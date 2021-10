Life is Strange: True Colors

Toch moeten we niet vergeten dat True Colors geen verhaal in een boek is, maar een spel om te spelen, en dat is waar Deck Nine de mist in gaat. De boodschap is mooi, maar niet bijzonder spannend. De waarheid achter de moord op Gabe is dan ook één gigantische anticlimax en ook nog eens bijzonder cliché. Het feit dat je ook nog eens weinig (tot geen) invloed hebt op het verloop en de uitkomst van het onderzoek zelf, helpt ook niet mee. Het voelt zelfs alsof de moord op Gabe een excuus is om het verhaal waarin Alex een nieuw thuis krijgt, lopend te houden. Dat is jammer en na afloop van het spel voel je je zelfs wat bedrogen. Heb je hier nou zo lang naar moeten zoeken?

Tegen het einde van het spel gaan we ook terug in Alex’ herinneringen en leren we wat haar is overkomen als kind. Ook dit lijkt weer angstvallig veel op Twin Mirror en de grote overlap met de voorgaande game maakt dat True Colors weinig origineel is. Alex’ superkrachten zijn weliswaar nieuw en anders, maar waar in Twin Mirror duidelijk wordt waar Sams krachten vandaan komen en waar de krachten van Max in Life is Strange een gigantische rol spelen in de plot van het spel, blijven de krachten van Alex geheimzinnig en voelen ze hier en daar zelfs onnodig. Ja, het helpt haar met haar relaties met de bewoners van Haven Springs en ja, het helpt haar tijdens het onderzoek naar de moord op Gabe, maar ze waren niet nodig geweest zoals ze dat in Life is Strange wel waren. Het zorgt er alleen voor dat de verhaallijnen sneller gespeeld kunnen worden.

De fysieke beperkingen (je bezoekt in alle vijf hoofdstukken maar twee andere locaties), de overlap, de kleine rol die het daadwerkelijke onderzoek speelt en de weinige mogelijkheden van Alex’ krachten, maken dat True Colors, net zoals Twin Mirror, niet blijft hangen zoals Life is Strange dat wel deed. De herkenbare opzet, de heerlijke muziek en de lage snelheid maken wel dat het echt een Life Is Strange-game is. Het is gegarandeerd een avond plezier, maar verwacht geen baanbrekende hoogstandjes.