Pokémon Sword en Shield: The Isle of Armor DLC

Het eerste wat opvalt wanneer je met de trein aankomt op The Isle of Armor is meteen een van de sterkste punten van de DLC: het hele eiland is een Wild Area. De open wereld geeft je meteen de mogelijkheid om te gaan en te staan waar je zelf wilt. Je kunt hier vechten tegen talloze terugkerende Pokémon, vechten in Max Raid Battles in tientallen Pokémon Dens en er zijn een hele hoop items te ontdekken.

De grote diversiteit in gebieden werkt goed samen met alle verschillende, terugkerende Pokémon en het geeft je het gevoel dat je echt weg bent van het vaste land uit de originele game. Zo loop je het ene moment door een bos gevuld met Tangela en het andere moment word je op zee achternagezeten door razendsnelle Sharpedo. Het eiland is echter niet heel groot; deze is vergelijkbaar met de grootte van de originele Wild Area, maar door de opzet voelt het eiland ruimer aan.