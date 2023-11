Een genot voor avontuurlijke geesten en trouwe Mario fans

Na bijna dertig jaar is Super Mario RPG: The Legend of the Seven Stars terug in de spotlight. Mario’s allereerste RPG zet een goudstandaard voor zijn opvolgers: een inspirerende wereld vol geheimen, karakteristieke personages en een dynamisch gevechtssysteem. Mario’s wereld vervormde zich tot een levendig geheel, waar je je als speler volledig in kunt verliezen. En dertig jaar later is dat nog steeds zo.

Dat je je volledig in de wereld van Super Mario RPG kunt verliezen, is wel duidelijk door de enorme hoeveelheid fan content rondom de game. De titel uit 1996 wakkert tot op de dag van vandaag de passie van getalenteerde online creators aan. Van muzikanten die de hele soundtrack opnieuw uitwerken tot animators die volop losgaan op de wondere wereld en de obsessie van het internet met Big Yoshi, de impact van Super Mario RPG is nog altijd overal online.

De game was echter lang niet makkelijk te krijgen. Wie de klassieke Super Mario RPG wilde spelen, moest dat doen via de Virtual Console op de Wii U of via de SNES Classic Edition. Ik had er best een Neon Schijnwerper over willen schrijven – maar helaas, de titel ontbreekt in de grote retrobibliotheek van de Switch. Gelukkig besloot Nintendo om deze ware klassieker een volwaardige afstofbeurt te geven en gepolijst opnieuw uit te brengen.

Een uniek avontuur door het Mushroom Kingdom

Super Mario RPG gooit de traditionele verhoudingen binnen het Mushroom Kingdom totaal om. Niet dat oude verhaal waarin Bowser de prinses kidnapt en Mario haar moet redden. De grote vijand is Smithy en zijn club levend wapentuig. Ze zien een wereld voor zich die geregeerd wordt door wapens. Ze vernietigen Star Road, een plaats waar wensen uitkomen. Het is aan Mario en zijn gang om de zeven stukken van de Star Road weer bij elkaar te zoeken en een einde te maken aan Smithy’s tyrannie.

De wereld van Super Mario RPG is ontzettend gevarieerd en zit vol met geheimen en easter eggs. Geen enkele twee plekken zijn hetzelfde.

Het avontuur brengt Mario naar alle uithoeken van het Mushroom Kingdom. Of de specifieke interpretatie van Super Mario RPG, om iets preciezer te zijn. Je zult namelijk in allerlei plekken komen die je in andere Mario games niet terugvindt. Van de mysterieuze Forest Maze tot de gigantische blokkendoos van de excentrieke Booster, van een koninkrijk ver boven de wolken tot een mijndorp voor hardwerkende mollen, en alles wat er tussen zit. De wereld van Super Mario RPG is ontzettend gevarieerd en zit vol met geheimen en easter eggs. Geen enkele plek is hetzelfde.

Gooi daar de variatie in content nog even bovenop. Super Mario RPG onderscheidt zich van de meeste andere Mario games. Het is immers geen platformer, maar een turn-based RPG. Gelukkig is de game niet alleen maar om de beurt een Goomba slaan. Voor je het weet, rol je van een wildwaterrivier af, speel je Mario Kart op een spoorrails met een mijnwagen, of sprint je in alle hectiek een heuvel op, terwijl er tonnen op je af komen rollen en Sniffits je proberen tegen te houden. Met alle variatie en excentrieke personages voelt Super Mario RPG als een echt avontuur.

Timing en breinkracht maken verschil

De combat in Super Mario RPG is verfrissend en vermakelijk. In de oorspronkelijke versie voelde de combat soms wat aan als sleur – telkens weer liep je tegen een vijand aan, deed je dezelfde aanval, vielen zij jou aan, versloeg je hen, en ging je door naar de volgende vijand tot er uiteindelijk eentje jou versloeg. Super Mario RPG voegt wat nodige vernieuwing toe aan de gevechten in de game, met name door Timed Hits wat te herzien. Net als in 1996 doen Timed Hits meer damage door op het juiste moment op a te drukken, maar in de remake is het effect groter. Sommige aanvallen doen splash damage tegen nabije vijanden. Hoe vaker je een Timed Hit weet te herhalen, hoe groter het effect ervan wordt. Een erg welkom extra strategisch laagje toe!

