Marvel’s Guardians of the Galaxy is een lofzang voor lineaire action-adventuregames die in de verzadigde markt van ‘dertien in een dozijn’ 100+ uur kostende open world-games meer dan verfrissend is. Waar andere games alle toeters en bellen in hun game proppen, levert Guardians een gestroomlijnde ervaring. Hoe doet deze game dit precies?