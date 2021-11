De Far Cry reeks heeft altijd zwaar geleund op goede villains en daar zijn ze ook kneitergoed in. Denk bijvoorbeeld aan Vaas Montenegro, de junky slavendrijver en drugshandelaar. Of wat dacht je van The Father, de sekteleider en engnek die een complete provincie in Montana in zijn greep houdt.

Antón Castillo stelt in dat opzicht niet teleur. Dat is maar goed ook want Ubisoft heeft de medewerking van Giancarlo Esposito behoorlijk naar de voorgrond geschoven. Castillo is een meeslepend personage, al is hij ook precies wat je verwacht op basis van de keuze voor deze acteur. De dynamiek tussen hem en zijn zoon is wel intrigerend, ook wanneer de rest van de game niet veel meer voor me doet.