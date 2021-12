Toegegeven: spoorwegen zijn geen deel van de DLC, maar van de gratis Barbarossa-update. Dat betekent dat je de DLC’s niet hoeft aan te schaffen om gebruik te maken van deze geweldige nieuwe functie. Ik hou er niet van om met termen als “fantastisch” te smijten, maar in dit geval is het niet meer dan terecht. Spoorwegen veranderen volledig hoe Hearts of Iron IV werkt.

Voor hun introductie was het spel een kwestie van fronten; als je 44 grensprovincies had, was het verstandig om op iedere grens een divisie te stationeren, omdat de vijand anders kon doorbreken en je kon afsnijden. Onherbergzaam of lastig te bevoorraden gebied speelde nagenoeg geen rol. De nieuwe update werkt daarentegen met spoorlijnen die je kunt aanleggen om jou van bevoorrading te verzekeren.

Daarnaast kun je ook strategisch de spoorwegen van de tegenstander afsnijden, waardoor hun troepen geen voorraad meer hebben. In plaats van doelloos vooruit lopen staat het spel je nu toe veel strategischer na te denken over waar je wanneer aanvalt, om je vijand makkelijker op zijn knieën te dwingen.