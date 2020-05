Hoewel je de game prima alleen kunt spelen met behulp van Bosco de robot die je helpt vechten, mijnen en wonden kan genezen, is Deep Rock Galactic ontworpen voor een multiplayer-setting. Met een groep van maximaal vier dwergen, zijn er vijf verschillende missietypes die je kunt kiezen in negen biomes met vier moeilijkheidsgradaties. Kortom: er is veel content. Dit geldt al helemaal omdat iedere map willekeurig in elkaar gezet is. Een missie twee keer voor je snufferd krijgen, is dan ook compleet onmogelijk.

De keerzijde is wel dat niks écht speciaal voelt. Ondanks dat ontwikkelaar Ghost Ship Games veel aandacht heeft gestoken in het finetunen van de map-building-algoritmes, kan een willekeurige map nooit op tegen de kwaliteit van een handgemaakte map.

Zeker op de hogere moeilijkheidsgraden is het belangrijk dat je een volledige party hebt. De grotten zijn namelijk allemaal volledig volgelopen met reusachtige spinnen en ander ongedierte, die graag op dwergen snacken. Je hebt de hulp van vrienden hoognodig om dit te kunnen overleven en je missie te voltooien. Jammer genoeg weten we allemaal hoe lastig het kan zijn om ten eerste vier van je vrienden dezelfde game te laten spelen en ten tweede een game-avond te organiseren. Om dit te overbruggen heeft Deep Rock Galactic een uitstekend drop-in/drop-out-systeem ontwikkeld.

Ten eerste kun je bij aanvang van de game aangeven of je bezoekers wilt accepteren. Doe je dit wel, dan kunnen spelers gericht missies zoeken via een server list. Daar kun je ook zien welke klassen er al aanwezig zijn in een missie en waar jij dus het meest nodig bent. We weten allemaal hoe vervelend online communicatie met vreemde mensen kan zijn, dus om de geforceerde voice chat te omzeilen, heeft Ghost Ship Games chat- en ping-functionaliteiten in de game gestopt. Daarnaast heeft de game een erg fijne community en heb ik geen vervelend moment meegemaakt.