Het eiland waar alles zich afspeelt is Blackreef. Dit eiland is geïnspireerd door de Faeröer-eilanden en was voor een lange tijd een militaire basis. Nu is het de basis voor het allergrootste feest ooit. Een feest dat door de loop eeuwig door blijft gaan.

Het eiland is verdeeld in vier maps: Updaam, Karl’s Bay, the Complex en Fristad Rock. Elk van deze locaties heeft een compleet eigen stijl. Zo is Updaam een stadje met Britse herenhuizen en the Complex een onderzoekscomplex met een hele bunker. De dag is verdeeld in vier delen en je kunt deze locaties op elk deel van de dag bezoeken.

Hier komt het briljante van de game. Als je iets in de ochtend in een locatie verandert, heeft dit gevolgen voor de rest van de dag. Zo is er een vuurwerkwinkel in Updaam die elke dag afbrandt, maar als je een machine uitschakelt in de winkel kun je dit voorkomen. Dit levert weer nieuwe mogelijkheden op. De dag is opgebroken in vier tijdsdelen. Wanneer je naar het volgende tijdsdeel gaat, verandert de map mee. Zo wordt het eiland ‘s middags bedekt in een laag sneeuw, wat weer nieuwe paden opent. Dit zorgt er dus voor dat vier maps al gauw veranderen in zestien maps.