Wordt het een droom of een nachtmerrie?

Disney staat erom bekend menig kinderdroom uit te laten komen, maar ook volwassenen kunnen maar geen genoeg krijgen van het bedrijf. Wie wil er nu niet in een magische wereld rondlopen en even alle zorgen om je heen vergeten? We hebben in ieder geval geluk, want met Dreamlight Valley kunnen we dit vanuit onze luie stoel doen.

Voor we dieper ingaan op Disney Dreamlight Valley is het belangrijk om te weten dat de game momenteel in Early Access is. De game is namelijk wel al te koop, maar er gaan nog flink wat updates komen om content toe te voegen of om bepaalde problemen te verhelpen. Toch grijpen wij de kans om je te laten weten of de Early Access-versie genoeg om zijn lijf heeft of dat je beter even kunt wachten met deze game.

Bibbidi-Bobbidi-Poef, geheugen weg

Een game waarin je de magie van Disney kunt beleven? Wat kunnen we dan precies verwachten? In Disney Dreamlight Valley kom je terecht in een magische wereld: een soort eiland in een vallei. Helaas is deze wereld minder vrolijk dan we hadden verwacht, want het land wordt geteisterd door doornstruiken en iets wat The Forgetting heet. Als speler krijg jij de taak om deze vallei weer naar zijn oude staat terug te brengen. Gelukkig bezit jij magische krachten waardoor je de doornstruikenkunt verwijderen en beginnen de bewoners steeds meer tegen je te praten.

In het begin kom je er al snel achter dat veel bekende Disney-personages verdwenen zijn of niet meer weten wat er precies is gebeurd. Door middel van opdrachten herstel je hun herinneringen en komen personages uit andere werelden weer terug naar de vallei. Midden op het eiland vinden we een groot droomkasteel en vanuit deze plek kun je nog naar andere werelden reizen, zoals een wereld van Pixar of van Frozen. Iedereen begint met Merlijn de Tovenaar, Dagobert Duck, Goofy en natuurlijk Mickey. Deze personages hebben allemaal hun wensen en jij kunt ze helpen door bijvoorbeeld bepaalde objecten te vinden of vissen te vangen. Wie er wordt toegevoegd ligt geheel aan jou. Heb je liever Wall-E op jouw eiland rondrijden of ga je eerst voor de personages uit Frozen?

Als er eens een ster verschiet

Wie Disney Dreamlight Valley speelt kan niet ontkennen dat het verdacht veel lijkt op Animal Crossing. Zo kun je zelf bepalen hoe jij je dag indeelt. Ga je bijvoorbeeld tuinieren? Of liever vissen, of juist stenen verzamelen of hout kappen? Het kan allemaal. Ook kun je met personages gaan praten, waarmee je de relatie die je hebt met deze personages kunt verbeteren. Dit levert uiteindelijk weer persoonlijke kado’s op, zoals een Mickey-trui.

Bij het voltooien van opdrachten kun je Dreamlight of Moonstones verdienen. Dreamlight is zeer belangrijk om nieuwe gebieden vrij te spelen of om huizen te bouwen van bepaalde personages. Zonder deze huizen komen de personages namelijk niet naar de vallei. Dreamlight is vergelijkbaar met de Nook Miles uit Animal Crossing. Door dagelijkse doelen te bereiken of doelen op langere termijn te voltooien, krijg je Dreamlight. Gelukkig zijn deze opdrachten altijd vrij simpel, zoals: maak vijf foto’s, verkoop twintig vissen of geef tien planten water.

De Moonstones zijn iets specialer. Deze valuta is nodig om een soort seizoenspas te kopen waarmee je speciale items kunt vrijspelen. Het vinden van Moonstones is ook een stuk zeldzamer. Je krijgt ze vooral door bepaalde missies te doen. Deze gimmick geeft de indruk dat het waarschijnlijk mogelijk wordt om echt geld in te zetten om deze Moonstones te kopen. Op het moment is dit nog niet het geval, maar we moeten afwachten wat er gebeurt als de volledige game free-to-play wordt.

Dat is mijn wens…

De game wordt overheerst door de farming/life-aspecten en je bent vrijwel constant bezig om dingen te verzamelen. Een mooi element om te zien is dat er gebruik wordt gemaakt van oude klassieke personages Ariel en de zeeheks Ursula, maar ook juist nieuwere zoals degenen uit Frozen of Moana. Toch blijft elke opdracht hetzelfde aanvoelen en ben je vooral rond aan het rennen om klusjes te klaren.

Nu komt er meteen een groot probleem. Als je het hoogste vriendschapsniveau hebt gehaald bij een personage, dan heeft het totaal geen nut meer om met dit personage te praten. Naarmate je dus verder komt in het spel wordt het steeds minder nuttig om ‘sociaal’ te zijn. Ik ging in plaats daarvan steeds meer focussen op de beloningen in het spel, waardoor ik dus alleen nog maar takenlijstjes af aan het werken bent. Hopelijk veranderen ze dit in de toekomst zodat je meer verhaal meekrijgt.

Een ander groot punt van kritiek is de vele bugs die deze versie van de game op het moment heeft. Denk aan personages die verdwijnen of op een plek staan waar je niet bij kunt tot aan het crashen van de game. De game crashed soms een aantal keer achter elkaar met tussenposes van vijf minute.. Alle voortgang die ik had gemaakt verdween meteen, wat dus erg frustrerend was. Dit moet echt opgelost worden met een aantal stevige updates.

En ze leefden nog lang en gelukkig

Over het algemeen is Disney Dreamlight Valley echt geen verkeerde game. Het heeft een boel goede ideeën en heeft zelfs een aantal vervelende zaken uit Animal Crossing opgelost. Het bouwen van een huis gebeurt bijvoorbeeld meteen in plaats van dat je een realtime dag moet wachten. De game zit tot zijn voegen vol met spullen als kledingstukken, meubels en andere prullaria, dus de creatievelingen onder ons kunnen helemaal losgaan.

Juist deze beloningen maken de game zo verslavend, want je wilt gewoon alles hebben en je zegt regelmatig tegen jezelf: nog één missie even snel tussendoor doen. Doordat de focus ligt op het verzamelen en niet zozeer op het verhaal ben ik bang dat het uiteindelijk een soort mobile-game wordt. De free-to-play-versie gaat dit waarschijnlijk ook uitlokken, waardoor mensen echt geld gaan uitgeven. Het voelt dan ook een beetje alsof de ontwikkelaar Dagobert Duck zelf is. Als je echter een Disney-fan bent, dan ga je helemaal los met deze game. We verwachten dat de game voor iedereen gratis speelbaar wordt in januari 2023.