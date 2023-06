Is de mensheid nog te redden?

Een gevallen wereld, zielen van dieren die bewegen alsof ze nog leven en alleen jij als speler hebt de kracht om alles recht te zetten. Deze avontuur-platformgame laat je als gamer nadenken over wat wij als mensheid allemaal doen om de natuur kapot te maken. Confronterend? Zeker weten, maar weet de game je ook langdurig te blijven boeien?

Zoek je een lekker casual game die je opstart om even weg te zijn van de realiteit? Dan is After Us niet de game die je zoekt.De game zorgt er eerder voor dat je blijft nadenken over de fouten die wij als mensheid hebben gemaakt. Natuurlijk kun je gedachteloos spelen en genieten van de platformopdrachten en bijpassende sfeermuziek, maar de vraag is of dit genoeg is om alsnog de game aan te schaffen.

Gaia, the Spirit of Life

After Us neemt je mee in een post-apocalyptische wereld waarin al het leven is uitgestorven. Je speelt de rol van Gaia, een uitverkorene van Moeder Aarde . Je opdracht van Moeder Aarde is simpel: bevrijd de zielen van de uitgestorven dieren uit hun ‘gesteente’. De game bestaat uit twaalf levels waarin in totaal acht gesteenten verstopt zitten in verschillende themagebieden: City, Countryside, Factories, National Park, Harbour, Power Plant, Quarry en Ocean. Het eerste themagebied bestaat uit de Suburbs, het Commercial District en Downtown. Deze levels worden geteisterd door overbevolking, afval en ‘slaven van de technologie’.

Aan het begin van de game wordt snel duidelijk dat Gaia zichzelf uitstekend kan manoeuvreren door de ruimte heen. De term freerunner is eigenlijk te min voor haar beweeglijkheid, maar komt wel het dichtste bij haar kwaliteiten. Het level design en omgeving puzzels zijn ook de sterkste punten van de game. Ik heb veel tijd geïnvesteerd om zoveel mogelijk puzzels te halen, terwijl het lang niet nodig is ze allemaal vrij te spelen. Het begin van de game laat je één ruimte verkennen tot aan de eerste ‘gesteente’ diersoort wordt bevrijd. Daarna heb je als speler de vrijheid een eigen route te volgen en zit er geen chronologische verhaallijn meer in. Dit maakt de verhalenbeleving wat slap en zorgt er niet voor dat je geboeid blijft van begin tot eind.

Een verhaal zonder lijn

Piccolo Studio’s eerste grote game After Us heeft als doel kritiek te uiten op onze huidige leefstijl. Elk themagebied waarin een gesteente zich bevindt, reflecteert problemen als de energiecrisis (Power Plant), overbevissing (Harbour) en ontbossing (National Park).Het level design van de gebieden zelf is veruit het meest interessante aspect van de game. Naast twee vijandelijke variaties van ‘devourers’ – mensen bedekt met aardolie die Gaia’s levenslicht willen – zijn de omgevingsgevaren de grootste obstakels. Olie slokt Gaia zonder problemen op en dat maakt dat het gameplatform als een ‘soort de vloer is lava’ principe te werk gaat. Dit principe is erg goed uitgevoerd, er is alleen een groot minpunt: de vaardigheden van Gaia.

Gaia speelt geen upgrades, power-ups of nieuwe krachten gedurende haar reis vrij. Al haar vaardigheden, zoals de double jump, wall-running, kabelsurfen of het inzetten van haar levenslicht zijn vanaf het begin van de game al beschikbaar, wat de veelzijdigheid van de gameplay niet bepaald ten goede komt. Het is dan ook een gemis dat alle vaardigheden van Gaia niet per gebied worden vrijgespeeld. Gedurende de game word je in feite vooral getrakteerd op meer van hetzelfde, waardoor vooruitgang niet spannend of boeiend genoeg is.

Het level design en omgeving puzzels zijn de sterkste punten van de game.

Zandkunstenares

Is er dan niks verrassend aan After Us? Jawel! Zonder echt een introductie te krijgen kun je levenslicht afvuren op gouden worteltjes in de grond, waaruit machtige bomen opspringen die de verwoeste gebieden meer kleur geven. Gaia heeft daarnaast ook een prachtige zangstem – wanneer ze zingt, verschijnen er blauwe of gouden vlinders die haar naar extra collectibles in de speelwereld brengen. De blauwe vlinders brengen je naar zielen van dieren en heb je nodig om bij het uiteindelijke gesteente te komen. Gouden vlinders leiden je naar herinneringen die je kunt verzamelen per themagebied en één levensverhaal vertellen. Deze verhaallijnen geven de game gelukkig wel de verdieping die je in eerste instantie mist.

Het verhaal After Us en de reis van Gaia laten namelijk echt wat steken vallen. Moeder Aarde speelt een timide rol en Gaia reageert bijvoorbeeld elke keer hetzelfde wanneer ze een gesteentel vindt: geschokt, eerst verdrietig, dan boos en vervolgens laat ze een ‘Burst of Life’ los die de ziel herstelt en valt ze flauw door de inspanning. Gaia blijft het hele spel een klein mensje met steeds dezelfde gevoelens en emoties om de aarde te redden. Gaia mist daardoor diepgang en veelzijdigheid in haar personage, wat erg zonde is. Het lijkt wel alsof Piccolo Studio zich zo gefocust heeft op het maken van een uniek platformgame, wat is gelukt, dat ze het hoofdpersonage totaal zijn vergeten.