Disney wat je gewend bent

Mickey en zijn vrienden zijn al meer dan honderd jaar razend populair in filmland, maar ze doen ook steeds meer goede zaken in de game-industrie. Zo werden we recent al getrakteerd op Disney Dreamlight Village, Kingdom Hearts en Disney Speedstorm. Games waarin de oude muis een grote bijrol vertolkt. Tijd dus om weer eens een game volledig gefocust op Mickey en zijn vrienden te spelen. Disney Illusion Island moet deze leegte opvullen en doet meteen een greep naar een ander genre waarin we de muis zouden verwachten: een Metroidvania-game

We beginnen dit avontuur met Mickey, Minnie, Donald en Goofy die onderweg zijn naar een picknickplek. Het viertal had namelijk een uitnodiging gekregen van een mysterieus personage. Al gauw blijkt dat dit Toku van de Hokuns-bevolking is. Hij vraagt het viertal om hun eiland Monuth te redden. De drie Tomes of Knowledge zijn gestolen door drie dieven. Als deze Tomes niet terugkomen, dan zal de wereld in duisternis vallen en het kwaad zegevieren. Mickey en zijn vrienden kunnen dat natuurlijk niet laten gebeuren.

Minnie-malistische metroidvania

Disney Illusion Island laat zich vangen als een metroidvania voor alle leeftijden. Het fijne is ook dat dit een geweldige party-game is geworden, waarin je dus met vier personen tegelijk kunt spelen. Dit is natuurlijk ook ideaal als je als ouder samen met je kind wilt spelen. In multiplayer kun je namelijk meerdere vaardigheden uitvoeren die de gameplay net wat meer verrijken. Zo heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om elkaar een knuffel te geven, waardoor je een extra hartje krijgt. Daarnaast heb je de Leap Frog om hoger te springen of de Down Rope om je medespelers omhoog te helpen.

Hoe verder je in de game komt, hoe meer moves je tot je beschikking krijgt. Dit komt door Mazzy, een soort krokodil die jou verschillende voorwerpen geeft. Deze voorwerpen doen hetzelfde voor elk personage, alleen is het cosmetisch anders. Zo krijgt Minnie voor de Wall Jump bijvoorbeeld klimuitrusting, Goofy een vork en Donald een ontstopper.

Kwik-Kwek-Kwaliteit

Het eerste wat opvalt aan Disney Illusion Island is de grafische vormgeving. Deze zijn geheel in de stijl van de nieuwe Mickey-tekenfilms van afgelopen jaren. Ook de persoonlijkheden van onze vier hoofdrolspelers is overal terug te vinden. Zo is bijvoorbeeld Donald de eeuwige heethoofd die overal door beledigd wordt en Goofy de klungelige goedzak die de wereld niet echt snapt. De soundtrack bijvoorbeeld heeft prachtige orkesten die soms doen denken aan Kingdom Hearts. De voice-acting zit sterk in elkaar en er is enorm veel humor in de game verwerkt.

Eerder benoemde we de verschillende voorwerpen die elk personage uniek maakten. Dit is ook terug te horen in de geluiden. Zo hoor je bij Mickey het geluid van een potlood of bij Goofy hoor je een vork tegen de muur schrapen. Deze kleine nuances zorgen voor enorm veel sfeer. Plus de animaties zijn ook afgesteld op de verschillende personages. Zo zal Goofy minder subtiel zijn dan Minnie.

We durven zelfs te zeggen dat grafisch gezien deze game een van de mooiere 2D-platformers is op de Nintendo Switch. Dit is allemaal dankzij ontwikkelaar Dlala Studios die eerder ook de remake van Battletoads verzorgde.

Mickey Muizenjacht naar geheimen

Hoewel de charme van de game zeker overkomt, merk je toch dat deze game echt voor de jongere fans is. De game is namelijk vrij makkelijk. Daarbij zijn er ook geen vijanden waarmee je kunt vechten of waar je op moet springen. Toch blijft de game je vermaken door de grafische vormgeving, humor en prachtige muziek. Ook komt het spel het beste tot zijn recht in multiplayer.

De uitdaging om het spel 100% uit te spelen is voor ons oudere gamers wel een mooie toevoeging. Zo zijn er genoeg collectibles te vinden en ben je regelmatig bezig met backtracken als je een nieuwe vaardigheid hebt geleerd. Een puntje van kritiek is wel dat de game in het Engels is, waardoor je dus met kinderen het nodige zal moeten vertalen en ze de grapjes wellicht niet altijd snappen.

Disney Illusion Island neemt je vanaf het eerste moment mee op een kleurrijke reis met je favoriete Disney-vrienden. De charmante graphics en muziek tillen deze game naar grote hoogtes. Ondanks de speelduur van ongeveer zes uurtjes zullen de jongeren onder ons zich prima weten te vermaken. Zie deze game vooral als een simpele introductie tot het Metroidvania-genre en een mooie game om met vriendjes te spelen.