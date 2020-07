Voordat ik het over My Team wil hebben, ga ik eerst naar een van de twee nieuwe circuits in de game. Als Nederlander zul je waarschijnlijk als eerste met de Red Bull van ‘onze’ Max over Zandvoort willen scheuren. Om het circuit na te maken, heeft Codemasters wel wat moeilijkheden gehad. Normaal gesproken doen ze ongeveer een jaar over het nabouwen van een circuit en voor Zandvoort hadden ze die tijd niet omdat de verbouwing van het circuit pas in februari klaar was.

Hoe dan ook heeft Codemasters puik werk afgeleverd (al is het zonde dat ze circuits nog steeds niet laserscannen). Het circuit verloopt vloeiend en het publiek zit vol met oranje fans, een tof detail. Wel hoop ik dat de Grand Prix van Zandvoort in 2021 beter gaat worden dan in de game, want inhalen lijkt praktisch onmogelijk op dit circuit.

Het andere nieuwe circuit is het stratencircuit van Hanoi in Vietnam. Waar deze baan in eerste instantie erg saai lijkt, moet je toch wel van goede huize komen om hier een snelle tijd neer te zetten. Het circuit kent het langste rechte stuk op de kalender -langer dan dat van Baku-, maar kent vooral een hele interessante en pittige derde sector.

Overigens heeft de Formule 1 al bevestigd dat we ook in Mugello gaan rijden. Ook schijnt het dat Portimao en Imola binnenkort aangekondigd worden. Codemasters heeft al laten weten dat ze F1 2020 niet gaan updaten met deze circuits omdat dit te lang duurt. Mochten ze volgend jaar nog op de kalender staan, dan zullen ze er wel in zitten. Het is zonde, maar wel begrijpelijk. Zeker als je onderstaande docu ziet over hoe Codemasters Zandvoort heeft toegevoegd aan F1 2020.