Toch is er een manier waarop die teamonderdelen wel ontzettend leuk en wat makkelijker worden. Wanneer je met je vrienden samen speelt, kun je namelijk met elkaar communiceren en een tactiek bepalen. Zo kun je bij bijvoorbeeld See Saw met zijn allen de boel saboteren door aan een kant van de wip te gaan staan. Fall Guys: Ultimate Knockout kun je momenteel met maximaal drie vrienden tegelijkertijd spelen. Hier komt ook de grote kracht van de game naar boven drijven.

Samen met je vrienden heb je namelijk de grootste lol. In elke ronde zit je elkaar (ongevraagd) tips te geven om door te komen. Wanneer iemand toch onverhoopt afvalt in de eerste ronde, dan blijft het keer op keer leuk om degene door de headset aan de schandpaal te nagelen. Het leuke is dan wel dat de afgevallen speler mee kan kijken in de volgende rondes en volop kritiek kan leveren als je voor de zoveelste keer de afgrond in duikt.

Haal je met je vrienden een van de laatste rondes, dan wordt het teamonderdeel zoals gezegd wat makkelijker. Al moet je in eerste instantie wel in de mogelijkheid zijn om daar te komen. Zelfs ruim een week na release zijn er nog wat problemen met de servers en kom je geregeld niet in een lobby terecht. Het lijkt erop of ontwikkelaar Mediatonic de grote hype heeft onderschat en niet genoeg serverruimte in heeft gekocht. Dit kan op release nog wel door de vingers worden gezien voor zo’n kleine indie, maar na een week moet het toch wel op orde zijn.