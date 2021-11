Forza Horizon 5

Niet alleen het aantal races zijn wat overweldigend, ook de beloningen die je ervoor krijgt zijn overdadig. Naast de gebruikelijke credits, krijg je ook constant wheelspins waarmee kleding, verschillende claxons, extra credits en natuurlijk wagens te winnen zijn.

Dit is waar Forza Horizon vaak kritiek om krijgt, omdat het verzamelen van dure bolides geen grote uitdaging is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een Need for Speed of Gran Turismo, waarin je het wagenpark langzaam uitbreidt. Daar kan ik me niet helemaal in vinden, aangezien het wagenpark in Horizon 5 uit bijna zeshonderd unieke wagens bestaat en het jaren zou duren om deze te verzamelen als er niet een beetje tempo in zit.

Het verzamelen van verschillende auto’s in de Horizon-serie is eigenlijk beter te vergelijken met het verzamelen van Pokémon. Een aantal wagens zijn zeer zeldzaam en kun je alleen op specifieke wijze bemachtigen, maar het gros is prima bij elkaar te krijgen als je rustig doorspeelt. Een beetje verzamelwoede is dus wel op zijn plaats in Horizon 5, helemaal omdat je er extra voor beloond wordt. Je hebt namelijk naast een eigen garage ook een ‘collection’.

Dit is een soort Pokédex – om maar even bij de vergelijking te blijven – waarin je kunt zien welke wagens je in bezit hebt of hebt gehad. Heb je een automerk helemaal compleet? Dan krijg je een extra beloning in de vorm van geld, xp of jawel: opnieuw een nieuwe auto. Zo kun je naar hartelust op zoek naar nieuwe modellen zonder het gedoe van bijna zeshonderd wagens in je eigen garage te moeten stouwen. Of zonder eerst een halfuur te scrollen bij het selecteren van een wagen voor een zondagsritje.