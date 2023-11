Heeft wat meer tijd in de pitstraat nodig

Het was even wachten, maar Forza Motorsport is terug. Vorig jaar mochten we al gas geven in het arcadebroertje Forza Horizon 5, maar nu kunnen we eigenlijk aan de slag met het iets serieuzere werk. De afgelopen weken zijn we de diepte in gedoken met Forza Motorsport en nu kunnen we antwoord geven op de vraag of de game het wachten waard was.

In de inleiding werd Forza Motorsport bewust het iets serieuzere werk genoemd. Forza Motorsport doet zich namelijk graag voor als een simulatiegame, maar zo mogen we de game toch eigenlijk niet echt noemen. Een toepasselijkere naam zou de tussenvariant ‘simcade’ zijn.

Kies maar een plekje

Dat komt omdat de game nergens echt als een simracer aanvoelt. Dat kan ik het beste uitleggen aan de hand van een raceweekend in de carrièremodus. Wanneer je deze start, begin je met een trainingssessie. Tof, denk je dan. Even een paar rondjes sturen, voelen waar de grip ligt, misschien even wat aanpassingen doen aan je auto om meer snelheid in de bochten te krijgen. Dat kun je ook allemaal doen, maar wanneer je klaar bent, dan houdt het ook wel direct weer op met het simgedeelte.

Want wat doe je normaal na een training? Kwalificeren! Het hoogtepunt voor menig raceliefhebber (en echte coureurs). Met een vrijwel lege brandstoftank zo hard mogelijk over dat circuit scheuren. Even een ronde van optimale concentratie om te proberen op pole position te eindigen. Helaas denkt Forza Motorsport daar heel anders over. Zodra de training erop zit, mag je zelf even beslissen waar je wilt starten. Je mag dan een plekje uitzoeken vanaf plek drie tot en met plek 24.

Daarbij kan je gekozen plek nog wel uitmaken voor je in-game portemonnee. Hoe verder je naar achteren start, hoe meer geld je potentieel kunt verdienen. Potentieel inderdaad, want je krijgt je bonus voor de startplek enkel als je op het podium eindigt. Dat nodigt natuurlijk wel uit om een plekje verder naar achteren te starten, maar helaas levert dat weinig op. Het verschil tussen plek 3 en plek 24 is namelijk zo’n 3000 credits aan bonusgeld, terwijl serieuze racemonsters rond de twee à drie ton kosten. Niet echt bedragen die het het waard maken om een risico te nemen om verder achteraan te starten, want haal je dat podium niet, dan win je de credits niet.

Langzamerhand beginnen carrièremodi als deze echt een beetje minachtend naar gamers te worden.

Hetzelfde oude liedje

Als je de uitdaging toch graag aangaat en wat verder achteraan start, houd dan wel rekening met de nodige chaos in de openingsfase. De AI is, zeker in de eerste ronde, niet bepaald goed te noemen. Ten eerste kom je vrijwel altijd beter van de lijn dan je tegenstanders, al helemaal bij een rollende start. Start je dus op plek twintig omdat je een lekkere uitdaging wilt, dan heb je bij bocht één al een man of acht ingehaald. Vervolgens rem je op de limiet om de bocht netjes aan te snijden, uiteraard rekening houdend met de auto’s om je heen. Het is dan niet tof als er een of meerdere AI-wagens vol in je kofferbak rijden en jij daardoor weer wat posities verliest.

Wacht, in je kofferbak, hoor ik je denken? Ja, in je kofferbak, want ook in Forza Motorsport begin je weer met langzame, saaie straatauto’s en werk je jezelf heel langzaam op naar het snellere werk. De carrièremodus voelt daarmee inspiratieloos en ultrasaai aan. Langzamerhand beginnen carrièremodi als deze echt een beetje minachtend naar gamers te worden.

Starten met een langzamere wagen werkt over het algemeen prima voor nieuwkomers in het genre, maar veel gamers weten al hoe racegames werken. Een grote groep is zelfs zeer kundig en wil gewoon graag aan de bak met een van de vele racemonsters in de game. Het is echt lastig te begrijpen dat er nog steeds teruggegrepen wordt op dit principe voor een carrièremodus.

