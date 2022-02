Dying Light 2: Stay Human

De game doet een hoop goed, met als hoogtepunt de parkourgameplay. De gameplay voelt enorm soepel en het map design werkt hierin compleet in je voordeel. Zo is het bijna altijd mogelijk om van punt A naar punt B te komen via de daken van Villedor. Dit is ook absoluut een must want overdag en ‘s nachts zijn de straten overspoeld met zombies. Het freerunnen is zo leuk dat ik af en toe mezelf betrapte op doelloos rondrennen om te genieten van de gameplay.

Dying Light 2 bouwt verder op het al sterke parkoursysteem van zijn voorganger door nog meer verticaliteit toe te voegen aan de map. Dit komt echt tot zijn recht in de tweede helft van de game. Je begint de game in het oude gedeelte van Villedor, wat gekenmerkt wordt door over het algemeen lage, oude gebouwen. Later in de game kom je in het centrum, een meer moderne stad met hoge wolkenkrabbers.

Deze hoge gebouwen beklimmen kan soms een extreme puzzel zijn. Het is echt vallen en opstaan. Hoewel opstaan na een val van zestig meter moeilijk is, wordt het een stuk makkelijker met de paraglider. Deze paraglider functioneert als een noodzakelijk parachute, maar ook als een nieuwe manier om de map te doorkruisen. Hoewel ik persoonlijk liever de daken verkies, is de lucht een soepele manier om jezelf in veiligheid te transporteren.