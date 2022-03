De titel van het spel geeft al het een en ander weg over het verhaal zelf. Ver voor de gebeurtenissen van Babylon’s Fall stortte de originele Babylonische beschaving in. Het enige wat nog van de oude Babyloniërs overeind staat is de mythische Toren van Babel, in het spel beter bekend als de Ziggurat. Het spel vindt vele jaren later plaats in een nieuwe stad genaamd “Neo-Babylon,” dat strategisch aan de voet van deze mythische Ziggurat ligt. In het kolossale gebouw liggen enorme rijkdommen, die jij namens het nieuwe keizerrijk mag gaan ophalen.

In dit verhaal speel je als speler de rol van een Sentinel, een supersoldaat in dienst van het keizerrijk. Aan de hand van een parasitaire Gideon Box krijg je verschillende superkrachten tot je beschikking die je helpen door de Ziggurat heen te komen. Het verhaal zelf is niet het meest unieke concept, maar de high fantasy-setting zorgt voor een interessante achtergrond.

Direct als je het spel opstart word je gebombardeerd met jargon van de samenleving en met problemen die je moet oplossen. De oppervlakkige personages zorgen niet voor de meest meeslepende wereld, maar het verhaal zelf biedt een fascinerende wereld die schreeuwt om verkend te worden. Van bruisende marktplaatsen tot mystieke cults en gruwelijke ziektes: de wereld van Babylon’s Fall voelt alsof er in geleefd wordt.