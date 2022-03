Een nieuw hoogtepunt voor Bungie

In februari van 2021 bracht Bungie het moeilijke nieuws naar buiten dat Destiny-fans een half jaar langer op hun jaarlijkse uitbreiding moesten wachten. Er was meer tijd nodig om het verhaal neer te zetten dat het team voor ogen had. Nu Destiny 2: The Witch Queen eindelijk in de winkels ligt, begrijpen we deze beslissing. Bungie had namelijk epische plannen voor het verhaal van Savathûn.

Wie nog nooit van Savathûn heeft gehoord, heeft de serie altijd tactvol vermeden of de afgelopen paar jaar al niet meer aangeraakt. Hoewel haar naam al sinds het begin in de achtergrond van de game zweeft, bleek het afgelopen jaar dat ze al tijden haar vingers in de pap heeft. Met de nieuwe uitbreiding is het tijd voor de grootste slechterik uit de serie tot nu toe om het podium echt te betreden.

Terug van weggeweest

Het afgelopen half jaar werd in Destiny 2 duidelijk hoe ver de macht van de Hive-heks Savathûn nou precies reikt. Hoewel we dachten de Warlock Osiris te redden bij de release van Season of the Hunt, bleek het één grote streek te zijn. De geest van Osiris zat gevangen en het lichaam werd overgenomen door Savathûn. Dit is een wandelende tijdbom in het midden van de mensheid. Hoewel we hier achter kwamen en Savathûn tijdelijk vast wisten te zetten, ontsnapte ze op het laatste moment – wat ons direct brengt naar het verhaal van The Witch Queen.

Met haar ontsnapping heeft Savathûn namelijk haar grootste plan tot nu toe in werking gezet: het stelen van het Licht om haar eigen Lightbearers te maken. Deze Lightbearers vormen misschien wel de meest unieke uitdaging voor Guardians tot nu toe. Wat deze soldaten namelijk uniek maakt is dat ze net als ons Guardians beschikken over de krachten van het Licht en dus ook Ghosts hebben die ze terug tot leven kunnen wekken. Daarnaast beschikken ze over vaardigheden die ze op het niveau van de Guardians brengen.

Dit ontdekken wij als Guardians wanneer de planeet Mars plots weer terugkeert in ons sterrenstelsel nadat de Duisternis deze en andere planeten tijdelijk had opgeslokt. Boven de planeet zweeft een enorm ruimteschip van Savathûn, dat direct leidt naar haar Throne World: een alternatieve realiteit gebouwd in de gedachten van Savathûn, waar zij de volledige controle heeft en waar dus ook Lightbearers rondlopen.

Launch trailer van Destiny 2: The Witch Queen

Een verhaal om je tanden in te zetten

Een probleem waar Destiny al sinds het begin mee heeft geworsteld is de balans tussen zware verhalen en leuke gameplay: hoewel cutscenes je altijd het gevoel moesten geven dat je kansen nihil waren, rolde je als een stoomwals door de levels heen wanneer je zelf de controle kreeg. Met The Witch Queen is dat voor het eerst echt anders door de introductie van een Legendary Campaign – hetzelfde verhaal, maar nu met een veel hogere moeilijkheidsgraad. De eerste keer dat je dan ook oog in oog komt met een Lightbearer is een tijdelijke dood haast onvermijdelijk.

Aan het begin van de uitbreiding krijgen spelers dan ook direct de keuze: wil je de game op zijn standaard moeilijkheid spelen of voor de extra uitdaging gaan? De voordelen zijn ook direct duidelijk – een volledige uitrusting met een power level van 1520 wacht spelers aan het einde van het verhaal als ze deze op Legendary weten te voltooien. Het is een loadout die spelers ook meteen een stuk sneller gereed maakt voor de end-game content, waaronder de nieuwe raid: Vow of the Disciple.

Daarbij is ook meteen de tweedeling vrij helder: wie Destiny al jaren speelt en de juiste wapens en skills bezit, wordt geadviseerd om de Legendary Campaign in te duiken. Vijanden zijn sterker, jouw wapens doen minder schade en het reviven van spelers kan net als in een raid maar één keer per encounter. Voor die ervaren spelers is dit een verademing en misschien wel de beste verbetering aan de gehele uitbreiding, want de verhaallijn (waarbij alles op het spel staat) klopt plots ook met de gevechten die je aan moet gaan. Je komt er niet zonder kleerscheuren uit en dat wordt ook tijdens de gameplay een keer echt duidelijk: missies zijn nu lastig genoeg dat je regelmatig een checkpoint nodig hebt en eindbazen voelen nu alsof ze uit de moeilijkste content van de game zijn geplukt.