Weinig balans

Het scheelt in die carrièremodus dan wel dat je vaak slechts vier tot zes rondjes moet rijden per evenement met je langzame wagen, maar eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom ontwikkelaar Turn 10 gamers daar niet wat meer vrijheid geeft. Een beetje racegame geeft je tegenwoordig in ieder geval de mogelijkheid om een korte, medium of lange race af te werken, maar niks van dat alles in Forza Motorsport. Het blijft allemaal maar bij korte races en dat is echt zonde. Zeker omdat ze nu ook pitstops hebben toegevoegd en je daarmee echt tactisch het verschil kunt maken. Met slechts een handvol rondjes loont het alleen niet om naar de pits te rijden voor een vers setje rubber.

Aan de andere kant: lange races zijn alleen leuk als de AI ook een beetje goed in balans is, maar dat is niet het geval. Heel af en toe heb je een leuk gevecht met een tegenstander, maar als je daar eenmaal voorbij bent, loop je binnen twee rondjes makkelijk zes/zeven secondes uit. Meestal ga je auto’s overigens gewoon voorbij op het rechte stuk, want jouw auto gaat tot en met positie drie op het rechte stuk om een of andere onverklaarbare reden opeens een flink stuk harder dan je voorligger. Dat geldt ook voor het moeilijkste niveau. Als je dan op de derde plek rijdt, zijn nummer een en twee allang met de noorderzon vertrokken en eigenlijk niet meer bij te halen.

Daar is wel iets geks bij aan de hand. Ik ben zeker niet de snelste coureur, maar ik ben wel vrij goed in het rijden van constante rondjes met vrijwel dezelfde rondetijd. Zo reed ik in een race van zes rondjes ronde na ronde een tijd van tussen de 1:42.000 en 1:42.500, maar kwam ik niet dichter bij de nummer één, waardoor hij ook de winst pakte. Na de race zag ik dat de snelste ronde van diezelfde winnaar 1:45.300 was, drie seconden langzamer dus. Waar ik dus eigenlijk een seconde of tien tot vijftien in had moeten lopen, bleef de afstand tussen ons altijd gelijk.

Visueel teleurstellend

Tot plek drie red je het dus nog wel en dat betekent natuurlijk dat je op het podium staat. Dat zou een mooie ceremonie moeten worden, maar je raadt het al… Dat valt ook vies tegen. Er komt een rare cutscene waarbij je heel houterig op het podium staat. Die cutscene is overigens altijd hetzelfde, er is namelijk maar één filmpje. Nou draait het natuurlijk niet om de graphics van de podiumceremonie, maar het is wel een mooi bruggetje naar de grafische kant van de game, want die stelt niet alleen in de filmpjes teleur.

De game zelf ziet er niet al te best uit. Er missen de nodige details en het lijkt er zelfs op dat Forza Motorsport qua autodesign minder gedetailleerd is dan haar voorganger. Dat geldt zowel voor de buiten- als binnenkant van de wagens. Ook missen de banen in mijn ogen wel wat uitstraling. Dat komt misschien omdat Turn 10 in heeft gezet op wat andere nieuwe features, waaronder het nieuwe dag- en nachtsysteem.

Zo heeft Forza Motorsport op elk circuit een 24-uurs dag- en nachtcyclus. Tof, maar ook dit wordt compleet uitgemolken door de game. Zo komt het voor dat het bij die korte races, die slechts vier tot zes rondjes duren, van heel zonnig naar heel donker gaat. Daarbij is het licht van de ondergaande (of opkomende zon) vaak zo ontzettend fel dat je nauwelijks meer kunt zien hoe de baan loopt. De lichteffecten zijn echt iets te veel van het goede in deze game.

Als je in de modus ‘vrij spelen’ dan een race van een uur kiest en daarbij de tijdscyclus op 24 keer zet, dan zou je verwachten dat het tijdsverloop ook gelijkmatig loopt. Helaas rijd je ongeveer twintig minuten in de ondergaande zon, tien minuten in het donker, twintig minuten in een opgaande zon en tien minuten in normaal daglicht. In die veertig minuten van ondergaande en opgaande zon zie je echt nauwelijks een hand voor ogen als je richting de zon rijdt. Het is op sommige circuits zelfs zo erg dat ik de racelijn aan moest zetten om überhaupt te volgen hoe de baan liep.

