zorgt de vormgeving ervoor dat Switch Sports eerder een spirituele dan een directe opvolger is. De voornaamste verandering zit hem uiteraard in de Mii’s. Alhoewel Mii’s nog altijd beschikbaar zijn op de Switch is het duidelijk dat ze in Switch Sports een bijrol spelen. In plaats daarvan zijn ze vervangen door Sportsmates:meer gepolijste avatars die je tot bepaalde hoogte kunt aanpassen, maar bij lange na niet zo ver als Mii’s. Je kunt geen Sportsmate Hamburger-man maken, bij wijze van spreken.

Alhoewel je je favoriete Mii’s kunt gebruiken in wedstrijden, is de wereld niet bevolkt door Mii’s, maar door Sportsmates. De wereld zelf is ook flink veranderd. In plaats van het vertrouwde Wuhu-Island speelt Switch Sports zich af in een modern sportcomplex, Spocco Square. Ik moet bekennen dat ik vooraf sceptisch was over deze locatie. Wuhu Island was een prima locatie, dus waarom zou je het veranderen? Maar enkele minuten in de faciliteiten van Spocco Square hebben me gedwongen om mijn mening bij te stellen. Het is een verzorgde omgeving dat tot in de puntjes gedetailleerd is.

Er zijn cafés, ijscobars, smoothie-stores en zelfs een enorm winkelcentrum complex. Ik zou nog meer van de omgeving bewonderen als de sporten niet mijn volle aandacht vereisten. De locatie nodigt uit om erin rond te lopen, maar er is helaas nog geen free-roaming optie beschikbaar. Toch zou dit in de nabije toekomst kunnen veranderen: één van de wachtschermen zegt namelijk het volgende:

Wie weet kunnen we, zoals in Wii Sports Resort, in de nabije toekomst alle wonderen van Spocco Square gaan verkennen. Het zou het spel in ieder geval enorm ten goede brengen. De Sportsmates zijn een stuk minder karakteristiek dan de Mii’s, maar met een interessante wereld om hen heen kunnen ze tot leven komen. Ik hoop dat Spocco Square vergelijkbaar wordt met Splatoon’s Inkopolis en Nintendo de Sportsmates een sfeervolle wereld geeft om in te bloeien.

Hoe meer zielen….

Switch Sports is een groepsspel. Je kunt het in je eentje spelen, maar erg veel content is er niet. De AI kan een vaardig tegenspeler vormen, maar met maar zes sporten wordt het spel snel herhalend en wat saai. Het is leuker om met je vrienden, familie, of vreemdelingen online te spelen. De menselijke factor is wat ervoor zorgt dat de sporten iedere keer een andere ervaring worden.



Veel van de waarde van Switch Sports zit vergrendeld achter online toegang. Niet alleen de vanzelfsprekende opties, zoals toegang tot een wereldwijde spelersselectie om de strijd mee aan te gaan, maar ook onlogische keuzes zitten achter het internetslot. Cosmetica, waarmee je je Sportsmate unieker kunt maken, zijn alleen beschikbaar voor online spelers. Omdat de meerwaarde van het spel pas beschikbaar wordt zodra je het extra geld betaalt voor Switch Online, voelt dit aspect een beetje als een money-grab.

Dat gezegd hebbende, de online ervaring is verrassend soepel. Bij sommige sporten is timing van kritiek belang en kan een fractie van een seconde het verschil zijn tussen winst of verlies. In contrast met andere online spellen op de Switch heb ik bij Switch Sports nog nauwelijks vertraging in de verbinding gehad. Aan de hand van vooraf ingestelde emoticons kun je met je medespelers communiceren tijdens het spelen. Het is natuurlijk niet de meest gevorderde vorm van communicatie, maar het is toch leuk om je tegenstander succes te wensen en te communiceren door een digitale duim naar ze op te steken.

De Switch maakt het ook makkelijker om Switch Sports te spelen, waar je ook naartoe gaat. De Wii was een log ding – Wii Sports-feestjes moesten eigenlijk altijd bij jou thuis. Dat hoeft met de Switch niet meer. Je kunt bij wijze van spreken in de trein het spel opzetten en even een kwartiertje chambara gaan doen. Pas daarbij wel op dat je geen mensen bijna knock-out slaat – ik spreek uit ervaring.

Een lanceertitel op een console op leeftijd

Alhoewel het spel wat diepgang mist, is Switch Sports een gepolijste, functionele titel die geheid plezier geeft voor jong en oud. Het type spel dat je aanzet als je een avond bij je vrienden bent, of gezellig met het gezin thuis op een vrije (mid)dag. Het spel is een ideale lanceertitel. Daarom voelt het vreemd dat het spel pas vijf jaar later op de Switch uitkomt.

Nintendo koos er in 2017 voor om niet met Switch Sports, maar met 1-2 Switch te komen. 1-2 Switch was gemaakt om de mogelijkheden van de joy-con te laten zien, alleen dan in een veel minder meeslepende en unieke omgeving. Daarnaast lijkt het spel slecht geïntegreerd met huidige Switch-opties. Het spel is bijvoorbeeld duidelijk niet afgestemd op Switch Lite-gebruikers, die een externe set joy-cons nodig hebben. Switch Sports is toegankelijk voor iedereen, tenzij je een Switch Lite hebt of Switch Online mist.

Als dit spel in 2017 was uitgekomen had het een grotere kans om een groot commercieel succes te worden. Switch Sports heeft de receptuur er echt wel voor – de vriendelijke uitstraling en de soepele besturing die Wii Sports en Wii Sports Resort tot enorme commerciële successen maakten. De beslissing om in 2022 met Switch Sports te komen voelt vreemd, maar beter laat dan nooit.