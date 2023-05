Verzamel XP, werk je door de levels en word de ultieme zombie-slayer

Het is bijna niet te geloven dat het eerste deel van Dead Island alweer in 2011 uitkwam, voor de PlayStation 3 nota bene. Nu is er dan eindelijk de langverwachte opvolger: Dead Island 2. Maar voegt die echt iets toe? Eerlijk gezegd niet, maar op zombies inhakken voelt nog net zo lekker als toen.

Dead Island werd een culthit, tot verrassing van de uitgever Deep Silver zelf. Om de hit uit te melken verschenen daarna wat uitbreidingen en speciale edities, maar het tweede deel dat al een decennium geleden werd aangekondigd, liet maar op zich wachten. Tot het er eind april opeens was. Een paar keer van gamestudio wisselen en opnieuw beginnen met de ontwikkeling waren de redenen voor de vertraging. Uiteindelijk nam Dambuster Studios de taak op zich.

Natuurlijk waren de verwachtingen hooggespannen, want ondanks alle bugs en tekortkomingen van het origineel, was dat gewoon een heel toffe game. Ik bedoel: een vakantieparadijs dat is veranderd in een bloederige zombiehel, waar je samen met een medespeler op alle mogelijke manieren de plaag te lijf mag gaan, wat is daar nou niet geweldig aan?

Alles uit het eerste deel is present

Goed nieuws voor de fans: alles wat het eerste deel zo geweldig maakte, is terug. De zonovergoten setting, de ‘open wereld’ en de skill tree. Niet veel meer ook, het tweede deel blijft behoorlijk dicht bij het origineel. Dead Island 2 speelt zich niet op een tropisch eiland af, maar in de buitenwijken van Los Angeles.

Alles in Dead Island 2 is lekker vet aangezet en flink overtrokken.

Overigens tref je ook in dit deel geen échte open wereld. Het grootste deel van de game leidt je over de vaststaande paden die je moet bewandelen, waarbij een geel (hoofdmissies), blauw of rood bolletje aangeeft welke kant je op moet. Op sommige plekken kun je wat vrijer rondlopen, terugkeren naar eerder bezochte locaties of een route kiezen, maar echt open world wordt het nooit. Overigens vind ik dat geen probleem. Dat maakt het overzichtelijker wat er van je wordt verwacht.

Moddervette zombieactie

Het verhaal begint een jaar of tien na de gebeurtenissen uit het origineel, met een evacuatie van de bewoners van de stad. In een van de laatste vluchten op weg naar veilige oorden zitten zes zogenoemde slayers, de personages waaruit je kunt kiezen.

Deze jongens en meiden blijken immuun voor het zombievirus — een cliché dat we al te vaak hebben gezien. Wie je kiest maakt eigenlijk niet uit, maar elk personage heeft wel zo zijn of haar eigen plus- en minpunten en bijpassende skill cards, wat relevant kan zijn als je online speelt. Je kunt niet wisselen van personage als je eenmaal gekozen hebt, maar wel een ander spel spelen.

Eenmaal in de lucht blijkt er toch een geïnfecteerde onder de overige passagiers te zijn, waardoor het vliegtuig neerstort in een door zombies overspoelde wereld. Je krijgt de controle over je personage in het vliegtuigwrak, waarbij je de opdracht krijgt te zoeken naar andere overlevenden. Je moet als speler dus meteen aan de bak.

Venice Beach na de zombiepocalypse

Verhaal propvol gameclichés

Het verhaal raakt overigens kant noch wal, maar wie boeit dat wat? Het begint ermee dat je op zoek moet naar een filmster die de naam Emma Jaunt draagt. Die heeft nog wel een veilig plekje voor je in haar villa in Beverly Hills. Onderweg ernaartoe werk je je door de suburbs, door een hotel, een filmstudio, het riool, Venice Beach en natuurlijk langs luxueuze villa’s met zwembaden. Stuk voor stuk locaties die er geweldig uitzien, net als de zombies zelf.

Mooie, soepele graphics met veel aandacht voor detail

Het is jouw taak de ondoden op spectaculaire manieren uit te roeien voor de vlogs van een hysterische YouTuber en je moet een oudere, uitgerangeerde filmster beschermen tegen de zombieaanval terwijl hij op z’n gemak de traplift naar beneden neemt. Het komt erop neer dat je continu naar personages of voorwerpen op zoek bent en je zo door de game heen beweegt.

