Een tower-defense game, roguelike en twin-stick shooter wandelde een café in…

“Het is zo fijn om aangenaam verrast te worden.” Dat waren mijn gedachten tijdens gamescom 2023 toen ik niet één maar twee bijzondere tower-defense games mocht spelen tijdens de beurs. Niet dat ik nou zo’n strategisch wonder ben, maar dergelijke games weten mij toch altijd meer te prikkelen dan je zoveelste Call of Duty. Helemaal als een game als Endless Dungeon dan ook nog eens het lef heeft om tal van genres naadloos te combineren. Nu maar eens zien of de game dat gevoel ook langer vast kan houden.

Hoeveel genres kun je in een enkele game proppen zonder dat het een bruine inspiratieloze drab wordt? Ontwikkelaar Amplitude zoekt de grenzen op met hun nieuwste game in de Endless-serie waarin we eerder al 4X-games Endless Space en Endless Legend zagen. De serieuzere toon van die games blijft in Endless Dungeon echter achterwege, waarbij het de wereld om zich heen (en zichzelf) graag op de korrel neemt.

Welkom op The Station

Als ruimtetuig het heelal verkennen – voor veel is het een droom die we in onze levenstijd niet meer mee zullen maken. Maar wat als het wel zou lukken en je per ongeluk over een ruimtestation zoals The Station struikelt? Mocht je levend binnen zien te komen, dan komt er nog een grotere uitdaging: er weer uit ontsnappen. Want net als in Hotel California van The Eagles kan je wel uitchecken, maar niet ontsnappen.

Zelfs als je het niet meer ziet zitten en er een einde aan zou maken, heeft het weinig zin in The Station. Iedere keer dat je dood gaat, keer je namelijk terug in de Saloon – de kantine van het schip waar jij de tijd verdrijft tussen verkenningstochten van het ruimtestation. Hier tref je niet alleen je lotgenoten aan, maar kun je ook kennis over het ruimtestation opdoen en nieuwe upgrades kopen. Oh, en met een beetje geluk treedt er zo nu en dan ook nog een leuk bandje op.

Een mengelmoes van chaos

Jouw primaire doel in Endless Dungeon is de centrale kern van het ruimtestation bereiken, in de hoop dat dat meer oplossingen dan problemen brengt. Het nadeel is dat buiten je lotgenoten alles op het schip jou probeert te vermoorden. En zijn hun giftige aanvallen en scherpe angels niet op jou gericht, dan kijken ze wel naar jouw Crystal Bot.

Het beschermen van je Crystal Bot is dan ook wel naast overleven je een-na belangrijkste taak in deze game, of misschien wel je belangrijkste. Want zodra je Crystal Bot sneuvelt volgt er een enorme explosie en ben ook jij niet meer dan kleurrijke mist tegen de muren van het schip. Het nadeel is dat je jouw Crystal Bot voor bijna alles binnen het schip nodig hebt. Meer materialen verzamelen? Crystal Bot. Speciale deuren openen? Crystal Bot. Computersystemen hacken? Je raadt het al: Crystal Bot.

Hier komt een van de drie primaire genres van de game om de hoek kijken: tower-defense. Gedurende het verkennen van het schip zal je tal van ‘bouw-punten’ voorbij zien komen waar jij en je teamgenoten verschillende turrets kunnen plaatsen. Kogelschietende turrets, turrets met EMP’s, helende turrets of vlammenwerper turrets: kies maar uit, want de keuze is reuze.

Tenminste: als je de keuze hebt, want alleen gedurende je verkenningstochten kom je machines tegen die je blauwdrukken kunnen geven voor nieuwe turrets. Daar is wel weer wat onderzoek voor nodig en laat dat onderzoek nou altijd een golf aan nieuwe vijanden wakker maken. Vijanden die in hordes op jou en je Crystal Bot afkomen en in hun mars alles daartussen kapot proberen te maken.

Meer materialen verzamelen? Crystal Bot. Speciale deuren openen? Crystal Bot. Computersystemen hacken? Je raadt het al: Crystal Bot.

Reload, recharge, retry

Wanneer de hordes aan vijanden komen, hoop je dat zoveel mogelijk van de vijanden sterven in de linie van je turrets. Slim plaatsen van de automatische kanonnen is dan ook essentieel, want bepaalde groepen vijanden zijn gevoeliger voor bijvoorbeeld vuur, terwijl andere niet tegen lasers kunnen. Endless Dungeon pakt dat dan ook slim aan, want het geeft duidelijk aan welke groepen waar vandaan spawnen wanneer er een nieuwe golf op komt zetten.