Wapens om te vinden, te grinden en te bouwen

Met het terugkeren van Mars krijgen we ook een nieuwe social hub voor Guardians om met hun fireteam rond te hangen tussen missies. Het gebied dat bekendstaat als de Enclave is een startpunt om de Throne World te betreden, maar ook missies aan te nemen, geheimen te ontdekken via het nieuwe Investigation Board en je nieuwe wapens te bouwen. Inderdaad: de eindeloze zoektocht naar een god roll is verleden tijd – in sommige gevallen dan.

Met The Witch Queen krijgen spelers voor het eerst de mogelijkheid om zelf controle te nemen over de kenmerken van hun wapens, maar dan wel op de Destiny-manier. Verwacht dus niet net als in Ghost Recon dat je wapens uit elkaar kunt schroeven. Wel kun je kiezen uit verschillende eigenschappen – of traits, zoals ze in game genoemd worden. Eigenschappen die voorheen willekeurig waren, zijn nu zelf uit te kiezen: wil je je pulse rifle liever met Vorpal Weapon, waarbij je meer schade doet tegen eindbazen en andere Guardians, of toch Adrenaline Junkie, waarmee je meer schade kunt doen nadat je een granaat succesvol hebt ingezet? Afhankelijk van wat je nodig hebt, bouw je het wapen dat je wilt.

Die wapens zijn niet direct beschikbaar, want je hebt Patterns nodig om ze te bouwen. Patterns kunnen op verschillende manieren gevonden worden, maar in de meeste gevallen krijg je een wapen met Deepsight Resonant. Dit nieuwe onderdeel vereist dat je wapens gebruikt om de benodigde materialen eruit te kunnen halen en zo uiteindelijk een Pattern te maken. In sommige gevallen moet je dit één keer doen, andere keren wel een keer of vijf voordat het Pattern beschikbaar is.

Helemaal voor de Enhanced Traits zijn aardig wat omgelegde aliens nodig, terwijl lang niet iedere trait de moeite waard is.

De grind voor dat wapen stopt dan niet, want als je alle perks wilt vrijspelen moet je ook het wapen nog echt actief gebruiken. Wapens die zijn gemaakt via het crafting-systeem krijgen nu een eigen level dat omhoog gaat naargelang je het gebruikt in de game. Bij ieder level worden de eigenschappen van je wapen ook één voor één ontgrendeld. Een specifieke perk kan dus betekenen dat je eerst je wapen goed wat uren moet gebruiken voor je hem kunt herbouwen. Helemaal voor de Enhanced Traits zijn aardig wat omgelegde aliens nodig, terwijl lang niet iedere trait de moeite waard is.

Daarbij komt ook meteen een probleem om de hoek kijken: de kosten van het bouwen van je wapen. Wanneer je een wapen bouwt, gebruik je bepaalde materialen zoals glimmer en resonant alloys. Deze materialen vind je door de game te spelen en Deepsight-wapens te gebruiken, maar zijn maar in beperkte hoeveelheden te bewaren, waardoor het opsparen voor hardcore spelers lastig wordt. Naast het bouwen gebruik je ook materialen wanneer je wapens aanpast. Hierdoor moeten spelers iedere keer dat ze andere traits willen proberen diep in de in-game buidel tasten, wat het experimenteren met verschillende combinaties niet bevordert.

Is het een zwaard, een geweer of een schild?

Het craften is momenteel vooral voorbehouden aan wapens die nieuw zijn in de uitbreiding – bestaande wapens zijn nog niet aan de beurt. Naast auto rifles, hand cannons en rocket launchers brengt The Witch Queen voor het eerst ook een nieuw wapentype, die je dan ook meteen kunt craften natuurlijk. De Glaive is een wapenstok met een scherp mes aan het einde die door Guardians op verschillende manieren ingezet kan worden.

In het voornaamste gebruik is de Glaive een close range-wapen, vergelijkbaar met het zwaard. Zonder al te veel moeite hak je een weg door tal van simpele vijanden, maar ook op langere afstand is het wapen in te zetten. Door projectielen af te schieten kun je vijanden op een afstand uitschakelen, of in ieder geval verdoven totdat je dichterbij kunt komen. Dit vereist wel wat finesse, aangezien je kogels beperkt en traag zijn, waardoor je goed moet kijken waar een vijand heen gaat. Mocht de chaos allemaal even te veel worden, dan kan het wapen ook defensief ingezet worden als schild, bijvoorbeeld om jezelf even te beschermen terwijl je dekking zoekt of een teamgenoot weer tot leven wekt.