Dit nieuwe strategische sausje is de kers op de taart. De combat in Super Mario RPG was al erg sterk. Iedereen heeft een compleet andere gevechtsstijl met verschillende type aanvallen. Mario kan bijvoorbeeld zijn vuisten gebruiken, maar ook de karakteristieke hamer is in zijn arsenaal. Bowser kan ook zijn vuisten gebruiken, maar hij kan ook met van alles gooien, waaronder Chain Comps en Mario. Ieder personage heeft een compleet eigen stijl en wapenset, waardoor je constant je timed hits weer moet kalibreren. Winst is geen simpel herhaal kunstje. Elk gevecht vergt aandacht – en juist dat maakt ze leuk. Dertig jaar later staat de combat met een paar kleine verbeteringen nog altijd als een huis.

Een gelikte herintrede met een uitzonderlijke soundtrack

Super Mario RPG’s grootste kracht is de herziene graphics en muziek. Hoe creatief de game in 1996 ook mocht zijn, het voelt inmiddels wel wat gedateerd. Nintendo ging voor een trouwe herziening van de graphics. De stijl is niet fundamenteel veranderd. De game heeft nog altijd het isometrische 3D perspectief van het origineel, waar Mario nu wel een stuk soepeler doorheen manoeuvreert dankzij de verbeterde controls. De chibi-achtige modellen zijn gelikte versies van de originele 3D modellen. Tot slot zijn de achtergronden ingevuld zodat je geen lelijke lege blauwe vlaktes rond de levels heen hebt, maar een echte wereld. Een welkome verbetering.

De OST van Super Mario RPG is perfect.

Het enige puntje waar Super Mario RPG wel echt tekort schiet is de voice acting. Die is namelijk afwezig. Een gemiste kans, want de hoofdpersonages in deze game hebben er een interessant genoeg persoonlijkheid voor. Überhaupt wat meer sound effects was al fijn geweest, want de game is in sommige cutscenes gewoon nagenoeg stil. Geen gekke Mario geluidjes zoals in Superstar Saga of andere games – soms is er complete radiostilte als het op de geluidseffecten aankomt. Gelukkig is de muziek er om de boel te redden.

Super Mario RPG had al een fenomenale soundtrack. De soundtrack is van de hand van Yoko Shimomura, een gerenommeerde componist die ook verantwoordelijk is voor de uitstekende soundtracks van de Mario & Luigi serie, de Kingdom Hearts serie en Xenoblade Chronicles. Zelf noemde zij al de soundtrack van Super Mario RPG als een van de meest significante momenten in haar carrière. De vernieuwde soundtrack is er zeker een om trots op te zijn. Elk nummer in de OST raakt precies de juiste snaar. Van het sinistere “Here’s Some Weapons” tot de country-vibes van “Let’s Go Down the Wine River” en uiteraard het fenomenale “Forest Maze,” is de OST van Super Mario RPG simpelweg perfect.

Geen remaster, maar een reMAKE

Super Mario RPG lijkt op het oog eerder een remaster dan een remake. Toch zijn er naast alle grafische en muzikale verbeteringen ook concrete veranderingen in de gameplay. Het voornoemde battle systeem heeft wat veranderingen, inclusief gloednieuwe “Triple Moves” die veranderen afhankelijk van wie er op het veld staat. Gepaard met een flinke hoeveelheid quality-of-life verbeteringen, zoals fast travel en autosaves, maakt de Switch deze klassieker een flink stuk speelbaarder.

Er is ook een gloednieuwe post-game, waarin je het opnieuw tegen een aantal bazen op kunt nemen. Deze bazen hebben een flinke power boost gekregen en zijn daarom een grappige extra uitdaging aan de game, maar bieden al te veel herspeelbaarheid. Al met al is er niet gek veel nieuwe content. Voor de hoeveelheid speeltijd is het prijskaartje dan ook aan de stevige kant.