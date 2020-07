Disintegration schetst een beeld van onze aardkloot over ongeveer 150 jaar. Helaas is het ons niet gelukt om de klimaatverandering tegen te houden en dus heeft de wereld te maken gehad met tal van rampen. In een poging om de mensheid te redden, is een groep wetenschappers aan de slag gegaan met het proces wat zij ‘Integration’ noemen: het menselijke brein overplaatsen naar een ‘brain can’, om deze daarna in een robot te plaatsen. Dit was succesvol, maar het duurde het niet lang voordat een organisatie met duistere plannen ermee aan de haal ging: de Rayonne.

Nadat de Rayonne besloot mensen te forceren om te ‘Integraten’, kwam menig mens en robot in de cel terecht. Een daarvan is onze hoofdpersoon Romer Shoal, die om vage redenen gevangen zit. Na bevrijdt te worden uit een gevangenis van de Rayonne sluit Shoal zich aan bij een verzetsgroep die de strijd aangaat met de duistere organisatie. Als Gravcycle-bestuurder krijgt Shoal de taak om vanaf zijn zwevende motorfiets de troepen in het veld aan te sturen.