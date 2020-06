Pokémon Café Mix

Wat ik heel fijn vond is dat het spel totaal niet moeilijk was om onder de knie te krijgen. Je hebt niet de limieten dat Pokémon die je wilt verbinden per se naast elkaar moeten staan. Het enige wat je door moet hebben is hoe je elk ingrediënt moet verzamelen. Sommige ingrediënten kunnen alleen verzameld worden als je ze uit de grid haalt met een skill, weer anderen moet je in een mand zien te krijgen door alles wat tussen de mand en het ingrediënt zit weg te halen of je moet Pokémon laten verdwijnen naast een ijsblokje om het ijsblokje te slopen en vervolgens het ijsblokje voor je drankje te gebruiken. Vooral bij de eerste soort komt de specialiteit van Pokémon goed van pas, omdat je dan vaker de mogelijkheid krijgt om je skill te gebruiken.

Een nadeel aan het moeten gebruiken van skills vind ik wel dat je op sommige levels heel sterk het gevoel krijgt dat je meer bonussen móet kopen om het level te halen. Een bepaalde hoeveelheid van deze bonussen krijg je gratis, maar om er meer te krijgen moet je ervoor betalen. Zo gaat het al gauw lijken op een pay-to-win-game.

Een ander nadeel is met de ingrediënten die je in een mand moet krijgen. Zoals eerder genoemd kun je Pokémon over het hele bord verschuiven, maar er omheen verplaatst dan ook en vaak niet in de richting die je wilt. Hierdoor heb je vaak net een beurt extra nodig, wat je je niet altijd kunt veroorloven.