Achterstevoren in de grindbak

Een hoop geklaag tot nu toe, maar graphics zijn natuurlijk niet het allerbelangrijkste in een racegame. Hoe de game racet is dat wel, maar helaas – ook hier weet Forza Motorsport niet te imponeren. Dit komt vooral doordat sommige wagens echt extreem onvoorspelbaar zijn qua gedrag. Soms rijd je de bocht uit en maak je een hele minimale stuurcorrectie die je vervolgens bijna niet meer op kunt vangen. Dan sta je weer achterstevoren in de grindbak. Aan de andere kant maak je soms een stuurfout in een bocht waardoor je er helemaal driftend doorheen gaat zonder daarbij tijd te verliezen op je tegenstanders.

Ook kent Forza Motorsport een uitgebreid weersysteem waarbij het soms in een race heel hard gaat regenen. In veel racegames zorgt dit voor enorm veel spektakel, omdat je dan voorzichtiger moet zijn doordat de baan nat wordt. Wellicht moet je zelfs regenbanden gaan halen, omdat de grip – en je snelle rondetijden – met de zogenaamde ‘slicks’ volledig verdwijnt. Niet bij Forza. Rondetijden op een nat circuit in de stromende regen zijn slechts een à twee seconden langzamer dan op een droge baan. Nog een reden om niet de pitstraat in te duiken voor een nieuw setje rubber.

Om de problemen nog wat erger te maken, zijn de instellingen voor je controller niet helemaal lekker afgesteld in de game. Vooral het gaspedaal heeft nog wel wat aanpassingen nodig. Als je de rechtertrigger ongeveer een millimeter indrukt, zit je al op half gas en druk je hem nog een millimeter verder, dan zit je op vol gas. Je zult in het begin dus even moeten pielen met de instellingen van je controller om echt een goed gevoel met je gaspedaal te krijgen.

In de rivals- en multiplayermodus komt de game wél tot zijn recht.

De game bloeit op

Er zijn twee plekken waar de game wel tot zijn recht komt. Dat zijn de rivals- en multiplayermodus. In de rivalsmodus kies je een wagen en een circuit uit en ga je lekker rondjes rijden. Dit doe je tegen een ghost van iemand op de wereld die net wat sneller is dan jij. Elke keer dat je deze ghost verslaat, komt er een snellere ghost de baan op. Forza Motorsport zorgt ervoor dat de volgende stap vrijwel altijd haalbaar is. Je zult nooit een ghost voorgeschoteld krijgen die opeens een halve seconde sneller is. Als je een fijne wagen hebt gevonden en een tof circuit, dan kun je jezelf hier als purist uren mee vermaken om telkens maar weer een tiende (of zelfs honderdste) van een seconde te verbeteren en te stijgen op de ranglijst.

Daarnaast is de multiplayer grotendeels tof opgezet. Dat zit hem vooral in het feit dat je je daar wel kunt kwalificeren. Wat Turn 10 verder goed heeft gedaan, is de ontwikkeling van een prima safety rating-systeem in de game. Al vrij snel race je met mensen die hetzelfde niveau en vooral dezelfde race-etiquette hebben als jijzelf. Binnen een paar races word je dus niet meer van de baan getikt door gefrustreerde gamers die je na een inhaalactie van de baan drukken.

Toch kent ook de multiplayer gebreken. Zo kun je telkens kiezen uit drie races om te spelen en dat is wel wat beperkt. Waarom kun je niet kiezen uit elke baan en gewoon lekker racen op de circuits die je tof vindt? Het kwam nu geregeld voor dat ik geen van die drie banen tof genoeg vond om op te racen, waardoor ik de multiplayer weer afsloot. Alleen de rivalsmodus kan de game dan ook niet redden.

Forza Horizon is nu verkrijgbaar voor pc en Xbox Series X en S. Voor deze review is de game gespeeld op Xbox Series X.