Een remake die een nieuwe dimensie geeft aan het horrorgenre

Welkom op het ruimteschip USG Ishimura, waar de hel letterlijk is losgebarsten. Een willekeurige gil, onverstaanbaar gefluister in je oor en muziek die zo intens is dat je bijna twijfelt of de maker ook krankzinnig is. Vergeet ook de jumpscares niet, die je doen opspringen van je stoel. Die jumpscares worden overigens niet alleen veroorzaakt door vijanden die uit het plafond verschijnen, maar ook van de herrie als iemand in het spel je weer probeert te videobellen. Tel dat bij elkaar op en je hebt een remake van een cultgame uit 2008: Dead Space.

In 2008 begon voor mij de liefde voor horrorgames. Tot die tijd vermeed ik ze omdat ik poepiebang werd van de gedachte om mezelf de stuipen op het lijf te jagen terwijl je voor de lol een spelletje speelt. Dead Space bracht daar verandering in. Ik moet wel eerlijk zeggen dat de pauzeknop mijn grote vriend was destijds. Want Dead Space was niet alleen mijn eerste horror game, het is ook de meest intense en beste die ik ooit heb gespeeld.

De val van een game studio

EA Redwood Shores, een dochterbedrijf van het grote EA, was destijds de uitgever van deze cultgame en had voor 2008 een aantal titels, waaronder The Godfather, Tiger Woods PGA Tours en verschillende James Bond-games. Mede door het succes van Dead Space werd EA Redwood Shores in 2009 getransformeerd tot Visceral Games. Waar Redwood Shores als een studiootje werd gezien, had EA grote plannen met Visceral Games. Visceral zou namelijk de eerste genregamestudio worden met de specialisatie in third person shooters. Met games als The Godfather II en Dante’s Inferno werd een opmaat gemaakt naar de volgende klapper voor EA, namelijk Dead Space 2

Dead Space 2 wordt door critici gezien als de beste Dead Space-game. De game bracht meer innovatie. Zo praatte Isaac Clarke, de protagonist van de game, nu wel. Ook speelt het spel zich nu af op een planeet in plaats van alleen op een schip. Verder waren de nieuwe monsters een stuk angstaanjagender en was het verhaal erg sterk. Visceral Games dacht de smaak te pakken te hebben en bracht net twee jaar later Dead Space 3 uit. Dit werd een complete mislukking. De game was te snel ontwikkeld en een gammele coöp-spelmodus bracht ook niet de gewenste nieuwe impuls. Één ding was zeker: EA beloofde dat er niet een nieuw deel zou komen. Fans kregen niet een voldaan gevoel en moesten het doen met de herinneringen van deel 1 en 2. EA gaf Visceral Games nog één kans en in 2015 werd Battlefield: Hardline uitgebracht. Ook dit werd geen succes en nadat het laatste project twee jaar later werd geannuleerd, bleek dit het einde van Visceral Games.

Horror remakes zijn een succes

Remakes van horrorgames kunnen zeer succesvol zijn. Zo bewees de Resident Evil-franchise al met de remakes van deel 1 tot en met deel 3. Met name deel 2 en 3 hadden flink grafische upgrades, terwijl ze toch de simpele en creepy gamesfeer van de originele uitgaves wisten te behouden. EA had duidelijk geobserveerd en gaf Motive Studio de opdracht om Dead Space in een nieuw jasje te steken. Motive Studio bestond echter pas sinds 2017 en had alleen twee “grote” Star Wars-titels uitgebracht, namelijk Battlefront II en Squadrons. Hadden zij wel de kwaliteiten om Dead Space opnieuw op de kaart te brengen? En zo oud was Dead Space nou ook weer niet. Opnieuw trek ik de vergelijking met Resident Evil 2 en 3. De originele uitgaves van deze games kwamen uit 1998 en 1999 en kwamen uit op de PlayStation 1. Dead Space komt uit 2008 en is grafisch veel verder ontwikkeld dan de originele Resident Evil games. Waarom dan nu al een remake? EA heeft toch wel geleerd van zijn fouten?

