Een franchise herrijst uit de dood

Een invasie, dansende aliens op aardse muziek en tijdreizen. Het einde van Saints Row 4 lijkt lastig te overtreffen. De ontwikkelaars hadden hetzelfde gevoel en besloten daarom maar een reboot van de franchise te maken. In dit nieuwste deel gaan we terug naar de kern waar de eerste twee delen zo goed in waren. Het opbouwen van een crimineel syndicaat met knotsgekke actie-scènes. De vraag blijft wel: is Saints Row nog origineel genoeg?

De Saints Row-franchise heeft ontzettend veel succes gekend en werd met elk deel steeds gekker. Het begon vrij rustig als een GTA-kloon, maar de ontwikkelaars merkten dat ze unieke elementen moesten toevoegen. Zo kregen we uiteindelijk aliens, demonen en de meest gekke wapens – met als hoogtepunt een wapen in de vorm van een kunststof eenogige broekslang. Toch misten veel fans de gimmick waar het uiteindelijk om ging: het opbouwen van een imperium.

Het nieuwe(re) testament

In Saints Row woon je samen met drie vrienden in een appartement. Elke vriend is aangesloten bij een van de grote bendes uit de stad en jij werkt bij de militaire organisatie die de stad in het gareel houdt. Al snel gaat er van alles mis. Je wordt ontslagen, de bendes raken betrokken bij vage praktijken en alles verandert in een grote shit-show. Daar hebben onze vier vrienden uiteraard geen zin in en ze besluiten om een eigen organisatie te starten: The Saints.

Het grote verschil met andere bendes is dat The Saints de onschuldige burger willen helpen, al moeten ze daarvoor wel van het rechte pad af. De game zit in ieder geval weer boordevol missies met allerlei variaties. Uiteraard zijn er standaard verhaal-missies, die zich specifiek richten op jouw vrienden, maar Saints Row-fans weten natuurlijk dat het hoofdverhaal niet het enige is dat telt. Waar het uiteindelijk echt om draait zijn missies als de populaire fraude-missies waarin je ongelukken moet veroorzaken om geld te innen, of een nieuwe missie waarbij je slechte online reviews moet plaatsen. Het gaat echt alle kanten op en je hoeft je nergens te vervelen.

Spelen in het woestijnzand

Het decor voor jouw capriolen is San Ilesos. Dit stadje is een grote speeltuin waarin je helemaal los kunt gaan. Het lijkt ergens op een soort Las Vegas. Er is een grote straat met casino’s, een gebied waar je overal wolkenkrabbers ziet, maar ook genoeg woestijngebied om in rond te scheuren. Voor de echte verzamelaar is er genoeg te ontdekken. Er zijn overal trekpleisters te vinden die je dan weer meer info geven over San Ilesos. Grafisch gezien heeft Saint Row in vergelijking met zijn voorganger een stap vooruit gedaan.

Een van de sterkste aspecten van dit deel is dat je met echte vrienden kunt spelen in online co-op. Alleen bij de host is missie-voortgang zichtbaar, maar dat mag de pret niet drukken. Als vriend kun je wel je voortgang in zijmissies bijhouden. De verhaalmissies waar je bij betrokken was kun je eventueel overslaan in jouw eigen game. De co-op-modus is een sterke toevoeging die de game alleen maar nog leuker en gekker maakt.

en smurf met tattoos en een prothese

De bekendste feature uit de Saints Row-franchise is het aanpassen van je personage. Ook deze keer kun je helemaal los gaan met het customizen van je personage en zijn er keuzemogelijkheden tot in de kleinste details. Zo heb je de mogelijk om protheses te krijgen en kun je je huidskleur in allerlei variaties aanpassen. Maar je hebt ook opties als tepelgrootte, veertig verschillende soorten afdrukken van het zonnen, vitiligo-opties, en talloze opties voor piercings op allerlei plekken.

Uiteindelijk liep ik rond als een blauw figuur met rare proporties, tattoos en een prothese. Gelukkig heb je altijd de optie om het ter plekke weer te veranderen als je het beu bent. Dit zie je uiteraard ook weer terug in de wapens. Mocht je een tof of bizar wapen vinden, dan kun je deze altijd instellen als het wapen dat zichtbaar is terwijl je een ander wapen gebruikt. Zo had ik bijvoorbeeld een machinegeweer, maar je zag een paraplu. Aan humor in ieder geval geen gebrek. Een andere sterke feature is het aanpassen van de gameplay. Je kunt instellen of vijanden meer of minder schade aanrichten, of je sneller munitie vindt, en andere zaken die echt de gameplay beïnvloeden. Zo kun je als diehard-fan aan de slag, maar ook als nieuwkomer.

Niks Corona-crisis

Het uitbouwen van een imperium speelt een grote rol in Saints Row. In de eerste missies ben je nog gezellig in een appartementje aan het dollen, maar al snel wordt de hoofdbasis een stuk groter. Zo kom je in een bouwvallige kerk terecht, maar ben je al vrij snel op weg om deze helemaal op te knappen. Hiervoor heb je natuurlijk geld nodig en die constante stroom van poen kun je aanmaken door bedrijven te beginnen.

Er is bijvoorbeeld een garage, waar je je auto kunt pimpen. Maar er zijn ook verzekeringsbedrijven en wapenhandelaren, of je kunt de LARP-community een handje helpen. Al deze ondernemingen zijn naar hartelust aan te passen, waardoor je niet aan een vaste locatie gebonden zit. Je ziet meteen de gevolgen in San Ilesos terug. Er zijn uithangborden met jouw naam erop en er verschijnen thematische missies om de bedrijven een stimulans te geven. De bende groeit van straat naar straat en van wijk naar wijk.

Breng ons up-to-date

Hoe harder ik moest lachen om deze nieuwe game, hoe verdrietiger ik werd van de technische problemen waar de game momenteel mee kampt. Gelukkig zijn de meeste zaken met een aantal updates wel op te lossen, maar echt fijn is het vooralsnog niet. Er zijn regelmatig problemen met AI die ergens vast komen te zitten, verdwijnen of ineens voor je staan, of de game liep zelfs gewoon in zijn geheel vast. Natuurlijk kan dit allemaal gebeuren, maar als je vijf keer alle voortgang kwijtraakt, wekt dat de nodige irritatie.

De hardnekkige problemen zitten hem in de pop-ins en pop-ups die ik te vaak zag als ik rondreed. Daarnaast werkte ook de navigatie enorm op de zenuwen. Zo stuurt de navigatie je soms enorm om terwijl de bestemming letterlijk twee straten verder is. Tot slot had ik regelmatig last van audio en beeld die niet synchroon liepen. Dit haalt je enorm uit het verhaal en slaat de humor soms dood. Dit zijn problemen die met updates weggepoetst kunnen worden, maar nu gewoonweg irritant zijn.

Uiteindelijk wegen deze minpunten niet op tegen de vele pluspunten. Er zit enorm veel humor in, de gameplay varieert constant en het verhaal brengt ons terug naar het origineel uit 2006.