Developers van Destiny 2 vertellen over de Glaive

Het is al wel duidelijk dat de Glaive een wapentype is waar je van gaat houden, of gaat haten. Het vereist een redelijk agressieve speelstijl waarbij je veelal op een korte afstand speelt om het optimaal te benutten. Vooral in de moeilijkere content van de game is het daardoor heel erg afhankelijk van de mods die je tot je beschikking hebt. Dankzij de verschillende seizoensgebonden Glaive-mods lijkt het huidige seizoen er volledig op gericht te zijn om het wapen in de spotlight te zetten, maar het is nog maar afwachten hoe dit volgend seizoen gaat zijn.

Nieuwe uitdagingen voor ieder niveau

Natuurlijk hoeft het levelen van je wapens niet alleen te gebeuren tijdens de verschillende verhaalmissies. Met de nieuwe uitbreiding voegt Bungie ook weer verschillende activiteiten toe om je bezig te houden, ook nadat de verhaallijn is afgelopen. Zo zien we een nieuwe activiteit voor zes spelers om te proberen: The Wellspring.

In deze modus staat The Wellspring centraal: een magisch object dat je met een team van zes spelers moet verdedigen of bevrijden van verschillende vijanden. Daarbij voer je in korte tijd verschillende opdrachten uit, die veelal neerkomen op het verslaan van aliens, het verdedigen van een bewegende bom en het verslaan van de vijand. Welke van de opdrachten je moet doen, hangt af van welke dag het is: het verdedigen en bevrijden van de Wellspring wisselen om de dag. Hoe leuk deze activiteit gedurende het seizoen blijft, is momenteel nog de vraag: de twee variaties zijn niet heel bijzonder en de enige reden om momenteel terug te komen naar deze activiteit zijn wat wapens die exclusief hier beschikbaar zijn.

Wie meer uitdaging zoekt komt al snel bij Vow of the Disciple uit, de nieuwe raid die The Witch Queen voor ons in petto heeft. Binnenin een neergestort piramideschip betreden we het domein van The Disciple om daar tal van uitdagingen en puzzels op te lossen en sterke vijanden te verslaan. Hierbij draait het vooral om meer dan 25 symbolen die spelers moeten onthouden en in rap tempo moeten gebruiken om te bepalen waar cruciale vijanden zitten, deuren te openen en dreigingen ongedaan te maken.

Voor veel spelers was de raid met zijn nieuwe mechanics – in combinatie met de moeilijke vijanden – dan ook te veel van het goede tijdens de eerste 48 uur van de speciale Contest Mode. Ook ondergetekende kreeg het niet voor elkaar om heel ver te komen op de eerste avond – na acht uur bleven we net na de eerste encounter steken. Dat wil niet zeggen dat Bungie geen fenomenale raid heeft neergezet: de prachtige omgevingen en leuke puzzels die zich volledig richten op samenwerking zijn een heerlijke toevoeging aan het repertoire.

Een nieuw seizoen, een nieuwe dreiging

Naast de introductie van de uitbreiding vormt de release van The Witch Queen ook het begin van een nieuw jaar aan seizoenen, beginnende met Season of the Risen. Dit verhaal neemt ons mee naar de rest van het sterrenstelsel, waar de Lightbearers ook hun opmars maken. Om deze opmars tegen te gaan zetten de Forces of the Last City en Cabal-keizerin Caiatl de verschillen opzij en slaan ze de handen ineen.

Ook hierbij staat een nieuwe activiteit centraal, in de vorm van de PsiOps. Op verschillende locaties duiken Savathûns Lightbearers op, maar in plaats van ze meteen uit te schakelen, wil de legerleiding ze dit keer ondervragen. Om ze onder controle te krijgen is het aan jouw team om ze te vinden en met wat extra hulp van buitenaf af te reizen naar de kleine Throne World van deze Lightbearers. Hier ga je direct met ze de strijd aan, waarbij de invloed van Savathûn opnieuw duidelijk is in de vorm van haar illusies. Schakel deze illusies en de Lightbearer uit en je ontrafelt weer wat meer van de mysteries achter Savathûns plannen.

Op het moment dat onze review verschijnt, zijn we nog vroeg in het seizoen en dus is het nog maar afwachten hoe de rest van deze verhaallijn zich zal ontvouwen. We weten in ieder geval dat ons als Guardians voorlopig nog genoeg te doen staat en dat we nog hele mooie jaren in Destiny tegemoet gaan als Bungie deze trend voort blijft zetten.