Op 4 oktober 2022 werd de eerste langverwachte gameplaytrailer van de Dead Space-remake uitgebracht. Het was een korte trailer, waarbij je enkel hoofdpersonage Isaac Clarke zag rondlopen op de USG Ishimura. Op de achtergrond zijn verschrikkelijke geluiden te horen en je wordt kort meegenomen in een sfeer die je bij de uiteindelijke uitgave niet snel zal vergeten. Lees meer over de opbouw naar de uitgave van de game in onze Preview op Dead Space.

Een reddingsmissie

Het verhaal draait om protagonist Isaac Clarke. Hij is een technicus die met zijn team op een noodoproep afgaat van een groot ruimteschip USG Ishimura. Hun eigen ruimteschip raakt beschadigd tijdens het aanmeren en dus moeten er reparaties worden verricht. Maar er klopt iets niet op Ishimura. Het is stil. Verdacht stil. Terwijl Isaac door de ruimtes van Ishimura loopt, komt hij tot de verschrikkelijke ontdekking dat de hele bemanning niet meer leeft. Althans, niet meer op de ‘gewone’ menselijke manier. De bemanning is namelijk veranderd in gemuteerde zombies die maar al te graag het leven van Isaac willen beëindigen. Necromorphs worden ze genoemd. Terwijl je je door deze bebloede omgeving vecht en je schip probeert te repareren, heeft Isaac stiekem nog een geheime missie. Zijn vriendin Nicole bevindt zich namelijk ook op de USG Ishimura en heeft hem een cryptische boodschap gestuurd voordat alle communicatie met het ruimteschip werd verbroken.

Meesterwerk

Het leek mij een onmogelijke opgave om de 2008-versie grafisch te verbeteren. EA Redwood Shores had immers een indrukwekkend grafisch product op de planken weten te brengen destijds. Motive Studio heeft ervoor gekozen de game alleen uit te brengen op de next gen consoles. Dit brengt een risico met zich mee omdat nog steeds niet iedereen een next gen console heeft bemachtigd. Echter wordt in het spel vrij snel duidelijk waarom het toch een goede keuze was. Het is Motive Studio gelukt om grafisch te imponeren. Zowel op het gebied van resolutie, framerate, fijne details, licht- als donkereffecten. Andere visuele effecten zoals de character models maken het een intense verbetering die alleen met next gen kan worden gemaximaliseerd.

Aan het originele verhaal is ook het een en ander gesleuteld. Bekende scènes zijn bijvoorbeeld een stuk impactvoller, denkend aan de acties van de slechte dokter Mercher. En ook zijn er extra missies die je naast de hoofdverhaallijn kan voltooien. Zo krijg je als speler een nog completer beeld van de gebeurtenissen op USG Ishimura. Ik werd hierdoor nog meer in het verhaal gesleurd en de hele “marker”, waar religieuze cult, genaamd Unitology aan verbonden is, wordt een stuk extremer afgebeeld dan in de versie uit 2008. Ook de puzzels maken deel uit van de gameplay. Soms zijn ze groots en overweldigend, dan weer zorgen ze voor simpele mentale bevrediging. Het ene moment ben je in zero gravity een baken op een gigantisch brok planeet aan het plaatsen, het volgende bewijst Isaac zich als ingenieur wanneer hij de gigantische motoren van de Ishimura aan de praat probeert te krijgen.

Een van de gaafste verbeteringen aan de game is toch wel de sfeer. Vanaf het moment dat het spel echt begint ben je in een constante overlevingsstand. De sfeergeluiden die bestaan uit intense muziek, willekeurig gegil en gefluister in je oren doen vermoeden dat Isaac zelf ook de weg kwijt is en zorgen ervoor dat je af en toe echt pauze moet nemen om even bij te komen van de intensiteit.