Je personage geeft wel een schaduw, maar geen spiegelbeeld

Alle clichés passeren de revue tijdens de reis. Je bent immuun voor zombiebeten, maar je kunt wel doodgaan door hun aanvallen. Er zijn groepen overlevenden die zich hebben verschanst, er zijn obstakels waar je niet langs kunt omdat de stroom is uitgevallen en je eerst een zekering of een generator moet zoeken. Er zijn codes voor deuren, verbanddozen om je gezondheid te herstellen, verzamelvoorwerpen en audiologboeken om het verhaal voort te stuwen en werkbanken om je wapens te verbeteren.

Hoe handig, overal staan werkbanken! Waar hebben we dat meer gezien?

Heerlijke zombieactie, matige RPG-elementen

Alles in Dead Island 2 is lekker vet aangezet en flink overtrokken. De onderliggende boodschap: de zombieplaag is een soort straf voor de leegte en decadentie van het moderne bestaan. De zombies dragen bijzonder hippe kleding en zien er erg gevarieerd uit. Natuurlijk is er ook af en toe een ‘boss-zombie’.

Ze hebben allemaal een eigen aanvalstactiek. Hiermee begint ook het RPG-element van de game. In een overzicht zie je alle soorten zombies die je moet ‘verzamelen’. Ook zie je wat hun sterke en zwakke plekken zijn. Daarnaast werk je lijstjes af met het aantal headshots, opgeblazen zombies, afgehakte ledematen en meer.

Verder is een systeem met skill cards opgezet, die je naar eigen inzicht kunt inzetten om je personage te upgraden. Zo kun je bij een succesvolle block van een zombieaanval bijvoorbeeld wat extra gezondheidspunten krijgen. Andere vaardigheidskaarten leveren meer XP op als je een zombie doormidden hakt.

Dead Island 2 is een game die in 2013 uit had moeten komen, maar die je speelt in 2023.

Dat laatste werkt overigens heel bevredigend, vanaf het moment dat je de zombies met alleen een ijzeren staaf te lijf gaat, tot het moment dat je ze doorklieft met een zelfgebouwde katana met daarop een gasbrander gemonteerd. Er is duidelijk veel aandacht besteed aan de wapens en aan welke effecten ze hebben op het lichaam van de ondoden. Zo kun je ervoor kiezen een arm, been of een kop eraf te hakken.

Van tijd tot tijd loop je tegen werkbanken aan waar je je wapens kunt repareren en upgraden, zodat je jouw favoriete wapens kunt samenstellen. De allerbeste wapens vereisen uiteraard hogere levels om ze überhaupt te kunnen gebruiken.

Het moet gezegd: de actie ziet er op de PS5 heel soepel en spectaculair uit, maar dat mag ook wel voor een game die zo lang in ontwikkeling is geweest.

Een stukje gameplay uit mijn PS5-sessie

Rollende koppen en spuitende bloedfonteinen

Met de door jou samengestelde wapens kun je los. Er rollen koppen, er spuiten fonteinen van bloed, zombies worden overgoten met brandstof, verbrand of geëlektrocuteerd… Hoe verder je in de game komt, hoe grotesker de actie. Als je eenmaal Fury Mode vrijspeelt, gaat de game helemaal los.

Je moet creatief zijn om grotere groepen uit te schakelen, want een paar rake uithalen van de ondoden richting jouw personage kunnen al fataal zijn (overigens hoef je nooit ver terug in het spel als dat gebeurt, maar je kunt wel je favoriete wapens verliezen en sommige stukken zijn behoorlijk pittig).

Dit scherm zie je vaak

Na het eerste hoofdstuk in de game heb je ook de mogelijkheid om samen met drie vrienden of willekeurige andere spelers online te strijden. Je vecht dan samen tegen de zombies in het deel van het verhaal waar je je op dat moment bevindt, net als in het eerste deel.

Dead Island 2 is sinds 21 april 2023 verkrijgbaar op pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S en Xbox One. Voor deze review speelden we de game op PlayStation 5.