De Sims als anti-conceptiemiddel

De Sims 4 Samen Groeien moet de jeugd van de sims betekenisvoller maken en voegt daarvoor een nieuwe levensfase toe: peuters. Op deze manier heb je nog meer tijd om je kroost te vertroetelen en aan te kleden. Althans dat is het idee, want in de praktijk ben je vooral bezig met zorgen dat de baby’s en peuters een schone luier krijgen.

Bij het verschijnen van De Sims 4 ontbrak de levensfase peuter in de levensloop van de sims, wat The Sims Studios op veel kritiek kwam te staan. Daarom werden peuters in 2017 alsnog aan de game toegevoegd via een update, maar dat was volgens sommige fans die hun innerlijke ouder willen loslaten op de virtuele babies niet genoeg. Met de uitbreiding Samen Groeien krijgen ze waar ze om gevraagd hebben.

Battle of the babies

Het zorgen voor een kind in De Sims 4 is net als in het echte leven een grote uitdaging die veel energie en tijd kost, alleen is het wel om verschillende redenen. Natuurlijk zijn er de slapeloze nachten voor je sims, omdat een virtuele pasgeboren baby ook geen nacht doorslaapt. Dan zijn er de poepluiers die zichzelf lijken te vermenigvuldigen. Tot slot worden ook slappe baby-hapjes die met een boog door de kamer heen vliegen met wiskundige precisies gesimuleerd. De complete ervaring dus.

Helaas krijg je daar als kersverse ouder in De Sims 4 een berg bugs bij die het aantal poepluiers doen verbloemen. Spreekwoordelijk dan, want het zijn juist deze bugs die ervoor zorgen dat het huis van je sims verandert in een sauna van groene dampen die van de vloer opstijgen. Veel van de nieuwe interacties zoals borstvoeding geven, peuters in bad doen en kinderen verschonen met de nieuwe commode lopen vast of worden halverwege geannuleerd. De Sims 4 heeft al langere tijd last van bugs waardoor sims taken niet uitvoeren of er halverwege mee stoppen. Met Samen Groeien is dit verergerd en is het verzorgen van een kind nagenoeg onmogelijk.

Zeker wanneer er twee ouders zijn die voor een kind willen zorgen wordt door het autonomiesysteem van De Sims 4 constant een strijd gevoerd over wie van de twee volwassenen de peuter op mag pakken. Met als gevolg dat een simpele luierwissel zorgt voor sims die uren van hun dag kwijt zijn aan het oppakken en weer neerzetten van koters die ondertussen alles bij elkaar schreeuwen, omdat niemand zijn luier verwisselt. Wat daarbij niet helpt is dat er inmiddels zoveel acties zijn in de game, dat een poepluier verschonen minstens drie kliks kost.

Ik was zo optimistisch bij het starten van deze nieuwe uitbreiding dat ik met twee peuters begon, maar dit resulteerde in een complete chaos. De Sims 4 draait volledig op het idee dat je een virtueel poppenhuis hebt waarin jij als speler bepaalt hoe het leven van je sims verloopt en dat is erg lastig als er meteen anarchie uitbreekt zodra er een kind begint te krijsen. Het is ook vooral frustrerend, omdat dit probleem wordt veroorzaakt door dezelfde onderliggende bugs waar het gamepack Mijn Bruiloft last van had.

Meer persoonlijkheid onder de laag poepluiers

De huidige staat van de game is gerust onspeelbaar te noemen naar moderne maatstaven en dat is jammer, want Samen Groeien voegt een aantal nieuwe gameplay-elementen toe die het verhaal en leven van je sims meer betekenis geven.

De game krijgt met deze uitbreiding eindelijk een soort herinneringssysteem in de vorm van mijlpalen, waardoor grote gebeurtenissen in het leven van je sims worden vastgelegd. Denk aan de geboorte van een nieuwe poepluiermachine dat voor een kind moet doorgaan of een promotie op werk. Deze sleutelmomenten worden nu vastgelegd als mijlpaal, waardoor je terug kunt blikken op de belangrijkste momenten in een simsleven.

Daarnaast kunnen sims nu nieuwe eigenschappen krijgen gedurende hun leven en niet alleen maar op het moment dat ze volwassen worden of uit de create-a-sim rollen. Als je een sim bijvoorbeeld veel laat sporten, dan kun je de vraag krijgen of deze sim misschien niet de sportieve eigenschap moet krijgen. Dit kan om nieuwe eigenschappen gaan, maar ook om eigenschappen die veranderen in iets anders om zo persoonlijke groei te simuleren. Zo had ik een sim die de gloomy eigenschap had, maar doordat hij ging trouwen, een kind kreeg en een leuke baan had, kreeg hij de keuze om deze om te zetten in de vrolijke eigenschap.

Persoonlijke groei kan ook de andere kant op werken en negatieve effecten hebben. Zo kan je sim een burn-out krijgen als hij te veel op zijn carrière focust of een midlife crisis als hij te weinig levensdoelen weet te vervullen. Het maakt de levensloop van een sim dynamischer en meer betekenisvol en is zo’n toevoeging waar je niet meer zonder kunt als je er eenmaal mee gespeeld hebt.

San Sequoia

Tot nu toe heb ik het vooral gehad over gameplay en zit je misschien als bouwer nu te denken: wat is er voor mij in deze nieuwe uitbreiding?! Het antwoord is helaas: niet zo veel. De nieuwe buurt San Sequoia is losjes gebaseerd op San Francisco en biedt behalve leuke uitzichten weinig nieuws. Er zijn slechts negen bewoonbare kavels, met alleen een buurtcentrum en een bibliotheek als bezienswaardigheden. Tot slot wordt de laatste kavel verhuurd als vakantiewoning door een beleggende techbro uit Silicon Valley. Perfect voor als je je sim op vakantie wilt sturen naar een plek waar niets te doen is.

Wat overblijft zijn een handvol kavels die allemaal aan de kleine kant zijn en waar je niet bijzonder veel mee kunt. Ook valt het tegen dat je nergens in de waterrijke buurt je sims een frisse duik kunt laten nemen. Wel is er een leuke speeltuin met waterfonteinen voor kinderen om in te spelen. Daar kun je dus wel naartoe als het je lukt om zowaar die vieze luier te verschonen.

De spullen die zijn toegevoegd zijn met name gericht op kinderen. Zo kun je nu een speelgebied maken met een nieuw hekje waarin je peuters kunt neerzetten. Daarnaast is er een nieuw item voor in de tuin: de boomhut. Het leuke aan deze boomhut is dat je sims deze eerst moet bouwen, net als de raket die al in de game zat. Vervolgens kun je deze boomhut ook uitbreiden met onder andere een glijbaan en jawel: er kan door volwassen sims in gewoohood worden. Ook een leuk detail is een kistje waar oudere sims memorabilia in kunnen stoppen. Dit kistje kunnen ze dan nalaten aan hun nageslacht als Grim ze komt halen. Een leuk detail voor als je met meerdere generaties speelt.

De uitbreiding voelt verder erg leeg en onaf, wat de trend van afnemende kwaliteit van de laatste uitbreidingen en gamepacks doorzet. Misschien heeft het iets te maken met dat een deel van The Sims Studios te druk is met De Sims 5, maar dat mag geen excuus zijn om een buggy uitbreiding als dit af te leveren. Helemaal niet als er zoveel mooie, nieuwe features in zitten waar veel fans op zaten te wachten.