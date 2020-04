Op grafisch gebied is de game nog het meest vooruit gegaan. Zo is het tekenfilm-achtige uiterlijk vervangen door een realistische weergave en is het landschapg van enorm veel detail voorzien. Helaas zijn er naast de vele prachtig vormgegeven terreinen, ook nog tal van saaie en standaard omgevingen. Het is jammer als je verplicht voor de gameplay lang in deze gebieden moet rondlopen.

Helaas merkte ik bij de standaard PS4 dat de textures regelmatig op veel plaatsen te langzaam laden. Meerdere malen stond ik naar grote gekleurde vlakken te kijken, die opeens oversprongen in wat ze eigenlijk moesten voorstellen. Dit haalt je direct uit de omgeving en is gewoonweg jammer. Ook had ik soms last van het camerawerk dat niet altijd even snel bij de actie aanwezig was en daarnaast vond ik de minimap vaak wat overbodig.

Qua audio doet deze remake alles perfect in mijn ogen. Het hele verhaal leeft meer en de acteurs zijn ook er ook niet minder op geworden. Denk aan Matt Jones (Badger in Breaking Bad) of Britt Baron (Ada-1 in de Destiny-franchise). Verder kreeg ik kippenvel bij het openingsshot van de game: waar we in het origineel werden getrakteerd op een fanfare van monotone geluiden, is deze nu als volledig orkest te horen.

Al met al kan ik zeggen dat deze remake er eentje is zoals die hoort te zijn. Square Enix heeft namelijk het origineel als inspiratie gebruikt om vervolgens een volledig nieuwe game uit de grond te stampen. Daardoor is deze game toegankelijk voor nieuwkomers, maar kunnen ook echte fans hun nostalgische hart ophalen. Final Fantasy 7 Remake is een sterke en moderne rpg met erg vloeiende gameplay, een sterke soundtrack en mooie visuele vormgeving. Het is wel erg teleurstellend dat dit nog maar het eerste deel is en we de rest van het verhaal dus in aparte brokken voorgeschoteld krijgen. We hopen dat Square Enix er geen gewoonte van maakt om het verhaal in tien delen op te splitsen en deze voor de volle prijs te verkopen. We houden onze vingers gekruist.