Maar soms breken vijanden door de linie heen – turrets raken beschadigd en als je ze niet snel genoeg repareert worden ze uitgeschakeld. Op dat moment komt het stukje twin-stick shooter om de hoek kijken, waarbij je rennend, schietend en schreeuwend door de levels heen gaat. Wanneer je een beetje slim speelt kun je vijanden in een fuik lokken en ze daar een voor een een kopje kleiner maken, maar vooral later in de game monden gevechten vaak uit in een complete chaos.

Want hoewel vijanden niet door deuren heen kunnen breken, moet jij regelmatig deuren openen om verder te kunnen in het level. De crux zit hem in het feit dat je nooit weet wat er achter een deur zit. Misschien is het een ruimte met een schatkistje, misschien is het een nieuwe broedplaats voor vijanden of misschien ligt de elektriciteit eraf waardoor je geen turrets kan bouwen. Iedere ruimte is een nieuwe gok en soms is het verstandiger om niet iedere deur te openen – het slim opstellen van die eerder benoemde fuik kan het verschil maken tussen leven en dood.

Gelukkig beschikken de verschillende personages allemaal over hun eigen vaardigheden en krachten. Zo kunnen bepaalde personages alleen maar kleine wapens dragen, maar zijn ze snel op hun voeten en goed in het ondersteunen van hun teamgenoten. Andere personages zijn daarentegen traag met grote machinegeweren en raketwerpers en vooral gericht op crowd-control. Het vinden van een fijne drie-eenheid is dan ook essentieel als je het ruimtestation wil verkennen.

Aan alles komt een eind

Hoewel het jouw belangrijkste taak is op het ruimtestation, zal je maar zelden de kern bereiken. Vaker zul je sneuvelen op het slagveld of wordt je Crystal Bot aan diggelen geschoten. Helemaal omdat je nooit weet wat je kunt verwachten dankzij de roguelike-systemen van de game. Net wanneer je denkt lekker bezig te zijn, kom je oog in oog met een eindbaas. Of bereik je een nieuwe verdieping, waarbij iedere deur een nieuwe debuff lijkt te activeren.

De willekeur kan soms zuur voelen in Endless Dungeon, maar het nodigt je ook uit om wraak te nemen op het systeem. Wetende dat de kaarten ook zomaar in jouw voordeel gedeeld kunnen worden, ging ik maar al te graag opnieuw de dieptes in om te verkennen. Het leuke daarbij is dat de game je ook meerdere routes geeft naar beneden. De game kent tien verschillende biomen om te verkennen met ieder hun eigen unieke sfeer, maar geeft jou de keuze waar je heen wilt.

Begin bijvoorbeeld in de Devotion Gardens, om bij de lift naar beneden te kiezen of je naar de Labor Colony of de Life Incubator gaat. Linksom of rechtsom: je moet naar beneden, maar afhankelijk van de bioom kun je nieuwe informatie vinden, extra missies voltooien of vaardigheden ontgrendelen. En zelfs als het even niet lukt, verzamel je nog altijd credits om nieuwe vaardigheden of verbeteringen vrij te spelen. Zo is er een continu gevoel van progressie in de game, zelfs als je de meest oneerlijke handkaarten allertijden wordt gedeeld.

Samen sta je sterk – dat is het idee…

Zoals eerder aangegeven ben je niet alleen op The Station. Tal van lotgenoten zitten al tijden vast op dit station, sommige zelfs al duizenden jaren sinds dat de Endless het station hebben verlaten. Het is dan ook verstandig om het ruimtestation niet alleen te verkennen. Samen sta je sterk is het idee natuurlijk, al moet je dan nog wel samen kunnen werken.

In de single player is dat niet zo moeilijk, gelukkig. Daar volgen je kompanen met een maximum van twee je gehoorzaam door het ruimtestation heen. Ze volgen je op de voet, schieten wanneer er vijanden zijn en gebruiken hun speciale krachten wanneer ze willen. Heb je ze liever even op een vaste plek, dan geef je het commando en behouden ze hun positie. Zelf zullen ze echter nooit een turret plaatsen, deur openen of andere acties ondernemen.

In de drie spelers coöp is dat natuurlijk een ander verhaal, want dan kan iedereen lekker zijn eigen gang gaan. Dat kan goed werken om snel een verdieping te verkennen, maar ook resulteren in complete chaos. Je deelt op dat moment namelijk je resources en als Sjaak net overal turrets heeft lopen bouwen, heb jij kans dat je geen materiaal meer hebt om jouw gang te verdedigen. Helemaal in de scenario’s dat de debuffs rijkelijk worden uitgedeeld zal goede communicatie essentieel zijn. Anders bekoop je het al snel met de dood en ben je weer terug bij af, terug in die verrekte Saloon.

Endless Dungeon is nu te koop op Steam, Epic Game Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S en Switch.